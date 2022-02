Roma, trionfo di crostacei al nuovo Junsei Sushi Restaurant del quartiere Flaminio

Una nuova apertura è sempre ben attesa dai food lovers romani e ancora di più se l'offerta è di mare con crostacei, ostriche e pesci freschissimi, ingredienti privilegiati della cultura gastronomica d'Oriente. Gli appassionati, poi, troveranno una ragione in più per provare, nel quartiere Flaminio a Roma, l'ultimo Junsei Sushi Restaurant, un collaudato format della famiglia Junsei, qui arricchito da un articolato menu, che consente ampia scelta e la scoperta di sapori inediti.

La sala in un delicato connubio di linee e colori in cui domina il blu



Trionfo di crostacei



È garantita la freschezza del pesce servito crudo, nature, da arricchire con varie salse, oppure delle ostriche e dei crostacei serviti nello scenografico plateau di ghiaccio a più piani. C'è davvero molto per un viaggio nella cultura giapponese, almeno virtuale, in tempi in cui il passaporto conviene dimenticarlo. E se incuriosisce la lettura del menu, per buone dritte ci si può affidare al cortesissimo e competente personale di sala.



Posizione strategica



Questo nuovo Junsei si trova in una posizione strategica non solo per i residenti del Flaminio, ma per i frequentatori dell'Auditorium, del Maxxi e del Teatro Olimpico per la vicinanza al grande distretto culturale romano.



Migliori sushimen e chef giapponesi



A dieci anni dall’apertura del primo ristorante Junsei a Testaccio, questo numero 4 si avvale un team di professionisti con alle spalle anni di esperienza con i migliori sushimen e chef giapponesi.



Carta più ampia



La carta così è stata resa più ampia e a dispetto del nome non contempla solo sushi con tutte le sue variazioni, ma noodles, riso, udon, piatti caldi di carni e pesce. Anche il sushi viene composto con prodotti freschissimi e di garantita provenienza: salmone, tonno, gamberi, ricciola, astice, spigola, anguilla, capasante, e anche carni speciali come la wagyu, impreziosiscono nigiri, gunkan, inari, chirashi e sushirolls.



Da provare gli Uramaki Ginza con ricciola scottata, tartare di gamberi rossi, avocado, salsa di miso allo yuzu, foglie d’oro e caviale, gli Uramaki Toro Black Truffle con tartare di ventresca di tonno, cetriolo, avocado e tartufo nero. Nella sezione riso e noodles non possono mancare Yakimeshi, Yakisoba e Yakiudon con carne, pesce e in versione vegetariana, ma anche Soba e Udon in brodo che insieme alle tempure e ai piatti Donburi sono perfetti per la stagione più fredda. Tra i piatti speciali, il Sake Teriyaki (salmone alla piastra in salsa teriyaki con purea di patate), il Miso Black Cod (merluzzo nero dell'Alaska marinato nel miso), o la Wagyu alla piastra. Gran finale dolce con i dessert della pastry chef Francesca Di Prospero come il Tiramisu al thè verde, i Dorayaki ai Mochi gelato e il Sorbetto allo Yuzu.



Sakè, birre, vini e Champagne



Vasta scelta di birre, nazionali, giapponesi e sakè ma anche di Champagne, bollicine italiche e altri vini regionali anche biologici serviti a richiesta al calice.

Bancone a vista sui sushichef



Interessante osservare il lavoro dei sushichef dietro al grande bancone a vista dove fanno bella mostra gamberi e aragoste. La sala in un delicato connubio di linee e colori in cui domina il blu ospita 48 coperti, tutti con garanzie di distanziamento e il dehor ne offre altri 24. Attivi i servizi online di delivery - con mezzi 100% elettrici e in tutta Roma - oltre che il take away. Una speciale Junsei Card dà ai clienti particolari agevolazioni e offerte.



Il nuovo arrivato nella famiglia Junsei, oltre a quello di Via Galvani, al Junsei Sushi Bar al Salario Center e al Junsei Sushi Garden presso il bistrot Vivi Le Serre, ha come obiettivo quello di far vivere un’autentica esperienza della cucina giapponese, in un’atmosfera accogliente e rilassata. Non a caso Junsei in giapponese significa puro e genuino.



Junsei Sushi Restaurant

Viale del Vignola 9 – 00196 Roma

Tel 06 69454037

www.junsei.it