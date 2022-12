St. George, le stelle di Heinz Beck brillano anche a Taormina

In quanto a stelle Michelin, Heinz Beck ha sicuramente pochi rivali. Nella Guida 2023 il suo palmares si è arricchito e alle tre stelle de La Pergola di Roma si è aggiunta la seconda stella per il St. George by Heinz Beck, il ristorante all'interno del lussuoso The Ashbee Hotel di Taormina, in provincia di Messina.

In cucina, dall'estate 2022, lo chef Salvatore Iuliano, che da tempo collabora con Beck. Insieme propongono menu moderni e raffinati, in linea con uno dei principi cardini della proposta del cuoco tedesco: la leggerezza.

Heinz Beck al lavoro nella cucina del St. George di Taormina

St. George a Taormina: gusto e vista

Il primo punto di forza del St. George by Heinz Beck è subito evidente ed è la sua "casa". Il ristorante, aperto nel 2018, si trova infatti all'interno del The Ashbee Hotel, luogo storico e riferimento per l'accoglienza di alto livello a Taormina e non solo. Dal design unico ed elegante, offre in camere e suite il massimo del lusso e della privacy, con un occhio molto attento alla ristorazione. Al St. George si affiancano, infatti, la colazione al Roof Terrace, il Pool Bar, all'ombra degli ulivi secolari, e The Ashbee Bar, ideale per un cocktail.

The Ashbee Hotel

Tutte le proposte hanno una cosa in comune: la vista. Se all'interno della sala del St. George domina un'atmosfera elegante, con un tocco "british" e una straordinaria attenzione al dettaglio, nella stagione calda il modo migliore per godersi l'offerta gastronomica di Beck e Iuliano è in terrazza, accanto alla piscina a sfiore e al lussureggiante giardino. Lì gli occhi non saranno rapiti soltanto dai piatti, ma dall'impareggiabile vista sul mare, che arriva fino allo Stretto di Messina.

Stagione e territorio nel menu degustazione

La proposta gastronomica del St. George si muove intorno a due principi cardine: territorio e stagionalità. Nei menu degustazione, cha cambiano in base al periodo dell'anno, c'è la costante valorizzazione dei prodotti locali e il mare gioca un ruolo fondamentale. Iuliano riesce a mantenere il dettame della leggerezza tipica di Heinz Beck e lo fa muovendosi in perfetto equilibrio tra proposte creative e "conservative".

Si può scegliere di cenare alla carta oppure optando per i menu degustazione, con 5 o 7 portate e abbinamento di vini. Si posso assaggiare Ricciola marinata, variazione di pomodori, levistico, cipolla oppure Scampo, zucca, cavolo, nocciola. Spaghetti, gambero, melanzana alla brace, pomodoro ossidato, menta, ma anche Bottoni ripieni di maialino dei Nebrodi, sedano, mela, gel di cipolla alla genovese, tuma persa. Triglia, funghi al fieno, sedano rapa ossidato o Agnello in crosta di olive nere, carote, ravanello in carpione.

St. George by Heinz Beck

Viale S. Pancrazio 46 - 98039 Taormina (Me)

Tel 094223537