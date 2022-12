Sui Navigli di Milano la “Cena Suonata” del Mannarino

Una chitarra, una bella voce e tanti piatti realizzati con i migliori tagli di carne. “La Cena Suonata” è l’ultima trovata de Il Mannarino, riservata al ristorante sui Navigli di via Alzaia Naviglio Grande 2. All’ormai celebre slogan dell’insegna - “Scelto, Tagliato, Grigliato” - bisogna dunque aggiungere “Suonato”. Dopo aver scelto il proprio taglio di carne al banco macelleria presente all’ingresso del ristorante, gli ospiti potranno lasciarsi guidare dalla voce di artisti come Matteo Ghione, che ha inaugurato il ciclo di serate in musica.

Matteo Ghione ha inaugurato il ciclo di serate in musica de Il Mannarino

Non solo carne

Il giovane cantante, chitarrista, percussionista, compositore ed ex calciatore del settore giovanile della Juventus, reso celebre da X-Factor 2016, ha lasciato per un attimo i teatri italiani che sta calcando con la band del comico milanese Andrea Pucci, per intrattenere il “popolo” del Mannarino. Il nuovo format musicale va in scena tutti i giovedì, a partire dalle 21. E dopo la pausa natalizia, riprenderà con una nuova esclusiva programmazione.

Il locale sui Navigli si trasforma per accogliere una grande festa, tra “bombette” e tamburelli. Nel menu, oltre a piatti classici come la costata e gli arrosticini, anche la tradizionale “Salsiccia zampina” pugliese, realizzata con la migliore carne scelta di manzo (90%) e maiale (5%) condita con pomodoro fresco, basilico, sale e pepe. Non mancano i piatti della gastronomia “A casa di nonna”, come le golose polpette al pomodoro.

I menu degustazione

“La Cena Suonata” del giovedì de Il Mannarino prevede anche due speciali menu degustazione, che mettono al centro la Puglia, anche nel calice. L’opzione da 35 euro comprende un antipasto a scelta, una portata principale (mix di bombette o arrosticini), un contorno e acqua. Nel menu da 45 euro, la portata principale consiste in una costata per due persone. Molto consigliata la scelta di una delle etichette presenti nella carta vini, in cui figurano - tra gli altri - anche i vini biologici del Gargano di Cantine Losito. È possibile prenotare telefonando al numero 02 36744518 o sul sito.

Il Mannarino conta oggi 4 punti vendita nella città di Milano. L’esordio nel capoluogo lombardo è avvenuto il 21 giugno 2019, in Piazza De Angeli 1. L’offerta si è poi allargata con altri tre locali, rispettivamente in via Carlo Tenca 12, via Galvano Fiamma 4/6 e Alzaia Naviglio Grande 2. L’insegna di Gianmarco Venuto e Filippo Sironi è presente anche in provincia di Milano, per l’esattezza ad Arcore in via Alfonso Casati 80, e a Brescia, in via Tosio 3.

Il Mannarino Navigli

Alzaia Naviglio Grande 2 - 20144 Milano

Tel 02 36744518