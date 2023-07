 Termoli e la costa molisana: un connubio perfetto tra mare, pesce fresco e buona cucina

Piccino di suo il Molise, il tratto costiero non può che essere breve. Breve, eppure, così frastagliato e così bello da percorrere e da vivere mediante elogio della voluta lentezza.

E, in definitiva, perché mai andare di fretta? Lo percorriamo ponendoci un unico punto di riferimento: il mare, l'Adriatico mare, sempre alla nostra destra. Il che equivale a dire che questo tratto costiero molisano lo percorriamo da Sud a Nord.

Una vista della costa e del mare a Termoli

Campomarino Lido: Tintilia e delizie culinarie a Da Nonna Rosa

Così facendo il primo luogo che incontriamo provenienti dalla Puglia e nel quale effettuiamo non frettolosa sosta è a Campomarino Lido (Cb). Siamo in prossimità della foce del fiume Biferno. Campomarino Lido, così gioiosa eppure (al netto della seconda decade di agosto) così amorevolmente tranquilla ha una bella spiaggia larga e lunga. Inebrianti per i profumi ancor prima che per le tonalità del verde, i copiosi cespugli di macchia mediterranea. Ben funzionante il piccolo porticciolo turistico. Il tratto di Campomarino è l’ultimo tratto in territorio molisano del Regio Tratturo L'Aquila - Foggia. Campomarino è territorio del vitigno autoctono Tintilia. Teniamo ciò ben presente quando ci mettiamo a tavola. Sì, e dove ci mettiamo a tavola? Senza dubbio alcuno la scelta, ad onore del vero non ampia, cade su una trattoria che a Campomarino è pressoché un'istituzione: Da Nonna Rosa.

Da Nonna Rosa a Campomarino

Di concerto, è un'istituzione anche il patron, oste gioviale e appassionato: il mitico Giuseppe. Pochi tavoli, l'atmosfera è autenticamente familiare. Alla qualità delle portate si associa, e ciò costituisce oramai una rarità, l'allegra abbondanza: straripanti soprattutto i primi piatti. E tra i primi, imperdibile, di augusta bontà, i tagliolini con zucchine, pesto di mandorle e cacio. Imperdibile anche la purea di fave e cicoria: cibo autentico della tradizione contadina. Nel calice, come si anticipava un gagliardo Tintilia rosso, eccellente in abbinamento soprattutto sul secondo che giunge in tavola: misto di carne cotta sui carboni. Sono molto buoni anche i dolci fatti in casa.

Da Nonna Rosa | Via Biferno 41 - 86042 Campomarino (Cb) - Tel 0875 539948

Osteria Dentro Le Mura: un'esperienza culinaria unica nel cuore di Termoli

Sosta successiva in quella che, ben più di Campobasso, e figuriamoci di Isernia, è la “metropoli” del Molise: Termoli (Cb). Porto importante, famoso insediamento industriale e vivace luogo di villeggiatura estiva. Le origini di Termoli sono ascrivibili ai Frentani, popolo che si sviluppò sulla costa adriatica al tempo dell’Impero romano. Sul lungomare, nelle mattinate con cielo reso terso dal vento di Maestrale, è possibile vedere la Maiella e il Gran Sasso. Qui a Termoli la pesca è una grande risorsa. Ce ne rendiamo conto, di ciò godendo, quando ci si siede a tavola. Sì, ma dove? Scelta felice: Osteria Dentro Le Mura. E siamo davvero entro le mura cittadine. Locale piccolo, accogliente, con soffitto a volta. D'estate il bel dehors davanti al mare Adriatico.

Osteria Dentro Le Mura a Termoli

Antonio è in cucina e la moglie Lina, sommelier, governa la sala. Le proposte del giorno sono il frutto dell'esito del pescato giornaliero. Non si commetta l'errore di saltare l'antipasto. Assolutamente no! Ci viene proposto un piatto gustoso: sciscilli e cozze. Cosa sono i sciscilli? Sono polpette di cacio, uova e pane, tipiche della cucina frentana. Ma non si può non assaggiare la sublime parmigiana di acciughe. Se disponibili, tra i primi scegliamo i paccheri con gli scampi. Un must il secondo: frittura di paranza. Di grande bontà il dolce: diplomatico impeccabile. Nel calice, e non poteva essere altrimenti, un gagliardo pecorino.

Osteria Dentro Le Mura | Via Federico II di Svevia 3 - 86039 Termoli (Cb) | Tel 0875 705951

Ristorante Mediterraneo a Petacciato: un'oasi culinaria

Sempre l'Adriatico, sovente placido e talvolta brontolone sulla nostra destra e il cammino ci conduce a Petacciato (Cb). Petacciato, poco più di 3mila abitanti è appollaiato su verde colle. Da qui, il panorama spazia dai monti della Maiella al promontorio del Gargano. Nelle terse giornate, commovente la vista delle Isole Tremiti. Paesaggio che più mediterraneo non si può: le viti, gli olivi, il mare! Si cena al Ristorante Mediterraneo. Ubicazione non proprio d'atmosfera: siamo sulla strada statale Termoli - Vasto. In compenso, facile da raggiungere; ampio il parcheggio.

Ristorante Mediterraneo a Petacciato (Cb)

Il pesce fresco è (dovrebbe) essere la cosiddetta “specialità della casa”. Ottimi ravioli di spigola con crema di lupini e fave croccanti. Buono anche il carpaccio di tonno con finocchi, arance e alici marinate. Discreta la frittura di paranza. Migliorabili le proposte dei vini. Ancora pochi km e lasceremmo la costa adriatica molisana per cominciare quella abruzzese, giungendo a Vasto. E allora ci si ferma qui, con il desiderio di restare ancora un po' nel Molise. Questa regione ancora poco conosciuta, così piccola per estensione e così grande per quanto sa generosamente donare ai suoi visitatori.

Ristorante Mediterraneo | Contrada Marinelle - 86038 Petacciato (Cb) | Tel 329 2670389