Tradizione e contaminazioni, da Colonna c'è la Sicilia che non ti aspetti

Tradizione e contaminazioni in una Sicilia che non ti aspetti. Queste sono le premesse della nuova avventura di Angelo Di Stefano, che ha recentemente aperto Colonna, il suo nuovo ristorante a Vittoria, in provincia di Ragusa.

La sala del Colonna di Vittoria

Il ritorno a casa dopo un lungo peregrinare

Dopo essere stato in giro per l’Italia, nel 2017 Di Stefano, ex proprietario insieme a Ciccio Sultano del Ristorante Duomo, due stelle Michelin di Ragusa, si è trasferito a Milano. Lì ha collaborato con Andrea Ribaldone, chef stellato che ha guidato per tutto il periodo di Expo Milano il ristorante Identità Expo San Pellegrino di Identità Golose. Una esperienza che lo ha portato a lavorare a Pavia, come Restaurant Manager del Ristorante Lino, e a La Morra, nelle Langhe, come maître a L’Osteria Arborina, una stella Michelin. Proprio in Piemonte ha conosciuto Sergio Capaldo, fondatore del consorzio La Granda, azienda che valorizza la razza bovina piemontese Fassona, e nel novembre 2019 ha aperto a Milano il Baguttino, nella sede della storica Trattoria Bagutta. L'attività, a causa della pandemia, ha però chiuso. Nel novembre 2020 è quindi rientrato in Sicilia per dare una mano come responsabile alla ristorazione all'Eremo della Giubiliana di Ragusa, dove è rimasto fino a settembre. A dicembre poi, insieme ad alcuni amici, ha aperto il ristorante Colonna a Vittoria.

Lo staff del Colonna

Ventidue posti e una cucina tutta al femminile

La scelta del nome del nuovo ristorante,che ha ventidue posti e un dehors esterno, è un omaggio alla fondatrice della città, Vittoria Colonna Enriquez. La cucina è tutta al femminile. Ai fornelli c’è infatti Maria Concetta Di Stefano, affiancata dalla figlia Nadia e da un'altra signora, che aiuta come commis e alla plonge. In sala insieme a Di Stefano, che dà una mano anche in cucina, c'è invece il maître Dario Gurrieri. “L’idea è di offrire una cucina che richiami la tradizione siciliana, con un minimo di novità, che utilizzi non solo ingredienti del territorio, ma anche eccellenti materie prime straniere, per creare leggere contaminazioni con l'aggiunta di un po’ di estetica nel piatto, senza però esagerare”, spiega il proprietario.

Non soltanto territorio

Al centro del nuovo progetto di Colonna c'è quindi il lavoro con il territorio, legato sia alla carne sia, soprattutto, al pesce. La maggior parte delle materie prime proviene infatti dal mare di Scoglitti: cannocchie, gamberoni, scampi, ricci e tanto altro ancora. Lo stesso si può dire per la carta dei vini, non particolarmente ampia, ma legata a doppio filo con la Sicilia. Su tutti, il Cerasuolo di Vittoria, unica Docg siciliana. Colonna non disdegna però uno sguardo più ampio e va a pescare anche fuori dall'isola. Vengono utilizzati pesci, come baccalà e merluzzo, provenienti dalla Spagna e diverse tipologie di carni, in particolar modo di Angus, provenienti da diverse parti del mondo. Un quadro che conduce a un menù ridotto e con diverse proposte giornaliere, in base alla materia prima reperita sul mercato.

Colonna

via Carlo Alberto 115 - 97019 Vittoria (Rg)

Tel 0932 1915825

www.ristorantecolonna.it