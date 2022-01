Vegano per un mese? Ecco dove mangiare fuori casa!

Una volta era una scelta di nicchia (e molto contestata) ora è il food trend del 2022, grazie anche a numerosi vip e influencer (come l’italianissima Carlotta Perego, alias Cucina Botanica, insegnate di cucina vegetale con oltre 600mila follower su Istagram) che ne hanno abbracciato la causa! Stiamo parlando dell’alimentazione vegana. Per chi è ancora scettico o in dubbio su fare o meno questo salto gennaio, per eccellenza il mese dei buoni propositi, è l’occasione ideale. Dal 2013, ogni anno a gennaio c’è, infatti, Veganuary” (dall’unione delle parole vegan e january, gennaio in inglese): “diventa vegano per un mese e poi, magari, lo sarai per tutta la vita”.

Dalla Gran Bretagna con amore

Una sfida che, nata in Gran Bretagna per opera di due attivisti per i diritti animali, continua ad acquistare consensi soprattutto grazie ai social e ai numerosi personaggi famosi, vegani da tempo, da Paola Maugeri a JoaquinPhoenix, da Arianna Grande a StevieWonder…

Non solo Leemann...

L’obiettivo non solo migliorare la propria salute mangiando più verdura e frutta ma anche sostenere il Pianeta nella lotta alla crisi climatica. Ok sfida accettata. Ma se a casa grazie ai consigli di Veganuary e alle infinite risorse del web si scopre che mangiare vegano è facile, distruggendo il falso mito che per cui cucinare veg (e buono) devi essere Pietro Leemann (chef una stella al suo ristorante vegetariano milanese Joia, ndr), o avere il portafoglio a fisarmonica, il problema diventa più difficile quando si cena fuori casa. Per venirvi incontro ecco tre ristoranti in cui poter mangiare tutto (o quasi) quello che volete.



Milano - Capra e Cavoli

Loft ristorante-giardino. Monica Vinella

Non solo il nome è bellissimo ed evocativo, ma anche la location è davvero unica: un loft ristorante-giardino nel cuore di Milano, in Zona Isola, che a tutti gli effetti segna l’inizio di un nuovo paesaggio gastronomico e urbano. Perché qui le nuove regole sul distanziamento sono state applicate unendo l’utile al dilettevole: Barbara Clementina Ferrario ha, infatti, rivoluzionato l’arredamento durante il lockdown, con l’aiuto del designer Pietro Algranti (di Algranti lab) racchiudendo ogni tavolo in una deliziosa casetta a tema (sono 14): c’è quella dell’amore, del giardino, degli animali, della cucina e quella in stile Marrakesh… Piante, colori, luci e tante suppellettili fanno il resto!



Capra e Cavoli è un ristorante per tutti i gusti, ma specializzato in cucina vegana e vegetariana e pesce. Tutti da abbinare a una valida selezione di vini e birre artigianali. I piatti sono preparati sotto gli occhi dei clienti nella cucina a vista.



Capra e Cavoli | Via Pastrengo 18 - 20159 Milano | Tel 02 8706 6093 | www.capraecavolimilano.it



Roma - Le Bistrot

L’atmosfera è rilassata e romantica

Più che un ristorante è una vera istituzione per i vegani romani. Stiamo parlando di Le Bistrot alla Garbatella. Varcata la soglia di questo locale dalla gestione tutta al femminile, caratterizzata da un servizio attento e cordiale, sembra di entrare in una vera e propria casa con tanto di grande camino.



L’atmosfera è rilassata e romantica, complici le luci soffuse e la musica di sottofondo. Il menu rigorosamente plant based ma, assaggiando le pietanze non si sente di certo la mancanza della carne! Da provare lo stufato di lenticchie, mele e cipolle; la zuppa di cipolle e il veganmisù al pistacchio.



Ristorante Vegano Le Bistrot | Via delle Sette Chiese 160 - 00145 Roma | Tel 06 5128991 | www.ristorantelebistrot.net



Bologna - Estravagario

La cucina è biologica ed equosolidale

Avreste mai detto che Bologna “la grassa” potesse fare spazio a un ristorante vegano-vegetariano? Ebbene sì! È successo. Ed è un indirizzo da segnarsi! Si chiama, non a caso, Estravagario.

Qui il motto “equilibrata, sana e leggera” è una realtà! E la cucina “biologica ed equosolidale” lo è davvero e le verdure sanno di verdure, i succhi di frutta di frutta! Bella anche la location: il bar introduce a una sala luminosa, fitta di tavolini e piena di luce, dall’atmosfera rilassata, a metà tra una trattoria e un dinner cafè. Da provare Riso con funghi allo zafferano e la torta di grano saraceno ai mirtilli.



Estravagario | Via Mascarella 81/H | Tel 051 4210582 | www.estravagario.org