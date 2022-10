Vino e Cucina a Staffolo, un'osteria tra passato e futuro

A Staffolo (An), splendido comune Bandiera Arancione, soprannominato il Balcone della Vallesina, per la sua posizione panoramica sulla bellissima e fertile valle dell'Esino, c’è un locale dove riscoprire un passato fatto di ingredienti semplici, di sapori che diventano patrimonio per la nostra memoria: Vino e Cucina è il suo nome semplice e immediato, un’osteria dove passato e presente sono indissolubilmente legati l’uno all’altro.



Come a casa

A guidare questo luogo in cui vale la pena fermarsi c'è Gabriella Scortichini, cuoca e titolare. Gabriella, pur non avendo una formazione vera e propria, cucina da 13 anni con l’obiettivo di portare la cucina di casa al ristorante. E proprio «ho mangiato come in famiglia» il complimento dei clienti che più le scalda il cuore.



L’amore per la tradizione e il territorio

E così Gabriella cucina seguendo alcune tradizioni fondamentali delle Marche e utilizzano ingredienti semplici, regionali e selezionati.

Ne sono alcuni esempi, la ricotta di Staffolo, prodotta da pastori sardi che si sono trasferiti, utilizzata per il ripieno dei ravioli, le patate comprate al mercato e la frutta e la verdura della zona. «Come una volta, anche oggi», ci tiene a sottolineare. Anche se in menu non manca qualche piatto rivisitato.

Gabriella Scortichini e Luciano Tiranti



Piatti must del locale

Tra i piatti che meritano un assaggio ci sono i Cappelletti in brodo tradizionali con la scelta delle carne e le Tagliatelle fatte in casa. Tra i sughi spiccano quelli di papera, di cinghiale e d'oca. Non manca mai il Tartufo fresco di Acqualagna. Tra i secondi ottimi il coniglio in porchetta, una preparazione squisitamente marchigiana, realizzato con finocchietto selvatico, capocollo e cotiche, il maialino arrosto con rosmarino e salvia, il Coniglio o l’oca in potacchio.



Tra i piatti rivisitati c’è il maialino disossato in polpa di visciola con tartufo. La visciola è un liquore marchigiano estratto dalla ciliegia da cui si ricava una purea densa.



Ed eccoci ai dolci. Meritano un assaggio le castagnole al cucchiaio cotte nello strutto, la zuppa inglese e, in inverno, i biscotti all'anice e le crostate di marmellata fatta in casa. Se passate a Natale prendete i cavallucci: un impasto di noci, marmellata, cioccolato, pan grattato e sapa (mosto d'uva cotto).



La cantina

Naturalmente non mancano gli ottimi vini della zona, a partire, ovviamente, dal Verdicchio, a cui si aggiungono, poche etichette attentamente scelte, con anche una selezione fatta dalla clientela che comprende qualche etichetta fuori regione.



Osteria Vino e Cucina

Via XX Settembre 54 60039 Staffolo (An)

Tel 0731779783