Romantik Hotels & Restaurants apre a Lisbona

Dopo le alleanze con le strutture di Les Collectionneurs in Francia, i Secret Retreats in Asia e la Gondwana Collection in Namibia, Romantik Hotels & Restaurants amplia ulteriormente la propria rete di marketing internazionale con gli “Heritage Hotels” in Portogallo. A Lisbona, Romantik si è aggiudicata come partner cinque boutique hotel nel centro storico.

Lisbona: Hotel As Janelas Verdes

«Gli Heritage Hotels di Lisbona sono di proprietà e gestiti da famiglie portoghesi spiega Thomas Edelkamp, ceo di Romantik - Negli hotel tradizionali, negli edifici storici, i viaggiatori possono effettivamente sperimentare la vita originale di Lisbona». Gli “Heritage Hotels” della capitale lusitana includono l'As Janelas Verdes, l'Heritage Avenida Liberdade, l'Hotel Britania, l'Hotel Lisboa Plaza e il Solar do Castelo.

Obiettivo metropoli

Oltre alle regioni, Romantik si concentra quindi anche sulle metropoli. Soprattutto qui, secondo Edelkamp, ci sono molti hotel che stanno cercando lo stesso target del gruppo Romantik: viaggiatori privati che apprezzano hotel speciali e un'eccellente gastronomia. «Questa clientela viaggia per l'Europa con spirito “Romantik” da 50 anni ed è molto aperta a viaggi esclusivi in città».

Una camera dell'Heritage Avenida Liberdade

Accoglienza a tutto tondo

Esperienze autentiche, calda ospitalità e storie vere caratterizzano i quasi 200 Romantik Hotels & Restaurants in sette Paesi europei, dalle locande di campagna di alta qualità alle case benessere uniche e agli hotel di lusso di "Pearls by Romantik". Il marchio è completato da chalet selezionati, B&B esclusivi e townhouse in vivaci metropoli. Gli host Romantik accolgono i viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Slovenia.

Per informazioni: www.romantikhotels.com