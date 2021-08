Un autunno tra natura, sport e relax in Val di Fiemme

In sella a un'e-bike o camminando senza fretta, la Val di Fiemme si prepara per l'autunno. Un tuffo nel giallo oro fra boschi di larici, cervi in amore, vistosi finferli e cascate di miele sui formaggi di malga. In autunno tutte queste attività proseguono nella natura della valle, grazie alla Fiemme Guest Card.

Tutti i colori dell'autunno in Val di Fiemme

World Wellness Weekend

Dal 17 al 19 settembre un weekend di benessere che abbraccia il riposo, la creatività, la nutrizione, il movimento, la consapevolezza, la biodiversità e la solidarietà.

Si inizia con passeggiate lungo i panorami tutelati dall'Unesco, tra suoni di corno, danze di ringraziamento al sole, essenze di bosco e tanti aperitivi fioriti. Da non perdere i percorsi Kneipp nel ruscello o i laboratori del fieno rigeneranti, le tante occasioni per osservare le stelle e i momenti dedicati alla cura di cavalli, mucche, capre e pecore.

Il fine settimana internazionale si apre con la Convention inaugurale organizzata dalle aziende del territorio nella sede dell'azienda creatrice di ecosistemi di benessere, che ha accompagnato la Val di Fiemme in questo circuito: la Starpool di Ziano di Fiemme.

In questi giorni prende anche vita il Fiemme Namastè Festival, per meditare nella natura. E domenica 19 settembre si respira la gioia della giornata di solidarietà ed ecosostenibilità Fiemme senz'auto, dove il traffico automobilistico lascia posto alle due ruote, alla qualità della vita e all'altruismo.

Un weekend dedicato al benessere

Programma del World Wellness Weekend



Venerdì 17 settembre

ore 17.00 - Convention inaugurale del World Wellness weekend in Val di Fiemme organizzata dalle aziende del territorio in Casa Starpool a Ziano di Fiemme.

ore 17.30 - Passeggiata nel tardo pomeriggio verso Capanna Cervino. Al rifugio danza per ringraziare il sole e intervento di un ballerino professionista. Aperitivo fiorito con i fiori e i formaggi di Fiemme. Rientro con luci frontali.



Sabato 18 settembre

prime ore del mattino - Passeggiata di un'ora e Alba sul corno bianco con suono di un corno che risvegli il sole. Bevanda calda energizzante per il mattino in vetta con biscotti aromatizzati alle erbe alpine.

ore 9.30 - I benefici della camminata a piedi scalzi e il percorso Kneipp di Anterivo. Bevanda fresca e rigenerante a cura degli agricoltori di Capriana e dolcetti al caffè di Anterivo.

ore 16.00 - Laboratorio ed esperienza: Il fieno che rigenera e le erbe della salute per creme e tisane.

ore 21.00 - Dopo cena. A piedi fino all'osservatorio di Tesero. Serata di stelle e rientro sempre a piedi, in silenzio, respirando il bosco di notte.



Domenica 19 settembre

prime ore del mattino - Passeggiata di un'ora e Alba sul corno bianco con suono di un corno che risvegli il sole. Bevanda calda energizzante per il mattino in vetta con biscotti aromatizzati alle erbe alpine.

ore 10.00 - A Paneveggio con Matilde. Passeggiata con chi ha scelto e continua a scegliere di vivere in un piccolo villaggio di montagna, tra essenze disperse nell'aria e ascolto della natura.

dalle 10 alle 17 - in tutta la valle: Fiemme senz'auto



Sabato 18 e domenica 19 settembre

Fiemme Namastè Festival - tutto il giorno

Campionato del Mondo di Skiroll Val di Fiemme - tutto il giorno

Vacanze relax immersi nella natura

Vacanza relax e benessere con gusto

I passi dei turisti in Val di Fiemme in autunno avanzano tra dolci pendenze e lo sguardo si apre su boschi di abeti, ruscelli e cime dolomitiche.

Qui diventa fondamentale per ogni esperienza la Fiemme Guest Card, che permette al turista di sperimentare tutte le sfumature della montagna. Ogni giorno sono in programma racconti spettacolari, escursioni naturalistiche, movimenti lenti, sport di montagna, visite ai musei e comodi spostamenti su navette, trenini e bus.

Per soddisfare il palato, ci sono cene gourmet e merende sfiziose a base di prodotti tipici, quali speck, salumi freschi o stagionati, miele, marmellate, strudel, selvaggina, funghi, formaggi e l'immancabile birra di Fiemme.

Una vacanza spensierata con la Fiemme Guest Card, rilassante e gustosa, per far vivere all'ospite un'esperienza vera e 100% naturale.

Benessere e relax tutto per me . Fino al 3 ottobre la Val di Fiemme rigenera i suoi ospiti, con cene romantiche, passeggiate frizzanti e tante coccole nel centro benessere - da 57 euro

. Fino al 3 ottobre la Val di Fiemme rigenera i suoi ospiti, con cene romantiche, passeggiate frizzanti e tante coccole nel centro benessere - da 57 euro Vacanza attiva nella natura . Fino al 3 ottobre, una vacanza versatile in movimento, con esperienze nuove - da 33 euro

. Fino al 3 ottobre, una vacanza versatile in movimento, con esperienze nuove - da 33 euro Green weekend il bramito del cervo . Dal 17 settembre al 10 ottobre, un'esperienza dedicata a chi ama osservare la natura nei momenti di quiete, nelle foreste del Parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino, dove fare un'escursione notturna per ascoltare il bramito del cervo - da 33 euro.

. Dal 17 settembre al 10 ottobre, un'esperienza dedicata a chi ama osservare la natura nei momenti di quiete, nelle foreste del Parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino, dove fare un'escursione notturna per ascoltare il bramito del cervo - da 33 euro. Green weekend larici in fiamme. Dal 29 settembre all'1 novembre, dedicato a chi ama trascorrere i weekend nella natura e passeggiare su tappeti di foglie tra i larici arancio - da 33 euro.

Per informazioni, clicca qui.

L'esperienza di ascoltare il bramito di un cervo

Itinerari consigliati in autunno

Per gli amanti delle passeggiate, la meta di questo 2021 è la Val di Fiemme, che presenta nella stagione successiva all'estate una variegata tavolozza di colori.

Dal rosso delle foglie dei ciliegi all'arancione dei maestosi larici fino al giallo delle foglie di betulla: questi colori caldi sono in contrasto con il blu del cielo e il verde degli alberi. Camminare nell'aria frizzante dell'autunno, immersi nella natura che si prepara per il lungo inverno, è una gioia per gli occhi e per il cuore.

Qui la lista degli itinerari dove godere di questi spettacoli naturali mozzafiato: maps.visitfiemme.it/it/author/staff-outdoor-val-di-fiemme-nd

Camminate, trekking e mountain bike

Vacanza attiva nelle Dolomiti

Camminate e pedalate su stradine di montagna, in compagnia di alberi e piccoli torrenti, circondati da cime dolomitiche di rara bellezza: questa l'offerta per l'autunno degli escursionisti in Val di Fiemme.

Le Dolomiti, dichiarate dall'Unesco Patrimonio naturale dell'Umanità, offrono tra i più bei paesaggi del mondo, specie per tutti gli appassionati di trekking, di bike o di passeggiate nella natura, adatti anche a chi si avvicina per la prima volta alla montagna.

Cime incontaminate, prati verdi confinanti con fitti boschi, vette apparentemente irraggiungibili, tutto questo lungo i percorsi che attraversano le montagne fra miti e leggende delle Dolomiti.

Una vacanza attiva, quella in Val di Fiemme in autunno, e in totale sicurezza, circondati dalla natura.

Vacanza attiva nella natura . Fino al 3 ottobre, una vacanza versatile in movimento, con sport ed esperienze nuove da provare - da 33 euro

. Fino al 3 ottobre, una vacanza versatile in movimento, con sport ed esperienze nuove da provare - da 33 euro Mountain Bike in Val di Fiemme . Fino al 3 ottobre con la mountain bike si potranno sfiorare i panorami Unesco, fra passi dolomitici e ponti tiberani, alberi e baite - da 33 euro

. Fino al 3 ottobre con la mountain bike si potranno sfiorare i panorami Unesco, fra passi dolomitici e ponti tiberani, alberi e baite - da 33 euro Il fascino delle vette. Fino al 3 ottobre, la montagna che non ti aspetti: panorami mozzafiato per chi ama il trekking, tra laghetti alpini e tramonti dolomitici.

Per informazioni, clicca qui.