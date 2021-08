Fuori porta di fine estate? Il lago d’Idro

Il lago d'Idro, nel Bresciano, è forse il meno conosciuto dei laghi lombardi. Incastonato fra le montagne che dividono la Lombardia dal Trentino, di origine alpina, gode di acque incontaminate. In luglio e agosto è stato letteralmente preso d'assalto da tedeschi, francesi, belgi e austriaci. In passato, era il regno degli olandesi dominatori incontrastati dei campeggi sparsi fra Idro e Anfo. Quest'anno pare abbiamo preferito il Garda, scoperto anche da George Clooney avvistato a Gargnano in compagnia della moglie Amal.

Il lago d’Idro è l’idea per un fuoriporta di fine estate



Nuovo battello

Piccolo ma suggestivo il lago d'Idro è da scoprire anche con mini crociere, con il nuovo battello che da giorni segna il tutto esaurito. Diviso fra tre comuni Idro, Anfo e Bagolino con la frazione Ponte Caffaro, è meta anche per la possente rocca d'Anfo.



La fortezza recuperata

Una fortezza militare recuperata di recente e che è diventata un polo turistico e culturale di grande interesse visitabile nel fine settimana.

Antiche origini veneziane, poi complesso Napoleonico, rappresenta una meta per chi sale o scende dalle vallate trentine verso il bresciano e la Lombardia, attraversando la Valle Sabbia. E per valorizzare il vasto complesso militare, in settembre sono previsti una serie di incontri per lanciare idee e progetti per la Rocca del 2023, in vista di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura. Scoprendo i forti militari e le vie del trekking, tante e inesplorate.