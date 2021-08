Livigno, e se piove? Tante alternative per tutti i gusti

Livigno, valle prevalemente soliva protetta dalle Alpi, offre sempre l’alternativa giusta per una vacanza indimenticabile. Sono numerose infatti le attrattive del Piccolo Tibet per il divertimento e il relax di tutta la familglia, anche nei giorni di pioggia: dal panoramico giro delle Tee, a una nuotata nella piscina con acqua salata del centro Aquagranda, fino alle attività ricreative presso la stalla dei vitellini o alle malghe per familiarizzare con le antiche tradizioni contadine.

Tante occasioni per i bambini

Divertimento e relax ad Aquagranda

Nelle giornate di pioggia, una tappa irrinunciabile per rilassarsi e divertirsi e` Aquagranda, centro wellness e fitness tra i piu` grandi in Europa. Aquagranda e` l’ideale per le famiglie e sa mettere tutti d’accordo grazie alla sua area Slide and Fun, con la piscina baby, il castello con scivoli d’acqua, gli acquascivoli adrenalinici, gli idromassaggi e i getti d’acqua. Per chi e` alla ricerca invece di tranquillita`, l’Area Wellness & Relax e` il paradiso del benessere grazie alle sue saune a diversa temperatura e grado di umidita`, i suoi bagni di vapore curativi con effetti benefici sulla respirazione, la sua suggestiva piscina con acqua salata per sperimentare istanti di puro relax, e il percorso Kneipp per stimolare la circolazione. Ogni giorno all’interno dell’area si possono sperimentare i benefici del rituale "Aufguss" con il Maestro di sauna. Inoltre grazie alle 4 cabine di massaggi e` possibibile concedersi un esclusivo momento di benessere scegliendo tra massaggio Lomi-Lomi Hawaiiano, Pinda Ayurvedico, rilassante, sportivo o personalizzato, o ancora uno degli speciali trattamenti viso e corpo.

Sentiero delle Tee

A Livigno e` possibile passeggiare lungo il sentiero delle Tee, circondati dalle fronde degli alberi che fungono da riparo naturale. Il sentiero porta gli amanti del trekking alla scoperta delle piccole baite e fienili tipici della tradizione livignasca, un tempo erano le abitazioni estive dei pastori e oggi in buona parte ristrutturate. La partenza e` da Pont de la Calcheira a 1846 m, da qui attraverando sterrati e sentieri immersi nella natura, e` possibile godersi un incantevole percorso panoramico a mezza costa, protetti dai maestosi larici. Tra le Tee piu` belle di questo sentiero spiccano Tea da Taglieda, Tea del Pel, e il Ristoro Tea da Borch. Il percorso prosegue attraversando la valle e risalendo sul versante opposto in direzione lago, si attraversa la frazione Teola e si scende verso il lago dopo aver incontrato le Tee di Pemont, Desjana e del Brun. La ciclabile che passa dalle sponde del lago fa ritornare al Pont de la Calcheira. Un percorso che offre altresi` una bellissima vista su Livigno e la possibilita` di accedere direttamente al Paese in caso di brutto tempo improvviso, o presso i numerosi punti ristoro dove trovare riparo. Per chi ama passeggiare sotto la pioggia, inoltre, il suggestivo Sentiero d’Arte o la Pista Ciclabile sono alternative ideali.

Al trekking non si rinuncia

Un tuffo nel passato al MUS!

Livigno non e` solo natura e sport: parte importante della quotidianita` del Piccolo Tibet sono anche la storia e la cultura, che arricchiscono il soggiorno dei visitatori con una serie di peculiarita` tutte da scoprire. Il Mus!, il museo etnografico di Livigno e Trepalle, accompagna il visitatore nella scoperta del passato di questo territorio per comprendere le dinamiche che lo hanno portato da tranquillo villaggio contadino a vivace centro turistico. Attraverso la ricostruzione fedele di ambienti domestici e interessanti sezioni tematiche, il museo testimonia lo spirito di adattamento e l'arte di arrangiarsi con poco, che da sempre contraddistinguono i livignaschi e i trepallini. Situato in un’antica abitazione in legno e muratura, il museo etnografico affonda le sue radici alla fine del XVIII secolo. Il percorso museale e` fruibile con guida o in autonomia, grazie ai pannelli informativi presenti in ogni stanza e alla pratica audio guida, un’app gratuita che il visitatore puo` scaricare direttamente sul proprio smartphone. Nel periodo estivo si puo` partecipare alla visita di alcune chiese del territorio alla scoperta, ad esempio, della Chiesa di San Rocco il prossimo 11 agosto e la Chiesa di S. Maria Nascente, prevista per il prossimo 18 agosto.

Livigno: shopping glam and slow

A Livigno la vacanza non finisce mai, neanche nei giorni di pioggia. Un’altra idea in caso di brutto tempo e` lo shopping, grazie alla vasta offerta di negozi, oltre 250, tra boutique esclusive, brand di fama internazionale, e lussuosi flagship store aperti tutto l’anno. A questi si aggiungono, le botteghe degli artigiani locali legate alle tradizioni, i negozi sportivi specializzati, dove trovare scarpe, abbigliamento e attrezzature, le profumerie con assortimenti di ogni fragranza e brand, e le gioiellerie con tutti i mush have del momento. Non mancano gli hi-tech store con i preziosi consigli degli esperti su smartphone, macchine fotografiche, pc, smartwatch, auricolari, altoparlanti e moltissimi altri accessori. Inoltre, grazie al nuovo aggiornamento del’App My Livigno, e` possibile consultare gli orari di apertura di tutti i negozi e scoprire dove trovare i propri brand preferiti con un semplice tap sullo schermo dello smartphone. Livigno promuove un’esperienza di shopping basata su un’offerta diversificata per tutti i gusti e portafogli, ma soprattutto qui lo shopping e` Glamour & Slow, da vivere passo dopo passo nell’esclusivo mall a cielo aperto, alla ricerca del proprio brand preferito, circondati dalla natura incontaminata della Valle.

Shopping glam e slow

Alla scoperta delle tradizioni rurali

Un soggiorno a Livigno e` anche un’occasione preziosa per imparare qualcosa di nuovo: grandi e piccini possono esplorare il mondo legato alle tradizioni campestri e contadine nel contesto delle malghe, autentiche holiday farm. La visita alla stalla dei vitellini presso la Malga Vago permette di sperimentare l’arte della mungitura, dal lunedi` al giovedi` fino al 7 settembre, qui gli ospiti avranno anche la possibilita` di dare da bere ai vitellini. Inoltre, il martedi` e il giovedi`, dopo la mungitura e la visita al caseificio, si potra` assaporare il meglio della tradizione livignasca gustando la colazione con i prodotti di "Tast", il progetto creato dall’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno per conoscere da vicino i sapori e i prodotti piu` autentici della tradizione.

Tradizione enogastronomica da gustare

La giornata del contadino inoltre e` una fantastica esperienza per vivere la vita del contadino in una tipica malga. L’attivita` ha inizio alle 17.00 alla Malga Federia con la mungitura e il ricovero degli animali nella stalla. A seguire, una cena tipica caratterizzata da piatti appetitosi e ingredienti genuini a chilometro zero, e il pernottamento in malga. La mattina successiva, dopo la sveglia all’alba, si proseguira` con il pascolo degli animali e con la colazione. L’attivita` si concludera` in tarda mattinata con il rientro a valle.



La Visita in latteria infine e` una mattinata dedicata alla scoperta del latte, accompagnati da una persona del luogo: si comincia con una speciale visita in alcune stanze del Mus! dove sono custoditi antichi oggetti della lavorazione del latte e dei suoi derivati. Qui si potra` approfondire la storia del latte come fonte di sostentamento e cardine di un' economia agricola che ancora oggi sopravvive. Si prosegue spostandosi alla Latteria di Livigno dove si potra` vedere da vicino la produzione casearia e gli innovativi macchinari.