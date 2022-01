Il regalo perfetto per San Valentino? L’alba sulle piste da sci

Ci può essere un modo più romantico per passare il San Valentino che svegliarsi all’alba tra le cime innevate per solcare per primi le piste ancora immacolate, quando il sole inizia a fare capolino da dietro le montagne, e poi fermarsi in un rifugio di alta quota per fare una super colazione? Questo il programma di Trentino Ski Sunrise, rassegna che lunedì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, fa tappa sul Buffaure, skiarea raggiungibile dall’abitato di Pozza di Fassa (Tn).

L'alba sul Catinaccio



Romantica alba

Il ritrovo è alle ore 6:30 alla partenza degli impianti di risalita, presso la telecabina Pozza-Buffaure. Da lì, in un breve tratto percorribile a piedi o su sci/tavole, si raggiungerà la vicina seggiovia Col de Valvacin che condurrà fino al rifugio El Zedron, a 2.354 metri, proprio sotto le creste, dove i maestri di sci della Scuola di Pozza illustreranno il paesaggio e racconteranno alcune curiosità sul territorio, mentre il sole inizierà a sorgere.



Prima sciata e ricca colazione

E dopo questa ricarica di energia positiva, chi lo vorrà potrà scendere, proprio in compagnia dei maestri, lungo la rossa Valvacin per poi ritornare nuovamente al rifugio in seggiovia, dove verrà allestita una ricchissima colazione con i dolci della tradizione preparati dalla signora Lucia e serviti dalle sue sorridenti figlie. Non mancherà ovviamente una proposta salata, con i migliori salumi e formaggi locali, ma anche miele, yogurt, uova e mele trentine.



La carica perfetta per iniziare una giornata sulla neve con lo spirito giusto, dunque, godendo della spettacolare vista sulla Val San Nicolò e sulla Val Jumela, circondati dalle più belle cime dolomitiche, dal Sassolungo al Sassopiatto, fino alla Marmolada, al Catinaccio e al Gruppo del Sella. A partire dalle 8:30 verranno aperti anche gli altri impianti, per affrontare tutte le altre piste della skiarea o intraprendere il percorso del Sellaronda.







Perché non dormire in quota?

Il consiglio in più? Per rendere ancora più speciale il San Valentino, il Buffaure offre anche la possibilità di fermarsi a dormire in quota. Due le alternative: Baita Cuz, chalet a 2.213 metri, dotato di bellissime camere panoramiche e una sauna esterna a botte, sulla terrazza fronte Catinaccio, e il Rifugio Buffaure, a 2.050 metri, a pochi passi dall’arrivo della telecabina e dal nuovo campo scuola.

Rifugio El Zedron



L’esperienza Trentino Ski Sunrise al Buffaure è proposta al prezzo di 40 euro per adulti e 25 euro per bambini 6-12 anni, mentre è gratuita sotto i 6 anni. Il prezzo comprende la risalita in telecabina e le due risalite in seggiovia (compreso ritorno, per i pedoni), il supporto dei maestri della scuola di sci e la colazione in rifugio. Le prenotazioni devono venire effettuate entro le ore 16:30 del 13 febbraio contattando l’ufficio booking dell’Apt Val di Fassa (0462 609666 o infobooking@fassa.com).

Apt Val di Fassa

Strèda Roma36 - 38032 Canazei (Bz)

Tel 0462 609666

www.fassa.com