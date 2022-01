Dal giro in vespa alle città più romantiche: le idee di Boscolo Gift Love Collection

Un regalo speciale per San Valentino? La linea Love di Boscolo Gift è studiata appositamente dagli esperti Boscolo per tutti gli innamorati. E quale occasione migliore della festa degli innamorati per regalare alla propria dolce metà un dono che già nel nome evoca amore, romanticismo ed esperienze uniche e indimenticabili? Ecco alcune cofanetti, tutti da scoprire!

Il cofanetto Camere con vista



Momenti per due

Un cofanetto che racchiude diverse proposte per la coppia tra cui scegliere: cene romantiche, rilassanti percorsi benessere, divertenti giri in Vespa: tante idee, per arricchire una giornata o un weekend romantico, trasformandoli in momenti da ricordare per sempre. Scegliete la vostra emozione da vivere insieme, sullo sfondo di bellissimi paesaggi italiani e dedicate tutto il tempo che volete al vostro amore. Momenti per due: un’esperienza per 2 persone. Euro 99. Formato scatola: piccola



Vespa&love

Dalla marca trevigiana ai Colli Bolognesi, dalla Toscana a Roma, fino alla Valle d’Itria: queste sono alcune delle proposte che Boscolo ha selezionato per un fine settimana speciale in sella a un’icona italiana nel mondo: la Vespa Piaggio. Vi sentirete un po’ come Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane mentre ammirerete scorci naturali, citta` da conoscere e visitare comodamente sulle vostre due ruote! Un’idea regalo romantica per un fine settimana da vivere seguendo il vostro ritmo, i vostri tempi e per sentirsi liberi di fare un pic nic in collina, per fermarsi in una cantina e assaggiare i prodotti locali o girare per le viette di piccoli borghi da scoprire. Vespa & Love: 1 notte, 1 esperienza per 2 persone. Euro 269. Formato scatola: piccola



Camere con vista

Svegliarsi e continuare a sognare ad occhi aperti. Questo è quello che vi succederà nella vostra camera con vista! Che il vostro sguardo si posi sul blu del mare, su maestose vette innevate, su laghi incantati o sullo skyline della città che avete sempre voluto visitare, che sia Venezia o Roma o un’altra tra le mete proposte, disporrete sempre di un punto di vista privilegiato che renderà unica la vostra esperienza. Per ammirare già dal vostro hotel paesaggi senza tempo, in luoghi speciali di raro fascino, magari insieme alla persona che amate per un weekend emozionante che vi resterà nel cuore. Camere con vista: 1 notte per 2 persone. Euro 319. Formato scatola: media



Hotel insoliti

Regalatevi un fine settimana insolito in strutture particolari ed esclusive in luoghi singolari che spaziano dalla villa cinquecentesca, sede di un museo di arte contemporanea, alla casa a cupola dove si avrà la sensazione di dormire sotto le stelle o case sull’albero e glamping ecosostenibili per vivere un momento che lascerà un ricordo romantico e indelebile anche grazie all’accoglienza di alto livello che vi verrà riservata. Hotel Insoliti: 1 notte per 2 persone. Euro 319. Formato scatola: piccola



Luoghi d’amore

Il regalo più bello che si possa fare alla persona amata è del tempo da vivere insieme. E se questo tempo lo si trascorre in una delle città più romantiche d’Europa il tutto sarà ancora più unico e indimenticabile. Scegliete una delle mete proposte e coccolatevi con cene nei ristoranti più intimi, passeggiate mano nella mano tra le vie della città o con il naso all’insù per ammirare le stelle. Regalatevi un meraviglioso fine settimana da portare per sempre nel cuore. Luoghi d’amore: 2 notti per 2 persone. Euro 299. Formato scatola: media



Innamorati e buon gustai

Oltre ai cofanetti della linea Love ovviamente potete spaziare anche in tutte le altre proposte Boscolo Gift. Per le coppie che amano, ad esempio, esperienze legate al Food & Drink Boscolo Gift propone:



Fine Dining

Una selezione di ristoranti raffinati e innovativi dove chef acclamati o giovani promesse propongono le loro creazioni di cucina gourmet. Dalla Lombardia alla Toscana, dal Veneto alla Sicilia potrete scegliere tra tante proposte il locale perfetto per una cena romantica o una serata speciale. Quel che è certo è che gusterete prelibatezze mai assaggiate prima. Fine Dining: 1 esperienza per 2 persone. Euro 159. Formato scatola: piccola

Il cofanetto Momenti per due



Extraordinary Istanbul

Per regalare non solo un bellissimo fine settimana tra le moschee, i minareti e i sontuosi palazzi di Istanbul, ma anche una romantica crociera, su una imbarcazione privata, sul Bosforo. Magari partendo all’ora del tramonto quando le acque si colorano di rosa e poi, con l’arrivo della notte, si illuminano con le luci dei palazzi che si riflettono sull’acqua e il cielo si riempie di stelle. Scoprirete che visitare Istanbul è un’emozione senza fine. Extraordinary Istanbul: 3 notti, 1 esperienza, per 2 persone. Euro 1350. Formato scatola: grande.



Per informazioni: boscologift.com