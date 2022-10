All'Hotel Eden domeniche tutte italiane con le migliori ricette regionali

All'Hotel Eden, storico albergo cinque stelle del gruppo Dorchester Collection, è iniziata la rassegna “La Domenica Italiana” (ogni domenica fino al 28 maggio 2023, dalle ore 12.30 alle ore 14.30), un pranzo domenicale che omaggia le ricche e variegate tradizioni culinarie regionali, accompagnato dall’iconica vista su Roma che Il Giardino Ristorante offre ai suoi ospiti.

Una selezione dello chef

Lazio, Piemonte e Trentino

Ogni mese sarà dedicato a una regione italiana e si potranno degustare prodotti tipici, piatti tradizionali e vini locali, intrattenuti da una sessione di musica live. Si parte naturalmente con il Lazio per il mese di ottobre. L’executive chef Fabio Ciervo migra, poi, le scelte regionali verso il Nord Italia (Piemonte a novembre e Trentino Alto-Adige a dicembre) per passare alla scoperta del Sud Italia con l’arrivo della stagione primaverile.

Gli ospiti potranno sperimentare così dei veri e propri viaggi del gusto grazie ai piatti tipici italiani, celebrando le caratteristiche di ciascun territorio e l’amore per il proprio Paese, da cui prende ispirazione il pranzo conviviale.

Le proposte in menu

Il menu de “La Domenica Italiana” offre un buffet di insalate, salumi, formaggi, antipasti tipici caldi e freddi. Segue poi, servito al tavolo, un primo e un secondo piatto (a scelta tra due proposte), entrambi regionali. Dulcis in fundo, un angolo di golosità firmate dal pasticcere Ezio Redolfi completerà l’esperienza.

Tra i piatti del mese di ottobre, dedicati alla cucina laziale, si possono trovare tra gli antipasti i Carciofi alla Romana e la Coda alla Vaccinara e tra la selezione di formaggi il Pecorino in Grotta del viterbese e la Caciotta di Bufala pontina. Immancabili come primi piatti, gli Spaghetti Cacio e Pepe e i Rigatoni all’Amatriciana, come secondi piatti invece, il Baccalà fritto alla Romana con broccolo romano e cicoria ripassati e l’Abbacchio Scottadito con patate arrosto e carciofi fritti. Infine, i dolci di tradizione come i Maritozzi, la Pizza Romana e la crostata di Ricotta e Visciole.

Hotel Eden

via Ludovisi 49 - 00187 Roma

Tel 06 478121