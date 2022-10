Tutto pronto nelle valli dell’Ossola per la stagione invernale

Grazie alla snowfarm di Riale (Vb), in alta Val Formazza, il comprensorio di Nevazzurra (che include le stazioni sciistiche localizzate in Valle Antrona, Alpe Devero, Domodossola, Valle Formazza, Valle Vigezzo, Valle Anzasca, Valle Divedro e Mottarone) aprirà, tra i primi in Italia, la stagione sportiva outdoor invernale sulle Alpi. Mentre altre stazioni sciistiche mettono in dubbio la riapertura, già dal ponte di Ognissanti la località più a nord del Piemonte vicina alla celebre cascata del Toce, permetterà agli appassionati la pratica dello sci di fondo in un anello di 2,5 km nell’incantevole conca del villaggio walser del Comune di Formazza. La snowfarm di Riale è un accumulo di neve conservata con cura fin dalla tarda primavera, che consente - grazie a speciali teli geotermici, che isolano dalla temperatura dell’aria e che riflettono i raggi solari - di poter avere a disposizione un innevamento naturale già in autunno e addirittura un mese prima del ponte dell’Immacolata, tradizionale data di apertura della stagione invernale nelle località sciistiche italiane.

Il comprensorio di Nevazzurra

La Vibram Ultra Trail del Lago d'Orta

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola – terra del ciclista Filippo Ganna – si conferma meta ideale degli sport outdoor, in ogni stagione, anche ospitando eventi di richiamo internazionale.

Ultra Trail Lago d'Orta. Foto: Cano Foto Sports

Dopo i Mondiali di Skyrunning di un mese fa a San Domenico, Formazza e Bognanco, che hanno riportato la gara iridata in Italia dopo 12 anni di assenza, il prossimo weekend (14-16 ottobre) a Omegna si svolgerà il Vibram Ultra Trail del Lago d'Orta, una delle più importanti gare di trail running dello scenario italiano, che si corre sui sentieri intorno al Lago d’Orta, con quattro differenti percorsi da 18, 31, 55 e 100 km e un vertical.



Stagione estiva da record

Due eventi che, di fatto, concludono una lunga stagione estiva, che turisticamente ha visto numeri record. Secondo i dati dell’osservatorio turistico regionale, la ripresa del turismo in Piemonte ha trovato conferma in un’estate molto positiva, con un incremento degli arrivi pari al 27% e delle presenze del 28% rispetto all’anno precedente e movimenti turistici superiori anche all’estate 2019 del +7%.

Una vacanza nel Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola si trasforma in un’esperienza che lascia il segno tra natura, relax, benessere, cultura e buon cibo.