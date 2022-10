Hotel di lusso in alta quota. Ecco quelli perfetti per l'inverno

Probabilmente, è il sogno di molti: un hotel di lusso in alta quota, a due passi dalle piste da sci d'inverno e con vista panoramica nelle altre stagioni. E allora, per tutti questi appassionati, ecco una selezione di alcune strutture che rispondono a queste aspettative!

Movi family Apart-Hotel

Benvenuti al Movi Family Apart-Hotel. Circondati dal paesaggio da sogno delle Dolomiti, gli appartamenti, sono il luogo ideale dove trascorrere una vacanza in montagna all’insegna del relax con tutta la famiglia. Per i più piccoli: palestra di arrampicata, stanza dei giochi, area giochi esterna e parchi Movimënt in quota nei dintorni.

Movie Family Hotel

La struttura offre assistenza e animazione per i bambini. Con Movimënt, un mondo di gioia e piacere a 2000 metri di quota, sull’altopiano dell’Alta Badia fra i centri di Corvara, La Villa e San Cassiano, il divertimento è assicurato per grandi e piccini.

Movi family Apart-Hotel

Str. La Siëia 22 - Corvara (Bz)

Tel 0471836836





Hotel Ciasa Lara

L'hotel Ciasa Lara si trova immerso nel bellissimo paesaggio alpino, circondato dalle Dolomiti e dai prati verdi o imbiancati della Val Badia, a pochi passi dalla pista del Gran Risa. L'arredamento è un connubio tra modernità e tradizione, comfort e amore per il dettaglio. Soggiornare al Ciasa Lara significa vivere un'esperienza unica di relax e di piacere, respirando l'aria fresca e pura della montagna e facendo il pieno di energie per riprendersi dallo stress cittadino.

L'hotel Ciasa Lara

La zona relax dispone di piscina, sauna finlandese, sanarium, docce antistress, lettini relax e bagno turco. Nell'antica stube del 1750 è possibile assaporare sia piatti tradizionali, sia specialità della cucina regionale rivisitati in chiave moderna, accompagnati da un buon bicchiere di vino e da sottofondo musicale. Trascorrete le vostre vacanze al Ciasa Lara. La Famiglia Craffonara sarà lieta di darvi il benvenuto.

Alpine Hotel Ciasa Lara

Str. Altin 9 - Corvara, loc. La Villa (Bz)

Tel 0471847257





Majestic a Plan de Corones

Il vostro hotel 4 stelle superior al Plan de Corones. Benvenuti in un luogo che affascina gli alpinisti più esigenti. L'amante della natura rilassata ispira. E fa tirare un sospiro di sollievo agli amanti del benessere. Qui la leggerezza mediterranea incontra la leggerezza alpina.

Il Majestic, l'hotel 4 stelle superior di Riscone, combina il lusso casual, le camere e le suite eleganti con la raffinata combinazione di cucina alpina e mediterranea e la Spa & il centro benessere di altissimo livello.

Das Majestic Hotel & Spa Resort

Qui si celebra il fascino speciale dello stile di vita altoatesino nella sua forma più sportiva ed elegante. In questo hotel troverete la tranquillità e la gioia della calda ospitalità altoatesina in ogni incontro. Le vacanze al Majestic sono un'esperienza in qualsiasi periodo dell'anno - in primavera, estate, autunno o inverno. Godetevi il piacere, il benessere e le offerte speciali nel vostro hotel direttamente ai piedi del Plan de Corones.

Das Majestic Hotel & Spa Resort

Im Gelände 20 - Riscone (Bz)

Tel 0474410993

Hotel Almhof Call - Belvita & Wellness

Come se foste stati qui da sempre. Lasciatevi avvolgere nel Resort Hotel in Alto Adige, dall'accoglienza dell'ambiente delle Alpi, dall'eleganza e dallo stile. Godete degli ampi spazi delle sale, degli angoli raccolti o dell'andirivieni mondano al bar. Il periodo più prezioso dell'anno merita una cornice tutta particolare. Relax e benessere in uno dei più rinomati alberghi Wellness in Alto Adige. Le camere e suites all'Almhof sono disegnate per far sentire a proprio agio.

Hotel Almhof Call - Belvita & Wellness

È tanta la cura che è stata messa nei dettagli, tanta la passione e attenzione che si è dedicato per conferire ad ogni stanza quell'atmosfera di quiete e bellezza che ogni ospite si attende, condita con il comfort più moderno. L'oasi Belsana, 1.200 m2 di bellezza e benessere, è tutto un susseguirsi di vasche, saune, zone massaggio e relax nel cuore di un complesso balneare in cui l'acqua è grande protagonista. Scegli il programma benessere più adatto a te e tornerai rigenerato.

Hotel Almhof Call - Belvita & Wellness

Str. Plazores 8 - San Vigilio di Marebbe (Bz)

Tel 0474501043

K1 Mountain Chalet

Il Residence K1 Mountain Chalet offre 13 appartamenti di 5 categorie diverse, che vi regaleranno emozionanti vacanze estive ed invernali sul Plan de Corones. La posizione è semplicemente perfetta, all'interno del comprensorio sciistico Dolomiti Superski e nelle immediate vicinanze di svariati percorsi escursionistici.

K1 Mountain Chalet

L'ingresso del Residence dispone di una hall accogliente con confortevole salotto adiacente. La sala colazione vi aspetta con un ricco buffet ideale per cominciare la giornata con energia ed entusiasmo. Il residence offre inoltre un’ampia area benessere con sauna finlandese, bagno di vapore, sauna alle erbe, cabina a infrarossi, doccia emozionale e confortevole sala relax con camino.

K1 Mountain Chalet

Seilbahnstr./via Funivia 22 - Riscone (Bz)

Tel 0474862040

Hotel Rosa

In mezzo alla natura incontaminata dell'Alpe di Siusi nelle Dolomiti, dichiarate dall'Unesco Patrimonio Naturale dell'Umanità, si trova l'Hotel Rosa. Dall'hotel potete godere di un panorama alpino mozzafiato. È il luogo perfetto per le vostre vacanze estive ed invernali. A circa 1.800 metri di altitudine si respira la più salubre aria di montagna e qui vi aspettano un'ospitalità di lusso, comfort ed eleganza in un'atmosfera che rispetta le tradizioni. Verranno accontentati tutti i palati grazie alla cucina alpina e mediterranea. La padrona di casa vi consiglierà il miglior vino da abbinare ad ogni vostra serata speciale.

Hotel Rosa ECO Alpine Spa Resort

Tutte le camere e le suite sono dotate di ogni comfort: sono ampie e luminose, corredate da esclusivi prodotti cosmetici naturali e, soprattutto, godono di una spettacolare vista panoramica! Il centro Wellness con piscina, sauna, zona relax con lettini ad acqua, zona caraibica con sabbia e musica, vasca idromassaggio all'aperto vi aspetta, sempre con la vista panoramica a 360°.

Hotel Rosa ECO Alpine Spa Resort

Compatsch 13 - Alpe di Siusi (Bz)

Tel 0471727950

Abinea Dolomiti Romantic Spa

L'Abinea Dolomiti Romantic Spa Hotel in posizione centrale vi aspetta con ambienti moderni ma nello stesso tempo tipicamente sudtirolesi. Le radici sudtirolesi sono evidenti e presenti in tutto l'hotel: nell'uso di pietre e legni autoctoni. Per le camere, tutte con balcone o terrazzo, sono stati scelti colori chiari e calorosi con mobili preziosi di legno massiccio. Lasciatevi viziare con squisitezze della cucina tradizionale tirolese nella nostra accogliente sala o nella Stube di zirmolo.

Abinea Dolomiti Romantic spa Hotel

Un posto di riposo è l'ampia terrazza panoramica all'ultimo piano dell'hotel con Whirlpool, piscina esterna sky pool con idromassaggio integrato, con sdrai e letti di riposo per coppie, sauna panoramica e vista spettacolare sul paese di Castelrotto, sulle montagne, prati e boschi. Rilassatevi nella zona di benessere con piscina interna Dolomiti oppure nella zona saune & relax con diverse saune, bagno al vapore, percorso Kneipp, grotta salina, diverse zone di riposo e angolo delle tisane.

Abinea Dolomiti Romantic spa Hotel

via Panider 21/1 - Castelrotto (Bz)

Tel 0471707237





Cyprianerhof

Il Cyprianerhof è un luogo per chi ama la montagna, è in cerca di relax e sa apprezzare i piaceri della vita. Un luogo lontano dalla frenesia. Un luogo per fare il pieno di energia. Un hotel di lusso a Tires immerso nella natura. Ci sono luoghi che entrano nel cuore al primo sguardo e ci restano per sempre. Il Cyprianerhof è uno di questi. Sorge nell'idilliaco paese montano di Tires, tra le Dolomiti. Il massiccio del Catinaccio, regno del leggendario Re Laurino, si erge all'orizzonte con spettacolare magnificenza. Attorno all'hotel, l'Alto Adige si mostra in tutto il suo splendore paesaggistico, fatto di dolci prati alpini, boschi ombrosi e picchi rocciosi dalle forme bizzarre. Un panorama che avvince lo sguardo e libera l'anima, soprattutto la sera, quando il tramonto tinge di rosso i monti pallidi. All'albergo, tutto ciò che conta è il qui e ora, ma soprattutto il vostro benessere in armonia con la natura.

Hotel Cyprianerhof

Il giusto mix di relax, di attività e le delizie culinarie sono la ciliegina sulla torta. Con la sua cucina gourmet Monika coccola gli intenditori più esigenti. Gli infusi profumati dei wellnesstrainer nelle saune invece portano rilassamento profondo dopo le escursioni guidate. Rilassatevi nella piscina o nel idromassaggio con la vista migliore sul Catinaccio. Immergetevi nel mondo florido intorno al Cyprianerhof e trascorrerete un soggiorno indimenticabile a San Cipriano, tra le persone che amano il proprio lavoro e che si prendono devotamente cura gli ospiti.

Hotel Cyprianerhof

S. Cipriano/St. Zyprian 69 - Tires (Bz)

Tel 0471642143



Sertorelli Sport Hotel

Il Sertorelli è un hotel per tutti coloro che amano lo sport e il benessere, che vogliono trascorrere una vacanza in assoluto relax, in un ambiente moderno e accogliente. Il Sertorelli Sport Hotel è situato a 2050 metri s.l.m, a Cervinia (Ao), in posizione privilegiata sia rispetto al paese (è, infatti, vicino all'isola pedonale), sia agli impianti principali di risalita e alle piste da sci (mt 200). Servizio gratuito e continuato di ski bus da e per l'hotel.

Sertorelli Sport Hôtel

A disposizione degli ospiti ristorante, bar, sale soggiorno, stube, servizio Sky ed internet in ogni camera, ski service, noleggio di sci e scarponi, parcheggio gratuito e garage su prenotazione. Al piano terra l'accogliente bar "Stube Cervino" con camino e sala lettura. Al primo piano, ampia struttura polifunzionale: sala video-TV, biliardo, carte, sala congressi (massimo 40 persone) e servizio internet. Fitness, sala giochi e servizio di baby sitter su prenotazione. Vendita ski pass e prenotazioni lezioni di sci direttamente in hotel. Al 6° piano il centro benessere gratuito per i clienti del Sertorelli Sport Hotel: fiore all'occhiello della struttura con idromassaggio, sauna, bagno turco e vista panoramica sul Cervino e in particolare "Le Coccole": un luogo speciale per regalare serenità, benessere e relax insieme alla persona che si ama.

Sertorelli Sport Hôtel

via Guido Rey 28 - Breuil-Cervinia (Ao)

Tel 0166949797

Alpenresort Belvedere

L'Alpenresort Belvedere sorge sulle sponde del lago di Molveno in Trentino Alto Adige. Le maestose Dolomiti di Brenta fanno da cornice a questo splendido panorama. Il centro benessere Bellavita, con le sue piscine anche dedicate ai bambini e il percorso spa completo di saune, bagno turco, docce emozionali e molto altro ancora, coronano il quadro di un romantico soggiorno in Trentino. I trattamenti ayurvedici, i massaggi e i trattamenti di bellezza vi permettono di scegliere il meglio per il vostro benessere.

Alpenresort Belvedere

Il ristorante panoramico con vista sul lago di Molveno regala agli ospiti prelibatezze della cucina tipica trentina e dei prodotti di questa terra.

Al Lago di Molveno potete scegliere di praticare il vostro sport preferito in totale libertà e completamente assistiti da personale qualificato: mountain bike sull'Altopiano della Paganella, trekking nei sentieri delle Dolomiti di Brenta, sci sulle piste della Paganella.

L'attenta e calorosa ospitalità della famiglia Giordani, vi accoglierà per il vostro soggiorno in Trentino Alto Adige tra benessere, sport e natura.

L'attenzione ai dettagli, la scelta dei materiali, l'eleganza degli arredi e la cordialità dello staff, rendono l'Alpenresort Belvedere di Molveno la scelta ideale per una vacanza all'insegna della qualità.

Alpenresort Belvedere

via Nazionale 9 - Molveno (Tn)

Tel 0461586933