Al Castello di Strassoldo di Sopra dove il tempo si è fermato

Arredi d’epoca, atmosfere country chic, accoglienza di classe: nel Castello di Strassoldo di Sopra (Ud) si può pernottare in cinque eleganti e raffinate case vacanza self catering, ricavate dalla ristrutturazione di antichi edifici collocati nel suo parco. Il maniero, con il gemello Castello di Sotto, è il cuore dell’incantevole borgo della Bassa Friulana a cui dà il nome, entrato da poco a far parte dell’associazione dei Borghi Più Belli d’Italia: un unicum di grande bellezza ed antichissima storia, a due passi dalle cittadine Unesco di Palmanova e Aquileia e dal mare di Grado.



Case immerse nel verde e nella storia

Con giardino privato e accesso al parco principale del castello, le case sono attrezzate e arredate di tutto punto con ricchezza di mobili antichi o di recupero sapientemente restaurati e di decor, e hanno una capienza che va dai 2 agli 8 posti letto. Sul lato nord del complesso si trovano Casa Rambaldo, Casa Artuico, Casa La Vicinia (3 graziose casette antiche in pietra poste una accanto all'altra, ciascuna con giardino indipendente). Sul lato sud ci sono, invece, la Torre ottoniana altomedievale (che è la parte più antica del complesso castellano) e la Pileria del riso: era il vecchio mulino – di cui esiste ancora la grande ruota - dove un tempo veniva lavorato il riso, ha 8 posti letto e si affitta in esclusiva.



Un piccolo mondo di relax

Il castello è un luogo d’incanto circondato dalle limpide e poco profonde acque di risorgiva, dove ondeggiano - quasi un quadro prerafaellita - lunghi filamenti di verdissime piante acquatiche: inabissatesi sui monti, dopo un lungo percorso sotterraneo riemergono freschissime qui, in pianura. Un piccolo mondo che invita al relax, alle letture, al piacere di fare movimento en plein air o di godersi un bagno di sole nel verde, a disintossicarsi dai ritmi frenetici della vita contemporanea.



Qui il tempo pare sospeso e la natura rigogliosissima abbraccia le antiche pietre: il parco settecentesco con elementi decorativi barocchi, tra i quali un bel pozzo con corona in ferro battuto, parterre di bossi e un’imponente Orangerie con svettanti colonne in pietra, il brolo, il jardin verger con alberi da frutto e una bellissima fontana Seicentesca, ora abbellito da rose, lavande, erbe aromatiche ed alberi ad alto fusto.



La storia

I due castelli di Strassoldo sono stati edificati in una posizione strategica, là dove la Via Iulia Augusta (che da Aquileia si dirigeva verso il Norico) si incrociava con altre due importanti arterie romane, la Via Annia e la Via Postumia. Anche se già nel VI secolo si parla dell’esistenza in loco di un maniero detto “Delle due torri”, l’attuale complesso risale al periodo altomedievale ed è da sempre di proprietà degli Strassoldo (che ancora oggi vi abitano), nobile famiglia appartenente alla classe dei Feudatari liberi di probabile origine franca o longobarda, una delle più antiche ed importanti casate presenti nel Parlamento della Patria del Friuli.



Teatro di molteplici fatti d’arme, a lungo conteso per la sua posizione strategica, fu ripetutamente danneggiato e ricostruito: la sua forma attuale risale al XVIII secolo, quando i due palazzi furono ristrutturati e poi adattati a residenza di campagna. Delle antiche costruzioni rimangono ancor oggi parte delle mura esterne e di quelle interne, le due porte, i due masti e la Torre Ottoniana.



Fra le curiosità, di cui Strasoldo è veramente ricca, basti citarne una: la chiesetta gentilizia di fronte all’entrata del Castello di Sopra fece da cornice alle nozze del Feldmaresiallo Radetzsky con Francesca Romana Strassoldo, antenata dell’attuale proprietaria, contessa Gabriella, che ne conserva – fra i moltissimi ricordi- anche il ricettario con la descrizione dettagliatissima di moltissime ricette.



Appuntamenti al Castello

Durante tutto l’anno la proprietaria Gabriella Williams di Strassoldo accoglie personalmente gruppi già organizzati e li conduce nella visita del complesso castellano. Ma il Castello di Strassoldo di Sopra è anche visitabile da 24 anni in occasione di due incantevoli manifestazioni, “Magici intrecci primaverili” (weekend delle Palme) e “Magici intrecci autunnali” (terzo weekend d’ottobre), che quest’anno si terrà il 14, 15 e 16 ottobre. Decorati con fantasiosi addobbi autunnali che costituiscono una delle attrattive più ammirate dell’evento, sia gli interni che gli spazi verdi ospiteranno oltre 100 maestri artigiani, artisti e vivaisti d’eccellenza selezionati personalmente dalla padrona di casa.

Nel momento in cui la natura mette in scena il suo ultimo incantevole atto prima del letargo invernale, l’incedere dell’autunno e dei suoi caldi colori renderà l’evento ancor più suggestivo. I maestri artigiani proporranno decorazioni e arredi per la casa e il giardino, abbigliamento con stoffe preziose e naturali, cappelli e borse di ogni forma, tappeti e sciarpe lavorati al telaio, gioielli e bigiotteria in oro, argento, metalli e pietre preziose, perle e altro, creazioni in fildiferro, carta, pelle, ferro, lana cotta, legno, ceramica, cera e tanti altri raffinati oggetti. Oggetti pregiati e originali, frutto della creatività e del savoir faire, che si potranno acquistare per fare regali di Natale non banali e difficili da trovare altrove. Significativa sarà anche la presenza di alcuni dei migliori vivaisti italiani, con piante rare, antiche e particolari, che saranno lieti anche di dare preziosi consigli.

Non mancheranno piccole aziende artigianali con cioccolate, torte glassate, biscotti e pasticcini, primizie dell’orto e loro derivati, prosecco e vini premiati, olio extravergine d’oliva provenienti dall’Umbria, formaggi della Franciacorta, aceto balsamico modenese e speciali condimenti ottenuti dalla lavorazione di peperoncini coltivati in Friuli.



Golosità e raffinati e veloci piatti si potranno gustare in due curatissimi angoli ristori all’ombra di piante secolari. L'evento - che si terrà in tutta sicurezza nel rispetto delle normative anti Covid - si svolgerà anche in caso di pioggia, dato che gran parte degli espositori saranno ospitati negli interni del castello e quelli all’estero saranno protetti da grandi gazebo, come d'uso per queste iniziative di campagna.



Castello di Strassoldo di Sopra

Via dei Castelli 21 - 33052 Strassoldo (Ud)

Tel 328 7956140