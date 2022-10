Orient Express, in carrozza alla scoperta di città d’arte e paesaggi invernali

L’emblema su rotaie per eccellenza, Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe, svela i nuovi itinerari in programma per il mese di dicembre. Le caratteristiche carrozze blu notte viaggeranno alla volta di alcune delle mete invernali più suggestive d’Europa, facendo vivere ai propri ospiti un’esperienza di viaggio indimenticabile nelle città di Firenze, Parigi, Venezia e Vienna.

Venice Simplon-Orient-Express rafforzare la sua presenza in Europa



Viaggio inaugurale nel 1982

Un capitolo inedito nella storia del leggendario convoglio, che ha compiuto il suo viaggio inaugurale nel 1982, quest’anno vede il Venice Simplon-Orient-Express rafforzare la sua presenza in Europa, invitando gli ospiti a riscoprire alcune delle città più magiche del vecchio continente durante le festività.



La rinascita di un’avventura intramontabile

Il treno più celebre di tutti i tempi toccherà le classiche destinazioni di Parigi e Venezia, unitamente a Firenze e a Vienna, invitando gli ospiti a scoprire i suggestivi mercatini di Natale e le tradizioni di ciascuna città, prima di risalire a bordo ed essere avvolti dal glamour e dall’atmosfera delle storiche carrozze.



Gli ospiti potranno concedersi momenti di puro relax nel proprio scompartimento privato sorseggiando champagne e contemplando lo scorrere di paesaggi da cartolina caratterizzati da foreste ammantate di bianco e da alcune delle aree rurali più incontaminate d’Europa. Una volta accomodati all’interno delle sfarzose carrozze ristorante, lo chef Jean Imbert servirà pietanze ispirate alla stagione invernale, dando prova della sua attenzione e competenza nella selezione di ingredienti locali, sapientemente cucinati e presentati seguendo il suo estro creativo. I “bon vivant” potranno poi passare al cuore più animato del convoglio, la carrozza bar 3674, per un’indimenticabile serata tra cocktail e momenti conviviali accompagnati dalla melodia del pianista, protratta nella notte fino al ritirarsi dell’ultimo ospite.

Una delle 17 carrozze originali degli anni ‘20 e ‘30 1/5 La magica atmosfera delle carrozze 2/5 L’emblema su rotaie per eccellenza 3/5 Il viaggio viaggio inaugurale è stato nel 1982 4/5 Il ristorante 5/5 Previous Next



Una leggenda in marcia

Il maestoso Venice Simplon-Orient-Express è composto da 17 carrozze originali degli anni ‘20 e ‘30, ognuna con il proprio fascino e la propria storia. Il treno si fregia di caratteristiche cabine storiche e di sei grand suite, quintessenza di eleganza e stravaganza, i cui nomi omaggiano le città che ne hanno ispirato il décor, tra cui Parigi, Vienna e Venezia.



A partire da giugno 2023, saranno annesse otto nuove suite alle due categorie già esistenti a bordo del Venice Simplon-Orient-Express. Le nuove suite, che doneranno un’ulteriore espressione di opulenza al convoglio, disporranno di un bagno privato in marmo e di uno spazio lounge diurno convertibile in letti matrimoniali o singoli durante la notte.



Il Venice Simplon-Orient-Express percorrerà l’itinerario classico da Venezia a Parigi il 2 e il 12 dicembre, con ritorno il 20 dicembre. Effettuerà una fermata a Firenze il 7 dicembre (Venezia-Parigi) e l’8 dicembre (Parigi-Venezia), e ripartirà da Parigi in direzione di Vienna il 17 dicembre, per poi ritornare a Parigi il 18 dicembre.



Le tariffe per un viaggio di una notte a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe partono da 2.920 sterline a persona.Per ulteriori informazioni o per prenotazioni: belmond.com.