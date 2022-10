Inverno a Cortina tra piaceri della gola ed eventi esclusivi

La chiamano la Perla delle Dolomiti e il suo soprannome le calza a pennello. Perché Cortina d’Ampezzo (Bl) è di una bellezza mozzafiato, in ogni stagione. Diventata località di pregio con le Olimpiadi invernali del 1956, Cortina, ieri come oggi, è una delle più importanti stazioni sciistiche italiane. Fa parte del comprensorio Dolomiti Superski, uno dei caroselli sciistici più grandi al mondo, ed è a sua volta suddivisa in tre comprensori collegati tra loro: area sciistica delle Tofane, area sciistica Faloria-Cristallo-Mietres, area sciistica Lagazuoi – Cinque Torri.

Ma non solo sci: il Corso Italia, dove si affacciano boutique di lusso, gallerie d’arte, caffè, è il salotto all’aria aperta dove ogni sera si incontra il turismo internazionale. In attesa dei Giochi Olimpici del 2026 scopriamo cosa fare in questo nuovo inverno ampezzano.

La magia di Cortina in inverno. Foto: Simone De Cillia



Cortina Winter Party

Gli amanti della neve e degli eventi esclusivi non possono perdersi il Cortina Winter Party. Una radura nella foresta innevata, abbracciata dalle Dolomiti più candide, candelabri, calde coperte e un unico tavolo per pochi invitati, chiamati ad assaporare un menu senza precedenti. Il Cortina Winter Party è un sogno che diventa realtà, pur rimanendo della medesima materia dei sogni. Il nuovo tour operator Cortina In è nuovamente accanto a Red Squirrel Events e ai suoi partner in questa nuova avventura nella meraviglia.



Vacanze da sogno e gourmet

Cortina è un vero paradiso dei gourmet che racchiude in sé i sapori dell’Italia e del Tirolo. I piatti della tradizione ampezzana possono essere gustati nei numerosi ristoranti, malghe e rifugi che, al piacere della cucina locale uniscono qualche tocco innovativo grazie ai numerosi chef, anche stellati, che inventano ricette per soddisfare i palati più esigenti. Senza dimenticare la calda accoglienza degli alberghi di montagna.



Nella Conca Ampezzana tutto è possibile. Qui si possono vivere esperienze gastronomiche particolari, come degustazioni o pranzi privati in alta quota, corsi di cucina tradizionale e cene stellate. O ancora o aperitivi panoramici al tramonto per godere dello spettacolo dell’Enrosadira, fenomeno conosciuto in tutto il mondo che fa letteralmente infuocare le cime delle Dolomiti. Tra le proposte di Cortina In anche attività per vivere la cucina tradizionale in prima persona, come corsi di cucina e di utilizzo delle erbe spontanee, attività che abbinano esperienze gourmet allo sport e al benessere, come trekking o sciate con tappa presso rifugi gourmet e aperitivi panoramici in una vasca idromassaggio. Ecco una selezione di ristoranti e alberghi per soddisfare i palati nell’inverno 2022-2023.

Ristorante Baita Piè Tofana 1/5 Al Camin 2/5 Hotel de Len 3/5 Faloria Mountain Spa & Resort 4/5 Hotel Cortina 5/5 Previous Next



L’iconico Hotel Cortina

Hotel Cortina è uno dei luoghi più iconici della mondanità di Cortina: l’hotel e il suo ristorante si affacciano direttamente su Corso Italia. Avvolti da un suggestivo ambiente liberty, la cucina - totalmente rinnovata in vista della stagione invernale - serve i deliziosi piatti di un raffinato menu proposto dallo chef Gianluca Beltramini. Ricette tradizionali, nazionali e internazionali e un’ampia selezione di vini italiani consigliati dal maître, completano una proposta capace di soddisfare anche il palato più esigente.



Nuovo chef al Faloria Mountain Spa & Resort

Nuovo chef al Faloria Mountain Spa & Resort: Edoardo Cappellesso, precedentemente sous chef al Ristorante Tivoli, è ora protagonista di una cucina inedita e raffinata presso il nuovo e ulteriormente ampliato 5 stelle a Cortina. Il ristorante è posizionato all’interno di un padiglione vetrato con veduta incantevole sul paesaggio dolomitico e sul trampolino olimpico di Cortina.



Calda accoglienza all’Hotel de Len

La ricerca delle migliori materie prime attraverso il sapiente lavoro dei produttori locali, il desiderio di riscoprire e valorizzare i sapori e le lavorazioni tipiche del territorio, un luogo confortevole e aperto a tutti dalla colazione al dopocena: sono queste le basi che ispirano tutta la proposta dello chef della cucina e del bar dell’Hotel de Len. Un ambiente caldo e confortevole caratterizzato da pareti e soffitti in legno di rovere antico, dove poter degustare piatti capaci di coniugare i gusti forti e decisi dei prodotti di montagna e la freschezza e leggerezza delle rivisitazioni contemporanee. La ricerca delle migliori materie prime attraverso il sapiente lavoro dei produttori locali, il desiderio di riscoprire e valorizzare i sapori e le lavorazioni tipiche del territorio. Uno spazio aperto tutto il giorno, dai profumi della colazione al distillato dopo cena e una proposta ristorativa studiata per i diversi momenti della giornata.



Ristorante Baita Piè Tofana, baita “contemporanea”

Rivisitata con spirito contemporaneo, il Ristorante Baita Piè Tofana è un pezzo di storia di Cortina e delle Dolomiti. La Baita accoglie gli amanti della montagna con il suo spirito elegante e un’atmosfera calda e raffinata. Lo chef Federico Rovacchi, di recente alla guida della brigata del ristorante, porta a tavola materie prime di piccoli produttori locali. Michel Oberhammer, proprietario e grande conoscitore di vini, ha selezionato una cantina pregiata che racconta storie di vignaioli e di dedizione per la terra.



Ristorante Tivoli, la tradizione ampezzana

Lo chef Graziano Prest, insieme a Fabio Pompanin del Ristorante al Camin, rappresenta la tradizione enogastronomica locale nel mondo, sono stati chef dei Campionati Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021 e hanno cucinato a Casa Italia nelle ultime Olimpiadi invernali di Tokyo 2022. Il Ristorante Tivoli, inoltre, è una delle migliori tavole conosciute a Cortina d’Ampezzo. Qui, dal 2002, lo chef stellato Graziano Prest, insieme al suo staff, si è dedicato alla ricerca della qualità di materie prime e vini per creare gli abbinamenti più godibili e ricercati, offrendo ai propri ospiti un’esperienza che lega tutti i sensi.



Ristorante Al Camin, l’amore per il territorio

«Cucinare è un’arte, sei non sei cuoco dentro non puoi fare questo lavoro»: e così Fabio Pompanin, chef e titolare del Ristorante al Camin, a cinque anni già aiutava sua mamma in cucina. Chef attento alla qualità degli ingredienti, che sceglie personalmente e con cura. Le materie prime per i suoi piatti sono prodotte del territorio, possibilmente a chilometro zero e a filiera controllata. Nella sua cucina quindi piatti genuini e il meglio della tradizione locale e italiana.



A ognuno la sua vacanza

Ma, naturalmente, Cortina non è solo gusto e sci. Cortina d'Ampezzo è, infatti, anche una destinazione di benessere tra le Dolomiti Patrimonio Unesco. Cortina offre svariate opportunità di wellness, sia negli hotel sia in alta quota, permettono di potersi rilassare in uno degli scenari più spettacolari al mondo. Tra le proposte anche la possibilità di provare delle lezioni di yoga immersi nella natura tra panorami di abbacinante bellezza.

Paradiso per gli amanti della neve



E per chi invece sogna una vacanza più “esperienziale”, Cortina è la meta ideale per una vacanza all'insegna di esperienze fuori dall'ordinario, in un contesto di incomparabile bellezza. Dall'alba al tramonto e al chiaro di luna, ogni momento offre istanti che si possono vivere solo a Cortina.



Naturalmente Cortina è anche il paradiso per gli sportivi. L’ampia valle ampezzana, circondata da alcune delle più maestose vette Dolomitiche, il suo Parco Naturale e la preservazione e tutela del territorio, rendono Cortina una destinazione unica per gli amanti delle attività sportive, da praticare 12 mesi all'anno.



In inverno Cortina offre 120 km di piste da sci e snowboard, 70 km di piste per lo sci di fondo e infinite possibilità per gli amanti dello sci alpinismo, freeride e delle ciaspole. Nel resto dell’anno la località offre centinaia di chilometri di sentieri per gli appassionati di trekking, trail running e mountainbike. A Cortina ci sono inoltre un campo da golf, centinaia di vie di arrampicata e il maggior numero di vie ferrate in tutte le Alpi.



Questo fa della Perla della Dolomiti la località amata da tutti, dai viaggiatori solitari alle famiglie. Il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo e le Dolomiti sono, infatti, l'ambiente ideale per svolgere innumerevoli attività all'aperto e indoor in compagnia di professionisti della montagna. Qui si possono provare attività sportive estive e invernali per imparare ad approcciare la montagna con i professionisti. Esperienze indimenticabili sono anche il picnic in una radura fiorita, una gita in malga tra le mucche e gli asinelli, un volo in mongolfiera o un giro in pedalò su un lago alpino. Le possibilità a Cortina, nel cuore delle Dolomiti, sono infinite.

Cortina splendida in ogni stagione



Cortina In, il nuovo Tour Operator Incoming

Per poter vivere il meglio di Cortina, il consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti che conoscono il territorio. Per questo è nato Cortina In, il tour operator incoming – Dmc sul territorio di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti che abbraccia, con la sua attività, tutto il Veneto. Un operatore in grado di organizzare molteplici e ricercati soggiorni leisure e di fornire al visitatore tutte le esperienze che di solito non riesce a costruire da solo sia nel corso di una vacanza sia per occasioni speciali, quali lune di miele, matrimoni e anniversari. Inoltre, Cortina In supporta le aziende nello strutturare convegni e team building, nonché le affianca nella relativa attività di comunicazione. Cortina In, ha debuttato con la bella stagione, ma annovera già numerose collaborazioni di alto profilo. Per maggiori informazioni: cortinain.com.



Gli indirizzi

Hotel Cortina

Corso Italia 92 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 4221



Faloria Mountain Spa Resort

Località Zuel di Sopra 46 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 2959



Hotel de Len

Via Cesare Battisti 66 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 4246



Baita Piè Tofana

Località Rumerlo - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 4258



Ristorante Tivoli Cortina

Località Lacedel 34 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 866400



Al Camin

Località Alverà 99 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 862010