A Le Terre Gourmet Restaurant di Bergamo cene stellate internazionali

Le Terre Gourmet Restaurant a Bergamo organizza sei cene stellate da ottobre 2022 a marzo 2023 con sei chef internazionali del circuito dei Jre-Jeunes Restaurateurs, provenienti da Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia e Belgio. Il locale, ospitato all’interno del polo ricettivo Life Source, è gestito dall’executive chef Enzo Pettè, che cucinerà a quattro mani i menu che vogliono essere un omaggio alla Capitale Italiana della Cultura 2023 e interpreti dei prodotti del territorio bergamasco e bresciano.

Le Terre Gourmet Restaurant



Sei cene dal carattere green

La proposta gastronomica prevede sei cene dal carattere green e prevede ingredienti regionali e sostenibili, in sinergia con i piccoli produttori locali, sia per la ricerca dei prodotti dell’orto sia per quelli caseari e non ultimi la carne e il pesce d’acqua dolce. Accanto a questi, saranno presenti anche ingredienti caratteristici della cucina dei due chef autori del menu. Ogni cena si compone di cinque portate con vini abbinati ed è supportata, sia nel menu sia durante la serata stessa, da uno storytelling dei prodotti e della cultura del territorio da dove provengono.



Primo ospite internazionale Werner Croymans

Ospite internazionale della prima cena, in programma lunedì 10 ottobre, è lo chef Werner Croymans del Ristorante Somm a Uden, nei Paesi Bassi. Il menu a quattro mani celebra l’arrivo dell’autunno e i suoi frutti che vengono coltivati nella provincia di Bergamo. Tra gli ingredienti protagonisti della serata saranno presenti salumi e formaggi tipici del territorio, riso, funghi, zucche, trote, quaglie, uova e frutta di stagione.



Il ristorante teatro dell’iniziativa

Contesto dell’iniziativa di impronta internazionale è Le Terre Gourmet Restaurant, teatro di un ideale viaggio culinario, tra luoghi e ricordi, alla volta di sapori contemporanei.

A fare da cornice agli appuntamenti gourmet, l’eleganza di una sala dall’atmosfera contemporanea, dove l’ambiente metropolitano si coniuga con il design della mise en place che si abbina alle proposte della cucina, in equilibrio tra l’autenticità degli ingredienti e le tecniche di cottura che accolgono per l’occasione nomi significativi del circuito gourmet europeo.



Le Terre Gourmet Restaurant, che propone quattro cambi stagionali, menu degustazione, piatti veg e per celiaci, garantisce prodotti stagionali a km zero, di altissima qualità e ricercatezza per singolarità, che diventano protagonisti di proposte capaci di fondere la tradizione della migliore cucina italiana, e in particolare bergamasca, con la creatività di suggestioni sperimentali basate sulla filosofia del contrasto. Il gusto classico convive e si armonizza con quello contemporaneo, creando percorsi di degustazione tra solide certezze, reinterpretate in chiave moderna, e guizzi sorprendenti, alla scoperta di sapori inediti ed ecosostenibili del territorio. A far da protagonista della carta, il raviolo: la pasta ripiena, in tutte le sue forme, viene celebrata in una versione inedita e unica, sempre a cura dello Chef Enzo Pettè.

Enzo Pettè



L’executive chef Enzo Pettè

Alla guida della brigata di Le Terre Gourmet Restaurant, l’executive chef Pettè, italiano con esperienza internazionale. Già premiato con la stella Michelin conquistata all’Osteria del Vicario di Certaldo, è stato prima chef di cucina e titolare del Ristorante da Ciacco Fortezza Medicea a Firenze, poi chef all’Hotel Helvetia & Bristol; nel 2013 sbarca al Ristorante Macelleria Motta a Milano e trascorre gli anni successivi come Executive del ristorante all’interno del Rosa Grand a Milano.



Pettè porta a tavola pietanze nuove e sperimentali, ma allo stesso tempo antiche e familiari, con dentro tanto Mediterraneo e con un approccio healty. La sua cucina è timbrica, tonale, di testa e di gola, come ebbe a teorizzare Gualtiero Marchesi, e che ossequia, inoltre, la raccomandazione di Nicolas de Bonnefons, maestro di sala di Luigi XIV: ovvero che “la zuppa di cavolo deve sapere di cavolo, il porro di porro, la rapa di rapa”. Questa la regola fondamentale di Enzo Pettè, conservatore-progressista e innovatore ancorato alla tradizione: rispettare l’integrità della materia prima, conservarne le caratteristiche e peculiarità. Poi, però, briglia sciolta alla fantasia e alla creatività, alla ricerca appassionata di nuove combinazioni, per svelare e custodire segreti, come un alchimista.

Life Source, nuova frontiera del benessere



Il polo ricettivo Life Source

Il ristorante Le Terre è la punta di diamante gourmet del polo ricettivo Life Source, nuova frontiera del benessere e del well-being che vuole la persona al centro di una serie di esperienze di diversa natura (food, healthy, relaxing). A cominciare dalla Life Source Food Experience, dove la proposta gastronomica de Le Terre Gourmet Restaurant si unisce, senza confondersi, alle proposte pop e chic di Onda Bistrot e Rooftop Atmosfere. Tre spazi dedicati alla cultura del buon cibo che, in nome di una filosofia green e del vivere slow, il polo ricettivo – inaugurato nel settembre 2021 alle porte di Bergamo – ha studiato puntando per attitudine a una vision healthy ispirata dalla natura per le scelte estetiche degli interni e le proposte del menu, eleggendo la qualità dei prodotti e l’attenzione alla loro selezione a baluardi, l’abilità nella loro lavorazione a diktat e la cura nel proporli a nota di valore.



Lo stesso approccio si declina nelle altre due anime di questo polo, diverse ma connesse: l’ospitalità, affidata al Life Hotel (4 Stelle Superior con 126 tra camere, suite e appartamenti, e quattro sale meeting ed eventi), e la salute, con lo spazio MediSPA dedicato ad attività sportive, momenti detox e trattamenti beauty. Completa la struttura la Life Clinic dotata di studi medici e una sala operatoria per interventi in day surgery all’avanguardia.



Innovazione, sostenibilità e benessere, dunque, sono alla base della filosofia di Life Source, una delle sole due realtà italiane del mondo hospitality che hanno ottenuto la certificazione Leed Gold, che garantisce un elevato standard di qualità lungo tutto il percorso di costruzione, tenendo in considerazione parametri che spaziano dalla sostenibilità del sito alla gestione delle acque, dal consumo di energie alla qualità dell’aria, dai materiali impiegati sino all’innovazione progettuale.



Il calendario delle Cene Stellate

10 ottobre Werner Croymans del Ristorante Somm (Paesi Bassi)

8 novembre Rob Krawczyk del Ristorant Chestnut (Irlanda)

5 dicembre Borja Marrero Vazquez del Ristorante Muxgo (Spagna)

23 gennaio Grégory Doucey del Ristorante In-Fine (Francia)

16 febbraio Saša Began del Ristorante Foša (Croazia)

14 marzo Antoine Guilmot del Ristorante Nowa (Belgio)



Le Terre Gourmet Restaurant – Life Source

via Briantea - 24129 Bergamo

Tel 035 05 26 16