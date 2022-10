Cinque mete imperdibili per gli amanti del tartufo

Viaggio a tema alla scoperta del più prezioso tesoro del bosco, il tartufo: cinque mete imperdibili in cui stanarlo con il cane, degustarlo in versione classica o gourmet, imparare a cucinarlo da chef. Tra Molise, Umbria, Emilia e Alto Adige, l’inverno è profumatissimo.

A caccia di tartufo



In Umbria a caccia con il cavatore

Per gli amanti del turismo eco e slow, alla scoperta degli habitat prediletti del pregiato tartufo nero umbro: al Relais Borgo Campello a Campello sul Clitunno (Pg) è tempo di raccolta tra dicembre e gennaio.

Relais Borgo Campello

Luogo meraviglia da un antico borgo italiano recuperato, l’albergo diffuso tra i colli meno battuti dell’Umbria organizza un’esclusiva caccia al tartufo con il cavatore e il suo cane. Rigenerante la camminata tra i boschi mentre ci si lascia sorprendere dal tesoro, ingrediente che finirà in tavola per la cena preparata dalla chef del relais.



In Abruzzo un menu speciale per bambini

Perfetta per i bambini, cui è dedicato un menu speciale, la proposta di Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (Is) in Molise.

Castel del Giudice - Esperienza tartufo - Foto di Carla Soffritti

Da qui, si parte per una giornata nell’azienda agricola Le Tartufaie, tra i boschi molisano-abruzzesi, e un tour esperienziale alla scoperta delle varianti nere e bianco pregiato, dell’ambiente in cui nascono, e per vedere da vicino la cavatura con i cani. Poi, l’indimenticabile picnic su sedute in fieno o nella casetta vintage con vista, ad assaggiare una superba degustazione di prodotti a chilometro zero.



Menu a tema da Exé

Non solo Alba (Cn). In Emilia-Romagna, Appennino modenese, il tartufo nero e quello bianco sono di casa. E si entra a casa dello chef Paolo Balboni, al ristorante Exé di Fiorano Modenese (Mo) che sul tesoro del bosco ha elaborato un menu indimenticabile.

Da Exé il tartufo nero e quello bianco sono di casa

Prima dell’esperienza a tavola, un aperitivo imperdibile: il corso per preparare la celeberrima pasta all'uovo con la sfoglina, come nella migliore tradizione emiliana, e i consigli dello chef per preparare il tartufo come i grandi, con un’appetitosa lezione di cucina. Alla fine tutti promossi al gran banchetto finale.



Una giornata da tartufaio a Parma

Piccola capitate del Porcino Igp, i boschi della Valtaro, in provincia di Parma, custodiscono anche il prezioso fungo ipogeo. Si può andare a caccia fino a marzo, partecipando a “Una giornata da tartufaio” affiancati da una Guida ambientale escursionistica e con l’ausilio del cane da cerca.

Alta Val Taro, Caccia al tartufo, Mario Marini de Il Cielo di Strela

S’impara qui a individuare e raccogliere il tartufo, ma non finisce qui: lo chef Mario Marini dell’agriturismo “Il Cielo di Strela”, insegna ai partecipanti anche tutti i segreti per pulire e cucinare il tartufo nero.



Settimane del tartufo a Vipiteno

Idea per gli innamorati in cerca di gusto e romanticismo: in Alta Valle Isarco, il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (Bz) con la firma dello chef 2 Stelle Michelin Peter Girtler, organizza dal 18 novembre al 6 dicembre 2022 le Settimane del Tartufo.

Romantik Hotel Stafler - Foto: Barbara Santoro

Ricchissima l’offerta: due notti in camera o suite di charme con colazione regionale e buffet dolci nel pomeriggio, menu a scelta da 6 portate e un menu esclusivo a base di 5 specialità al tartufo nell’antica Gasthofstube, aperitivo con lo chef Peter Girtler, e total relax nell’oasi benessere Romantica, con un buono wellness di 25 euro per un massaggio rilassante aromatico. Il prezzo per 2 notti è a partire da 351 euro a persona.



Gli indirizzi

Relais Borgo Campello

via del Palazzetto 1 06042 Campello sul Clitunno (Pg)

Tel 328 5986170



Borgotufi Albergo Diffuso

Piazza Borgo Tufi 80 - 86080 Castel del Giudice

Tel 0865 946820



Exé Restaurant

Via Circondariale S. Francesco 2 41042 Fiorano modenese (Mo)

Tel 0536 030013



Il Cielo di Strela

Strada Costalta 62 - 43053 Strela (Pr)

Tel 348 288 5159



Romantik Hotel Stafler

via Mules 10 - 39040, Vipiteno (Bz)

Tel 0472 771136