Dove andare per le vacanze di Natale? Per ogni sogno una destinazione

In quasi tutta Italia fa ancora caldo per essere novembre. E questo non aiuta di certo a entrare nell’atmosfera delle feste di fine anno. Ma, calendario alla mano, mancano 41 giorni a Natale. Che per decidere e prenotare una vacanza sono pochi! Anche perché, spesso, tra Natale e Capodanno l’idea è di partire per mete da sogno. Che siano le atmosfere avvolgenti dei mercatini di Natale delle città d’arte europee, le scintillanti luci della strabiliante New York, il sogno di ammirare l’aurora boreale, di danzare a ritmo di musica cubana o di rilassarsi sulla spiaggia paradisiaca di un’isola caraibica… Senza dimenticare che un viaggio è un ottimo regalo di Natale da mettere sotto l’albero, per sé stessi e per gli altri. E se, come si dice, per ogni viaggiatore c’è il suo viaggio, con l’aiuto di Evolution Travel (agenzia di viaggi e tour operator, con consulenti di viaggio online che organizzano vacanze su misura nelle più belle località del mondo, dal soggiorno, ai voli, alle esperienze e visite da vivere) abbiamo selezionato alcune delle mete cult per il Natale e Capodanno 2022.



Amsterdam, Bruxelles o Madrid: a ciascuno la sua città europea a Natale

Natale ad Amsterdam

Un Natale romantico, ma in un certo senso diverso e non scontato? La meta perfetta è Amsterdam. I canali della capitale olandese si illuminano a festa, le vie si riempiono di profumi, i battelli invitano a escursioni sognanti, i mercatini di Natale espongono prelibatezze e curiosità.

Natale in piazza a Bruxelles



Per un Natale cosmopolita e sorprendente meglio, invece, scegliere Bruxelles, la città golosa per eccellenza. Ricca di quartieri caratteristici è anche molto alla moda e creativa, e si gira benissimo in bicicletta. Senza dimenticare che la fine dell’anno è il periodo migliore per scoprire le sue meraviglie.

Mercatini di Natale a Madrid



Per gli amanti della “fiesta” il Natale è, invece, a Madrid. Nel periodo più festoso dell’anno, la capitale spagnola svela, infatti, tradizioni ed eventi speciali, tra colori, luci, musei. La Gran Via e la Plaza Mayor si illuminano di incanto e ad ogni angolo c’è un brulichio di attività e di feste, con la colonna sonora dei villancicos, le tipiche canzoni natalizie. Presepi, dolci tipici, ovunque si respira bellezza.



Vacanze di Natale in Messico

Chi sogna, invece, un Natale alternativo a tutti gli effetti, il consiglio è lascarsi avvolgere dal calore e dalla vivacità del Messico, direttamente sullo splendido mare dei Caraibi di Playacar, a 3 km dal centro di Playa del Carmen e della famosa Quinta Avenida. Da non perdere una visita dell’isola di Cozumel, paradiso naturalistico, e il sito archeologico di Tulum, la sola di epoca Maya edificata sulle rive dell’Oceano e diventata per questo l’icona turistica di un paese capace di offrire uno straordinario mix di mare e cultura.



Capodanno memorabile a Tallin

Natale a Tallin

Ma non solo Natale, importantissimo anche la meta in cui si deciderà di passare l’ultima notte dell’anno. Il Capodanno che non ti aspetti è a Tallin, in Estonia. Affascinante miscela di passato leggendario e vita moderna, la città vecchia svela un centro medievale fra i meglio conservati d'Europa. Il castello di Toompea (un tempo residenza dei feudatari), la piazza del mercato con il municipio, la porta del mare sovrastata a destra dalla Grassa Margareta (la più grande torre della città), il duomo e le varie abitazioni medievali e chiese disseminate nel centro storico sono un incanto nel periodo di fine anno.



Natale e Capodanno da film a New York

L'intramontabile Natale a New York

Naturalmente, come ci ricordano anche innumerevoli e memorabili film sul tema, il viaggio da fare almeno una volta nella vita è a New York, dove il Capodanno è iconico e memorabile. Time Square è uno spettacolo infinito, i fuochi d’artificio rendono incantevole la città, le scene dei più amati film sembrano apparire davanti ai propri occhi, i cori, le orchestre, la musica infondono emozioni.



Capodanno insolito nell’Artico

Tromso in festa

Rimanendo in tema “classico” per chi dice che “Non è Natale senza neve” la meta insolita di fine anno è l’Artico! Un tour di gruppo tra scenari ghiacciati, slitte trainate da cani husky, le luci dell’aurora boreale, l’accoglienza autentica della Norvegia. Il viaggio parte da Tromso, scegliendo fra escursioni in motoslitta, safari delle balene, incontri con le renne, l’aurora da ammirare sul mare, con tappa alle Ice Domes con le sculture di ghiaccio e tante sorprese.



Tra tradizioni e folklore in Andalusia

Natale a Siviglia, Ansalusia

Per chi cerca qualcosa di vicino ma “lontano” allo stesso tempo, la meta è l’Andalusia, nel sud della Spagna dove Siviglia, Granada, Cordoba incantano e regaleranno un Natale e Capodanno unico con le loro meraviglie artistiche e culturali, le tradizioni e il folklore, la fusione tra architetture arabe ed europee.



In Slovenia o Cuba per un Capodanno a due

Capodanno sul lago di Bled

Per le coppie che, invece, preferiscono allontanarsi dal caos dei festeggiamenti e cogliere l’occasione delle feste di Capodanno per rilassarsi, la Slovenia è la meta ideale. Il lago di Bled è stato definito il più romantico d’Europa, con il castello, l’isola verde che spunta dalle acque, il paesaggio incantato.

Fuochi d'artificio sull'Avana, Cuba



I partner che si vogliono scappare dai parenti ma che non vogliono perdersi riti, tradizioni, ma anche mare il consiglio è di prenotare un volo per L’Avana per cominciare il nuovo anno nella città più amata da Hemingway e godersi un viaggio straordinario nell’anima di Cuba, in un periodo ricco di feste e di tradizioni, alternando la visita delle città con lo splendido mare di Varadero.