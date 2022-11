Viaggio in Sassonia per scoprire la magica atmosfera del Natale

Il Natale in Sassonia è come una quarta stagione. Trovarsi a Dresda e Lipsia in questo periodo dell’anno è un’esperienza che assomiglia più a una favola che a un viaggio! I castelli e i vigneti della Valle dell’Elba e i tanti piccoli borghi ricchi di storia si riempiono di atmosfere natalizie, mercatini, usanze e tradizioni uniche e secolari che la gente del posto custodisce con amore. Il grande mercatino di Natale Striezelmarkt di Dresda, alla sua 588esima edizione dal 23 novembre al 24 dicembre 2022, è l’attrazione natalizia più conosciuta della Sassonia, che attira migliaia di visitatori ogni anno. Uscendo dalle grandi città, le atmosfere si fanno più calde ed intime, ad esempio nei piccoli centri delle città storiche come Pirna, Maissen, Plauen, Freiberg e molti altri. Oppure nei castelli barocchi, dove già di per sè colmi di magia, il Natale sfavilla ancor di più.

Veduta notturna di Dresda

Sassonia, viaggio alle origini del Natale nei Monti Metalliferi

Nella regione dei Monti Metalliferi a sud di Dresda si concentra un così alto numero di tradizioni natalizie pari a nessun’altra regione tedesca. Tra i villaggi di Annaberg-Buchholz, Schneeberg, Schwarzenberg, Seiffen e altri, le comunità sono molto unite nel celebrare usanze e tradizioni, alcune di queste secolari, risalgono all’epoche storiche dell’estrazione mineraria e dell’intaglio del legno. Il Natale è infatti la festività che ha ispirato i mastri artigiani della regione a creare il famoso Schiaccianoci, gli omini diffusori di incenso, i candelabri a d’arco e le alte piramidi natalizie, avviando così la più grande produzione ed esportazione al mondo di manufatti intagliati in legno. Suggestive sono le commemorazioni del duro lavoro svolto dai minatori e il loro vitale bisogno di luce durante le annuali parate musicali delle corporazioni dei minatori, che si tengono nei fine settimana e nelle domeniche d’Avvento, ad esempio a Schneeberg il 4 dicembre, a Marienberg l’11 e ad Annaberg il 18 dicembre 2022.

Piramide di Natale al mercatino di Zwickau (foto Matthias Rose)

Lo Stollen, ambasciatore del Natale in Sassonia

Domenica 3 dicembre, la città di Dresda festeggia la sua specialità natalizia, il Dresdner Christstollen. Una grande parata animata da fanfare, giocolieri e simpatiche corporazioni di artigiani conduce lungo i luoghi più belli della capitale in direzione dello Striezelmarkt. Al centro ci sono i mastri fornai, panettieri e pasticceri, dell’associazione Original Dresdner Stollen, che per l’occasione hanno preparato un gigante Dresdner Christstollen del peso di 1,8 tonnellate, che sfilerà in carrozza nel festoso corteo sotto agli occhi di decine di migliaia di visitatori, e verrà poi condiviso con tutti i presenti.

Il Dresdner Christstollen Evento natalizio a Dresda (foto Sylvio Dittrich)

L’atmosfera senza tempo del Natale nei palazzi e castelli della Sassonia

Il Mercatino tra i vigneti al Castello di Wackerbarth

Da novembre 2022 a febbraio 2023, la splendida tenuta vinicola nella Valle dell’Elba, a pochi chilometri da Dresda, offre un'esperienza invernale romantica e magica, con speciali delizie culinarie ogni giorno e un programma culturale curato ogni fine settimana. Il "Wackerbarth's Winter Magic" è un periodo molto speciale per visitare i vigneti di Radebeul e sfondo perfetto per il curling. Godetevi il delizioso vin brulé antica specialità della tenuta, le prelibatezze della cucina del castello, lo splendore delle luminarie e le magiche attrazioni per i più piccoli. Unico nel suo genere è il "Manufakturzauber”, il mercatino di Natale tra i vigneti di Radebeul che si tiene il 3 e 4 dicembre 2022.

Natale al Castello di Wackerbarth (foto TMGS Rene Jungnickel)

Un miglio di luci scintillanti in riva al fiume Elba

Il Christmas Garden Dresden è un evento che trasforma il castello e il parco di Pillnitz in un magico paese delle meraviglie invernale. Dal 17 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 al castello di Pillnitz, quando cala il crepuscolo inizia la magia. Romantiche passeggiate invernali, degustazioni di deliziose specialità e bevande e la possibilità di organizzare feste private.

Mercatino da fiaba e mostra di Cenerentola a Moritzburg

Il mercatino di Natale al castello di Moritzburg si svolge dall'11 al 12 dicembre sullo sfondo barocco del prestigioso castello. C'è anche una speciale mostra invernale da novembre 2022 a febbraio 2023 che ricrea la magia di "Tre nocciole per Cenerentola", il celebre film girato al castello di Moritzburg che tradizionalmente viene trasmesso dalla TV tedesca a Natale.

Lo Schiaccianoci, ambasciatore del Natale sassone nel mondo (foto Katja Fouad Vollmer)

Prelibatezze, artigianato, mestieri antichi e attività per bambini

Al Castello di Colditz nel primo fine settimana del mese di dicembre. Il tradizionale evento natalizio da favola prevede bancarelle di prelibatezze regionali esposte nei cortili del castello rinascimentale addobbato a festa ed esposizionei di artigianato tradizionale nelle cantine a volta.

Dirigitevi al Castello di Rammenau, uno dei più bei complessi barocchi della Sassonia, per momenti da fiaba. La romantica casa padronale del 18° secolo ospita una serie di eventi speciali nel periodo che precede il Natale, tra cui visite guidate dell'Avvento, esperienze barocche e concerti di Natale.