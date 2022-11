Tutto pronto in Val d’Ega per il via allo sci

Premesso che l’inverno in Val d’Ega (Bz) è sempre un trionfo di novità, quella 2022/2023 nel cuore delle Dolomiti si preannuncia come una stagione sciistica eccezionale, che si aprirà come da tradizione in notturna il 25 novembre 2022. Se agli impianti che servono il leggendario Ski Center Latemar si aggiunge quest’anno l’avveniristica seggiovia “Campanil” di Pampeago, dotata di 29 seggiole da 6 posti ciascuna, la nuova pista “Zanggen II” a Obereggen va ad arricchire un autentico parco giochi degli sport sulla neve che, tra Obereggen e Carezza, conta già 90 km di piste, 3 circuiti da slittino, 2 snowpark e 1 nightpark, tanti sentieri per escursioni e ciaspolate in un candido panorama fiabesco e 160 km di tappeti bianchi per il fondo. Tra le sorprese della stagione in arrivo, è prevista la possibilità di avventurarsi anche in inverno sul Sentiero delle Stelle che collega gli Astrovillaggi di S. Valentino in Campo e Collepietra, per immergersi nei segreti del firmamento e dell'universo in un abbraccio di montagne innevate.

In famiglia sulla neve, Carezza, foto di Ivan Goller, credit Val d'Ega



Perla segreta delle Dolomiti

Perla segreta al centro del Patrimonio dell’Umanità Unesco che gode di un sole innamorato di quest’angolo mozzafiato ai piedi del Rosengarten, l’area di Carezza alza il sipario su quello che si conferma uno dei teatri invernali più amati dalle famiglie il 26 novembre. Ad attendere le piccole star di sci e snowboard con genitori al seguito, c’è il risultato di una formula magica data dalla moltiplicazione di 13 impianti di risalita per 40 km di piste perfettamente preparate (55% blu - 30% rosse - 15% nere), alle quali vanno assommati 1 Snowpark con Family Fun Line & Kids Line, 3 parchi per bambini e 1 miniclub con assistenza ai bambini, la pista da slittino “Hubertus”, quella a tema “Re Laurino” e il percorso leggende “Re Laurino”. Inutile dire che il minimo comun denominatore degli elementi in campo è un divertimento senza confini, favorito dall’atmosfera incantata tipica del regno del sovrano degli gnomi, dove si brinda al tramonto con l’Enrosadira che colora il Catinaccio e non si dimentica la sostenibilità, grazie a impegno per la neutralità climatica, misure di risparmio energetico e controllo efficiente degli impianti di innevamento.



Offerta enogastronomica originale

All’ombra – si fa per dire – del Latemar, Obereggen si presenta dal canto suo come un’esplosione di emozione e piacere, che mette a disposizione dei patiti della neve 48 km di piste di tutte le difficoltà servite da 18 impianti di risalita, snowpark e un’offerta gastronomica originale e di qualità, per un’esperienza moderna su sci, snowboard e slittino in uno scenario dal fascino eterno. Due parchi per bambini e 1 Miniclub, 4 piste da slittino e la mitologica Apline Coaster non fanno che aumentare la portata di un’euforia che non si spegne mai, come sa bene chi ha potuto godere dell’illuminazione notturna su una pista da sci, una pista da slittino e uno snowpark immaginato per brillare sotto la luna. Ed è proprio al calar del sole che l’area sciistica prepara come di consueto l’anteprima di stagione il 25 novembre, per poi aprire ufficialmente le danze il giorno successivo. Se Il rifugio Oberholz e l’alpine club Loox incarnano il lato più sofisticato di questa perla di montagna che parla la lingua del design, sciatori e snowboarder di ogni misura ed età troveranno pane per i loro denti all’interno dello Ski Center Latemar, eletto da skiresort.de migliore area sciistica al mondo. Anche qui, la sostenibilità è una parola d’ordine: l’utilizzo di un impianto di teleriscaldamento consente di risparmiare 500mila litri di gasolio all’anno, oltre al trasporto del combustibile.

Val d'Ega - Catinaccio d'inverno



Sci di fondo e racchette da neve

Spazio della calma e della tranquillità, la Val d’Ega è una meta ambitissima da chi vuole esplorare la natura con lentezza, inforcando sci di fondo e racchette da neve. A queste anime romantiche, che vogliono accarezzare panorami e orizzonti con lo sguardo, sono dedicate oltre 160 chilometri di piste su cui scivolare, 150 chilometri di sentieri invernali preparati, ciaspolate guidate, escursione invernali e 3 piste di pattinaggio.

Carezza Dolomiti, nuova cabinovia Re Laurino 2021, foto Ivan Goller Photography, credit Val d'Ega



L’offerta da non perdere

Per cominciare col piede giusto la stagione, Dolomiti Super Première – valida dal 26 novembre al 24 dicembre 2022 - offre una giornata gratuita ogni 4, che diventano due nel caso di permanenze di 8 giorni. La proposta copre alloggio e skipass, senza contare che anche le scuole di sci e i noleggi mettono sul piatto corsi e attrezzature a prezzi incredibilmente vantaggiosi.



Massima attenzione alle famiglie

Due comprensori a misura di bambino non potevano poi far mancare pacchetti pensati per le famiglie delle nevi. Dall’8 al 28 gennaio e dal 19 marzo al 16 aprile 2023, Obereggen For Families offre ai piccoli sciatori l’opportunità di muovere i primi passi sugli sci, di divertirsi con l’Orso Bruno e di svagarsi su due piste da slittino, volando su tre fun slopes e sbizzarrendosi in due parchi ammantati di bianco. Inclusi nel prezzo di 1400 euro, 7 pernottamenti in MP/B&B/APP, 6 giorni Skipass Fiemme-Obereggen, Skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni, 6 giorni di noleggio sci e attrezzatura per bambini, 1 giorno di noleggio gratuito di una slitta e ingresso gratuito a “Brunoland”.

Seggiovia Campanil



Il comprensorio di Re Laurino risponde con Carezza All Family, valida dal 7 al 15 gennaio, dal 28 gennaio al 4 febbraio e dal 4 al 19 marzo 2022. L’offerta di 7 pernottamenti comprende alloggio e skipass gratuito per tutti i bambini sotto gli 8 anni e il 30% di sconto per i bambini fino a 16 anni, 6 giorni di Skipass Fassa-Carezza.