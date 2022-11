Carezza e Obereggen, il paradiso dello snowboard nel cuore delle Dolomiti

Come ogni anno, quando la Val d’Ega (BZ) si tinge di bianco, il pacifico esercito degli snowboarder si riversa sulle piste del cuore soleggiato delle Dolomiti per festeggiare non solo la giornata mondiale della tavola, segnata sul calendario il 21 dicembre, ma anche e soprattutto una stagione all’insegna di race-board, carving-board, freeride e freestyle-board.

La Val d’Ega, paradiso dello snowboard

In programma il 15 dicembre 2022 sulla pista Pra di Tori del Passo di Costalunga, la Coppa del Mondo di specialità certifica ancora una volta lo status di paradiso degli appassionati delle evoluzioni sulla neve di un’area sciistica come Carezza, che offre tuttavia ogni giorno entusiasmanti occasioni di divertimento a chi surfa sulle discese e scivola acrobaticamente su rail e box. Sulla pista Tschein, lo Snowpark Carezza Dolomites vanta ben tre Lines: se la Family Fun Line è pensata per i principianti che desiderano trasformarsi in tutta fretta in snowboarder provetti, la Easy Line è ideale per i temerari del salto che vogliono esercitarsi con le acrobazie, mentre sulla Medium Line i (semi)professionisti e gli esperti del freestyle mettono alla prova le loro doti. La vera attrazione del parco è però la cisterna DFD, della lunghezza di nove metri, unica in tutto l’Alto Adige. Nell’Italy’s first kids learning park, i più giovani possono inoltre cimentarsi con un setup di kicker, box e whoop su cui muovere i primi passi nel mondo del freestyle.

Le offerte di Obereggen

Volando virtualmente di comprensorio in comprensorio, Obereggen offre a jumper, downhiller, racer e rider una miriade di opportunità formato turn, twist e flight su rampe, kicker e halfpipe. Queste piste baciate dal sole e illuminate dalla luna ospitano uno dei migliori funpark e snowpark d’Italia, dove il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 19:00 alle 22:00, si può prolungare il salto nel divertimento fin dopo il tramonto. Easy, medium e pro line, Halfpipe, Kids Learn Park, Boardercross e Banked Slalom sono termini che rappresentano un richiamo irresistibile per i patiti della tavola, che al centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO trovano un tempio del loro sport, con DFD post box, knuckle, wave box, kicker, rainbow box e molto altro ancora.

Con più di 650 metri di estensione sulle piste di Pampeago a 2.032 metri d’altitudine, lo snowpark vanta la progettazione a cura degli esperti di F-Tech, che assicurano assistenza e manutenzione professionale quotidiana (manuale e per mezzo di gatti delle nevi), garantendo un elevato standard di qualità e sicurezza. Gli shaper sono inoltre responsabili dell’ottima musica del Club house del parco, impreziosito dalla chill area.