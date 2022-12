In Alta Badia parte la stagione dello sci

Conto alla rovescia agli sgoccioli per gli amanti dello sci. La lunga attesa è finalmente terminata. In Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, è tutto pronto per l’inizio della stagione invernale. Sabato 3 dicembre gli appassionati dello sci alpino potranno finalmente cimentarsi tra una curva e l’altra sulle piste più belle del comprensorio, comprese quelle del Sellaronda. Tra le novità ben tre aperture, tra cui il primo family hotel della valle, un hotel a 4 stelle e un rifugio sul Sellaronda.

Al via lo sci in Alta Badia. Foto: Alex Moling



Il Gourmet Skisafari dà il via alla stagione culinaria sulle piste

Sarà un viaggio itinerante, quello che condurrà gli sciatori partecipanti alla nona edizione del Gourmet Skisafari, da una baita all’altra alla scoperta di piatti nuovi e chef rinomati a livello internazionale. Le creazioni culinarie potranno essere degustate sabato 10 dicembre dalle ore 11 alle ore 15. Norbert Niederkofler (executive chef del Ristorante St.Hubertus del Hotel Rosa Alpina, 3 stelle Michelin e stella verde), Simone Cantafio (Ristorante La Stüa de Michil, 1 stella Michelin, c/o Hotel La Perla) e il food director, per lungo tempo miglior chef d’Italia per la critica, Fulvio Pierangelini (Rocco Forte Hotels), per l’occasione, porteranno la cucina gourmet sulle piste dell’Alta Badia a 2mila metri. Ci sarà naturalmente la possibilità di conoscere personalmente gli chef e di farsi raccontare la storia del loro piatto. Ogni piatto sarà accompagnato da un vino altoatesino, scelto da un sommelier dell’Alto Adige.



Le tessere per la partecipazione al Gourmet Skisafari possono essere acquistate a 60 euro in prevendita e fino al giorno dell’evento presso gli uffici turistici dell’Alta Badia, oppure direttamente presso i rifugi partecipanti. I posti sono limitati. L’evento è organizzato con il supporto da parte del Consorzio Vini Alto Adige.

Gourmet Skisafari



Alpine Ski World Cup: i migliori atleti del mondo sulla Gran Risa

Mancano poche settimane al tradizionale appuntamento con le gare di sci maschili, in programma sulla pista Gran Risa e valide per la Coppa del Mondo. A sfidarsi il 18 e 19 dicembre su una delle piste più tecniche ed impegnative dell’intero Circo Bianco, ci saranno i migliori atleti a livello internazionale. E finalmente gli appassionati di questo sport potranno nuovamente sostenere i loro beniamini dal vivo, sulle tribune al parterre, oppure dalle tre aree hospitality (Leitner Vip Lounge, Red Bull Energy Lounge e Gran Risa Chalet), che dopo due anni di pausa possono di nuovo accogliere i numerosi fan. Il programma prevede, oltre alle gare, l’estrazione pettorali aperta al pubblico, in programma per sabato 17 dicembre alle ore 19 nel centro di La Villa, mentre domenica 18 dicembre tra una manche e l’altra ci sarà il sorvolo della Pan Frecce Tricolori alle ore 12.30 e a seguire l’esibizione al parterre del violinista Andrea Casta.



La giornata di lunedì 19 dicembre ha inizio alle ore 07:15 con l’apertura degli impianti di risalita di San Cassiano e Corvara, che permette agli appassionati sciatori di partecipare a SunRisa, l’evento che dà la possibilità di sciare prima del sorgere del sole, per poi proseguire con una ricca colazione, ideata dalla nutrizionista dello sport Elena Casiraghi, servita nelle baite partecipanti.



Chi non ha la possibilità di seguire i propri beniamini direttamente dalla zona arrivo, può tifare per loro da casa, grazie alla trasmissione delle gare in mondovisione, alle ore 10 per la prima manche e alle ore 13 per la seconda.



Test The Best

Nelle due giornate di Coppa del Mondo ci sarà la possibilità per chi vuole di testare alcuni materiali per lo sci e lo sport, tra i migliori marchi sul mercato. Il test avrà luogo nel villaggio allestito appositamente al Piz La Villa. I materiali possono essere provati gratuitamente il 18 e il 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 15. A disposizione degli interessati ci saranno alcuni maestri di sci, in grado di consigliare al meglio come utilizzare i vari materiali in pista.

In Alta Badia tra sci e buona tavola



Skipass: 5% di sconto sugli acquisti online

Tra le novità di quest’anno, lo shop online di Dolomiti Superski, dove sarà possibile acquistare quasi tutti i tipi di skipass. Chi acquista uno skipass giornaliero o plurigiornaliero online con almeno due giorni di anticipo sulla data di utilizzo, avrà uno sconto immediato del 5% sul prezzo di listino. Questo dimezza di fatto l’aumento dei prezzi dello skipass indotto dall’inflazione.



Gli skipass possono essere ritirati nei i nuovi Tickets Self-Service points, vere e proprie stazioni automatizzate, dove è possibile acquistare gli skipass via touch screen ed emetterli tramite apposite macchinette, senza dover andare al punto vendita skipass. Così si risparmiano soldi e tempo, per poter andare direttamente in pista.



Offerte speciali a dicembre: Dolomiti Super Première

Una giornata di vacanza in omaggio da quattro giorni prenotati in poi, per assaggiare la prima neve sulle Dolomiti. Questa offerta è un classico oramai, con un giorno di hotel e skipass in omaggio per vivere un indimenticabile inizio stagione dal 26 novembre al 24 dicembre 2022, negli esercizi che aderiscono alla promozione (ultimo giorno di acquisto skipass: 21/12/2022; ultimo giorno di validità skipass: 24/12/2022).



SnowMan: la neve è smart e green oriented

L’innevamento programmato è sempre e comunque realizzato con l’acqua piovana che viene trasformata in neve, e poi torna alla terra, in un eterno ciclo naturale. La tecnologia aiuta: Skicarosello ha adottato SnowMan (ovvero Snow Management), sviluppato presso il Polo Tecnologico di Rovereto da BPEng. Un sistema che acquisisce dati come la quantità di neve prodotta dai cannoni, mettendola in relazione con quella presente sulla pista da sci e rilevata dai sensori presenti sui gatti della neve, in grado di valutare anche la conformazione del terreno. Queste informazioni, geolocalizzate grazie al segnale Gps, sono utilizzate per decidere quali impianti di innevamento azionare, e per quanto tempo, fino al raggiungimento della quantità di neve di volta in volta necessaria. Tutto questo si traduce in un notevole risparmio di acqua ed elettricità, riducendo a zero lo spreco di queste risorse. Attualmente SnowMan è attivo su tutte le piste di Skicarosello Corvara.



La tecnologia viene incontro anche ai turisti e agli sciatori, che spesso si ritrovano a scegliere verso quale località dirigersi in base al “fattore neve”, elemento trainante della stagione. Skicarosello ha optato per la massima trasparenza e correttezza: il pubblico, tramite snowreport.skicarosello.it, a inizio stagione può verificare in tempo reale, ora dopo ora, lo stato di avanzamento e di innevamento di ogni pista e valutare così le condizioni delle piste e la loro preparazione.



Novità 2022: Movi family apart-hotel, Badia hill e Crëp de munt

Nel mese di dicembre l’Alta Badia vanta ben tre aperture, tra cui il primo family hotel della valle, un hotel a 4 stelle e un rifugio sul Sellaronda.

Verrà inaugurato il 2 dicembre il primo apart-hotel “family oriented” dell’Alta Badia, specializzato nell’accoglienza dei bambini e disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori. Il complesso è dotato di 33 appartamenti, un’Acqua Fun World su due piani, una sala giochi di 250 mq, una sauna per famiglie e un’area wellness solo per adulti, una sala colazioni e un giardino con parco giochi.

Inoltre, la struttura ha fatto della sostenibilità la sua priorità: è un edificio Casa Clima A e Nzeb (nearly zero energy building). Fiore all’occhiello della struttura sono i servizi, le attenzioni e la cura, la capacità di immaginare tutto ciò che può servire ad una famiglia con bambini, e il desiderio di renderlo facilmente accessibile, come il frigo pieno all’arrivo, il servizio delivery e il programma di intrattenimento per bambini.



Movi Family Apart-Hotel offre la possibilità di ordinare la spesa in anticipo, ancora prima di arrivare in hotel. Così le famiglie, dopo aver viaggiato per raggiungere la destinazione, possono trovare nel frigorifero tutto ciò di cui hanno bisogno per iniziare la loro vacanza. Questo servizio è offerto in collaborazione con Conad di Corvara, che per la prima volta apre la spesa a domicilio anche all’hôtellerie: si tratta di un progetto pilota a livello nazionale, incentrato su una App sviluppata appositamente per MMH (Movimënt Hospitality). Funziona nello stesso modo, attraverso l’App il servizio di delivery della cena, in collaborazione con due ristoranti della zona.

Situato nel paese di Badia, il nuovo boutique hotel Badia Hill dispone di 33 camere, suddivise in sei categorie e ognuna dotata di balcone privato. Inoltre, l’hotel è dotato di ristorante, bar e centro benessere con piscina sul tetto. Ogni camera offre una vista spettacolare sulle montagne del Santa Croce, mentre le opzioni per la ristorazione includono il wine bar o una cucina raffinata nel Ristorante Porcino dell'hotel, dove il proprietario Marco dirige la cucina, mentre Michaela cura la carta dei vini, che contiene pregiate etichette, di alcuni piccoli produttori selezionati e raffinate aziende vinicole.

La prima costruzione del rifugio Crëp de Munt risale al 1953, anno in cui l’attività ebbe inizio con Germano Costner. Il rifugio divenne subito famoso per il suo piatto “uova, speck e patate” e la bevanda dalla ricetta segreta, chiamata “Gamsmilch” (latte di camoscio). Durante l’estate 2022 il rifugio Crëp de Munt è stato completamente rinnovato e si presenterà a dicembre in una veste nuova. Situato poco sotto la stazione a monte dell’impianto Boé, direttamente sul circuito del Sellaronda, è facilmente raggiungibile da Corvara e dal Passo Campolongo. Il rifugio sarà aperto durante tutto l’inverno ogni giorno a pranzo e ogni martedì sera per la cena.



Alta Badia e Audi: rinnovata la partnership

La casa automobilistica tedesca Audi e il comprensorio dolomitico proseguono assieme il percorso iniziato sei anni fa, rinnovando il contratto di collaborazione per ulteriori quattro anni. Tanti i valori condivisi fra i due marchi, in primis la ricerca dell’eccellenza, l’amore per lo sport e i grandi eventi internazionali. Alla base, l’impegno nei confronti dell’ambiente con investimenti senza precedenti che rendono oggi Audi l’unico brand con una gamma elettrica prodotta esclusivamente presso stabilimenti carbon neutral. Impegno che trova perfetta corrispondenza con le iniziative del comprensorio tese a rendere sostenibili i processi di fruizione del territorio, grazie a digitalizzazione, attenzione alla performance e alla sicurezza, nell’amplificazione delle eccellenze locali.

Il fascino delle Dolomiti Patrimonio Unesco



Colmar e Alta Badia insieme... in caso di montagna

Partner da sempre di Alpine Ski World Cup Alta Badia, Colmar diventa quest’anno anche sponsor di Alta Badia Brand in un un’unione fatta di valori condivisi e una visione comune sul mondo della montagna. L’azienda che nel 2023 festeggerà 100 anni non poteva scegliere compagno di viaggio migliore per questo compleanno, perché l’Alta Badia è una destinazione d’eccellenza per un turismo sempre più internazionale con i suoi chilometri di piste collegate, l’ospitalità sopraffina dei suoi alberghi che mescolano tradizione e design e le esperienze che regalano ai propri ospiti a ogni stagione.



Come Colmar l’Alta Badia è fortemente ancorata alle proprie tradizioni, ma ha anche uno sguardo attento sul futuro, un’unione perfetta per un territorio, la montagna, da sempre nel Dna dell’azienda italiana.