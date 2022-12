San Gimignano e il Prosciutto Toscano Dop: binomio di bellezza e qualità

Siamo nel cuore del Chianti, attratti dai profumi di una terra unica, invidiata nel mondo per la meraviglia dei suoi paesaggi, per la ricchezza della sua antica storia, per la comunità che è massima espressione di cordialità e simpatia. Ancor prima di tutto questo, seppur grandioso, vengono però i suoi sapori, i suoi profumi, l'eccellenza dei suoi prodotti. E su tutti, questa volta, ci ha catturati quello del Prosciutto Toscano Dop, secondo solo per quantità ai più noti di Parma e San Daniele, non certo per qualità e, anch'esso, apprezzato e consumato in tutto il mondo.

Il Prosciutto Toscano Dop

Il Prosciutto Toscano Dop di San Gimignano

L'occasione per degustarlo in tutte le sue caratteristiche favorisce la visita ad una delle località più amate al mondo: San Gimignano. Un piccolo gioiello di epoca medievale che manifesta tutta la sua eleganza nel profilo delle numerose torri che svettano in cielo, a creare uno skyline di fascino antico. Circa l'esatto numero di torri che in origine svettavano su questo piccolo splendido borgo non vi sono dati certi, solo teorie che indicano in un numero pari a 72.

Da non perdere la collegiata di Santa Maria Assunta in stile romanico risalente al X secolo, e la Torre Grossa dalla quale si domina il borgo (entrambe accessibili con biglietto d'ingresso). Qui si erge anche il palazzo comunale - detto anche palazzo del Popolo o palazzo del Podestà – con l'inconfondibile facciata di finestre ad archi ribassati e il balcone dal quale il podestà si presentava alla folla. All'interno del palazzo comunale è ospitato il museo civico che raccoglie preziose opere d’arte di scuola fiorentina e senese firmate dal Pinturicchio, da Filippino Lippi, da Coppo di Marcovaldo e altri... A fianco si fa tappa a Piazza delle Erbe per visitare le Torri gemelle dei Salvucci - forse la più importante famiglia guelfa di San Gimignano. Con i suoi 11 piani di strette scale che portano ad una delle terrazze più panoramiche di san Gimignano.

Le bellezze di San Gimignano

Da qui si raggiunge l'adiacente Piazza della Cisterna per ammirare l’Arco dei Becci, palazzo Razzi, palazzo Tortoli, casa Salvestrini e altri edifici nobiliari che, unitamente alle torri gemelle degli Ardinghelli, la torre del Diavolo e la torre di palazzo Pellari la rendono la zona più fotografata del borgo.

Chi ama le emozioni forti può fare visita al Museo delle torture e all'adiacente Museo della pena di morte, collocate in Porta San Giovanni, non distante dal cuore pulsante del borgo. Qui non servirà troppa immaginazione per capire quale livello di atrocità può albergare nell'essere umano.

Appena fuori le mura, ma sufficientemente per selezionare i suoi visitatori, sorgono le fonti medievali di San Gimignano, risalenti al XII secolo, suggestive nello stile architettonico delle sue arcate gotiche e romaniche, a custodire alcune vasche ed una graziosa fonte d’acqua. Sono accessibili gratuitamente attraverso una ripida strada in discesa.

La passeggiata all'interno delle antiche mura è anche per immergersi nei sapori, profumi e colori dei cibi e delle specialità di cui questa terra è tenutaria. L'aria salubre e il microclima, la sapienza e la manualità di secoli di storia, fanno di quest'angolo di Toscana un territorio di grande pregio nella sua offerta enogastronomica. Piccole botteghe custodi dell'arte della buona tavola si susseguono lungo le stradine del borgo, regalando emozioni e sensazioni che dall'olfatto vanno prima alla testa e poi allo stomaco. Inevitabile la voglia di provarne alcuni, dai patè ai sughi, dall'olio ai vini, dai salumi ai formaggi, dai cantuccini al panpepato a tant'altro ancora. Si possono acquistare per poterli degustare a casa oppure scegliere uno dei tanti locali, tra ristoranti e trattorie tipiche, per il piacere di consumarli sul posto. Anche se uno non esclude l'altro, per cui il consiglio è comprare qualche specialità per dividerla con gli amici e poi sedersi al tavolo del locale scelto e regalarsi un momento di gustoso piacere. Noi abbiamo scelto una bruschetteria che si rivelerà una “top scelta”. Venite con noi...

San Gimignano, veduta aerea del centro storico
San Gimignano, veduta del centro
Una vecchia buca delle lettere a San Gimignano

Bruschetteria La Vecchia Nicchia

Lei è Elisa, vero e proprio faro guida che, con Alessandro, forma una coppia formidabile per la preparazione di bruschette di una bontà e delicatezza indimenticabili. Nulla qui è lasciato al caso. La vetrina che si apre sul passaggio è un invito difficilmente declinabile, vuoi per il sapore che esce dalla piccola porticina, vuoi per l'ambiente rustico dentro il quale pochi tavoli accolgono una clientela i cui volti esprimono piena soddisfazione. Elisa e Alessandro sono mossi dalla passione per il buon cibo e il buon bere. E lo servono qui, quotidianamente.

Un'attenta e costante ricerca delle materie prime che parte dalla conoscenza di chi produce e come produce! Il motto de La Vecchia Nicchia e` “poche cose ma fatte bene”, specchio di un approccio semplice e genuino, caratteristiche che si evidenziano sia nel servizio che nelle specialità proposte. Qui è facile fare amicizia con il tavolo vicino, e scoprire che sono clienti locali che frequentano regolarmente quest'angolo di bontà e genuinità, nell'armonia di un rapporto “alla bona”, detto in toscanaccio. Vediamo però di entrare nel merito e nella sostanza, e parliamo quindi della regina della cucina: la bruschetta.

In fondo parliamo di una semplice fetta di pane, niente di che, potrebbe apparire in superficie. Ed è proprio qui l'arcano, nella ricchezza della semplicita` che si presta così ad una grande versatilita`, nella sua naturale capacita` di rendersi complessa. Elisa e Alessandro ci portano con loro alla scoperta di tanti modi e mondi che stanno dentro ad una semplicissima bruschetta.

Alla base prodotti ed ingredienti di alta qualità, dall'altra la creatività che è propria dell'animo, ma che è anche frutto di passione, di scuola e di tanta ricerca. «Uno dei prodotti che nella nostra bottega non può mancare mai? E così anche nelle nostre bruschette? - ci rivela Alessandro – senz'altro il Prosciutto Toscano Dop, perchè parla della nostra tradizione, ma soprattutto perchè ha il sapore e il profumo della nostra terra, della nostra storia, perchè parla di bontà, di qualità, perchè parla di noi... ».

Una varietà di bruschetta de La Vecchia Nicchia
Una varietà di bruschetta de La Vecchia Nicchia
La Vecchia Nicchia di San Gimignano, esterno
La Vecchia Nicchia, vetrina

La Vecchia Nicchia di Alessandro Pieragnoli | Via S. Martino, 12, 53037 San Gimignano SI | Tel. 0577 573172



Il Prosciutto Toscano Dop: quattro stelle di qualità

È riconoscibile dalla dicitura “Prosciutto Toscano Dop” così riprodotta nel marchio a fuoco, e sovrapposta ad una rappresentazione stilizzata della Regione Toscana, al di sopra della quale, sulla destra, sono raffigurate quattro stelle. Oltre a questo aspetto, altre caratteristiche differenziano il Prosciutto Toscano DOP dagli altri prosciutti nazionali e sono il taglio e la pepatura.

La sua qualità è data anche dal clima perfetto nel quale nasce, caratterizzato dalle brezze, dai venti temperati di terra e di mare che conferiscono all'aria caratteristiche perfette per la sua stagionatura. Il suo gusto è raffinato, sapientemente arricchito dagli aromi inconfondibili della “toscanità”, quali appunto il pepe, ma anche l’aglio e alcune piante aromatiche come il lentisco, il mirto, il ginepro e altre. tenute gelosamente segrete e tramandate da padre a figlio nel corso dei secoli. Il resto lo fa la passione e l'antica storia di un territorio che ha da sempre, nella cultura della terra e dell'allevamento, solide radici. Gli aromi rendono il Prosciutto Toscano Dop un figlio inimitabile della terra toscana.

Il gusto del Prosciutto Toscano Dop

Al palato il Prosciutto Toscano Dop esprime il gusto intenso esaltato da una tipica sapidità e il suo sapore delicato, le fette sono asciutte e magre, mentre agli occhi appare di un rosso cremisi.

Per conservare in modo corretto un prosciutto con l’osso, una volta tagliato, e quindi iniziato il consumo, è bene seguire alcuni piccoli accorgimenti. Dapprima si unge la parte tagliata con un goccia di olio di oliva per evitare che la carne resti a contatto con l’aria, poi si copre con un foglio di alluminio o pellicola per alimenti, cambiandolo e pulendolo ogni volta. Si avvolge poi il prosciutto in un panno per riporlo in un ambiente fresco ed asciutto come una dispensa.

Nel caso di un trancio o di un prosciutto disossato è necessario avvolgerlo in un panno lievemente umido e riporlo nel reparto basso del frigorifero.

Prima di consumarlo è consigliato lasciare il Prosciutto Toscano Dop a temperatura ambiente per 20 almeno minuti perchè possa recuperare tutte le sue caratteristiche di gusto ed olfattive. Attraverso queste attenzioni il prosciutto si può conservare anche per diversi mesi.

Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop

Fondamentale per l'affermazione del Prosciutto Toscano Dop su tutti i mercati mondiali e per l'apprezzamento del consumatore è la costante e professionale attività di ricerca, sviluppo e informazione svolta dal Consorzio che ha origine nel 1990. Nasce da un gruppo di produttori toscani consapevoli della necessità di proteggere la tradizione del vero Prosciutto Toscano e, nel tempo, cresce e si afferma come realtà importante per un'azione di sviluppo e promozione. Presieduto da Fabio Viani, titolare dell'omonima azienda di famiglia risalente al 1922, è diretto da Emore Magni al quale è affidato il compito di coordinare e sovrintendere l’attività operativa del Consorzio, assicurandone il buon funzionamento e monitorando il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione. Laureato in Economia all’Università di Firenze, Magni svolge la sua funzione con grande passione e con un piglio di innovazione per quanto concerne la valorizzazione e la diffusione del brand di qualità, mentre è altrettanto fermo circa la necessità di tutela dell'origine identitaria riguardo valori di qualità e tradizione.

Fabio Viani e le sue forma di Prosciutto Toscano Dop

La lavorazione del Prosciutto Toscano Dop è scandita dai tempi della natura e segue l’antica tradizione toscana che vuole una lavorazione lunga un intero anno ed una stagionatura in ambienti capaci di ricreare le naturali condizioni climatiche delle stagioni. Questa procedura, applicata rigidamente ad ogni singolo pezzo da tutti i consorziati, rende il Prosciutto Toscano DOP disponibile al consumatore per tutto l'anno.

Il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop interessa le aree di Siena, Firenze, Pisa, Arezzo, Pistoia ed accoglie aziende di prestigio (di seguito elencate) che esportano in tutto il mondo la qualità e i valori del made in Italy.



Le aziende consorziate del Prosciutto Toscano Dop

Cipressi in Chianti S.r.l.

Via XX Settembre, 15 – 53017 Radda In Chianti (SI)

Salumificio Viani S.r.l.

Loc. Cusona – Ulignano – 53037 San Gimignano (SI)

Frutti dei Sogni S.r.l.

Loc. Rigomagno Scalo – 53040 Sinalunga (SI)

Ghelli S.p.A.

Via Europa, 233 – 51039 Quarrata (PT)

Salumificio Gerini S.p.A.

Viale Hanoi, 50 – 50065 Pontassieve (FI)

Dolcetoscana srl

Sedi operative: Via della Macine, 30/L – 52048 Monte San Savino (AR)

Via Antonio Gramsci, 139 – 51010 Massa e Cozzile (PT)

Italpork S.r.l.

Via fiorentina, 633/A – 51100 Bottegone (PT)

Via Ponte Buggianese,150/b – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

Salumificio Meoni S.r.l.

Via Galvani 15, 51100, Pistoia.

Salumificio F.lli Mugnaioli S.r.l.

Loc. Vezzano – 53012 Chiusdino (SI)

Chianti Salumi S.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 42 – 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Lavorazione Carni Suine S.r.l. di Rabissi, Pepi e C.

Loc. Solatio, 4 – S. Rocco a Pilli – 53018 Sovicille (SI)

Salumificio Carni Piacenti S.p.a.

Via Fonte di Campaino, 16 – 53037 San Gimignano (SI)

Desideri Luciano S.r.l.

Via Abruzzi, 2 – Loc. GELLO – 56025 Pontedera (PI)

Salcis S.a.s. Di Morbidi A. & C.

Pian del Casone Str. Prov. Colligiana – 53035 Monteriggioni (SI)

Prosciuttificio Montalbano S.r.l.

Via Orbignanese, 50 – 51035 Lamporecchio (PT)

Gelli Salumi S.r.l.

Via Sciano, 71/73 – 50052 Certaldo (FI)

Gozzi S.r.l.

Via dei Tessili – 53040 Rapolano Terme (SI)

D.I.G.A.R. S.r.l.

Loc. Pian dei Peschi, 6 – 53036 Poggibonsi (SI)

Salumeria di Monte san Savino S.r.l.

Viale S. Maria delle Vertighe, 2/x – 52048 Monte San Savino (AR)