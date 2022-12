Avvento, Natale e Capodanno: le migliori offerte per festeggiare sulla neve

Manca poco al conto alla rovescia per il 2023. Si è però ancora in tempo per cogliere al volo le proposte per una vacanza al risparmio nelle migliori località. Settimane bianche low-cost, soggiorni natalizi e tanta festa per la notte di San Silvestro. Ecco le 15 migliori occasioni selezionate dal portale specializzato Scigratis.it

Tante offerte per sciare low cost



1. Settimana bianca super low-cost in Valsugana!

Fino al 23 dicembre goditi la bellezza dell'inverno in Valsugana (Tn) con un’offerta ad hoc: 5 notti in mezza pensione o con utilizzo cucina + 5 giorni skipass diurno da soli 225 euro!

Inverno in Valsugana



2. Super promo scuola sci al Monte Bondone

A dicembre i maestri di sci e snowboard Cristallo del Monte Bondone (Tn) propongono un corso di due ore al giorno più noleggio attrezzatura gratis. Da soli 59 euro!

Sci sul Monte Bondone



3. Settimana bianca in offerta in Val di Sole

Prenota la tua settimana bianca in offerta in Val di Sole (Tn): fino al 24 dicembre, 7 notti in hotel + 6 giorni di skipass per lo Skirama Dolomiti da soli 380 euro!

Inverno Val di Sole



4. Promo “Prima Neve” in Valchiavenna

Tre giorni di skipass e tre giorni in mezza pensione da 270 euro: è la “Promo Prima Neve” valida fino al 23 dicembre nelle strutture di Madesimo (So), Campodolcino (So), Chiavenna (So)!

Madesimo



5. Cervinia: 4, 5 o 6 giorni in promozione speciale!

Entro Natale promo speciale a Cervinia-Valtournenche (Ao): 4-5-6 giorni sci ai piedi con prezzo speciale in hotel e un giorno gratis di skipass. A partire da 455 euro!

Sci a Cervinia



6. Pacchetto Magia d’Avvento a Villach!

Durante l’Avvento il centro storico di Villach, in Carinzia (Austria) si trasforma in un suggestivo ambiente natalizio. Vivi tutto questo prenotando il pacchetto soggiorno da soli 124 euro!

Avvento a Villach



7. Offerta Mercatini di Natale in Carinzia

Approfitta dell’offerta “Romantiche giornate d’Avvento” in Carinzia: da soli 188 euro un soggiorno intorno al lago Wörthersee, durante l’Avvento con i Mercatini di Natale!

Inverno in Carinzia



8. Una giornata ai Mercatini di Natale di Rovereto

Visita i Mercatini di Natale di Rovereto (Tn) con una guida: una passeggiata con degustazioni e visite guidate da 34 euro!

Natale a Rovereto



9. A Natale regala un giorno di sci a La Thuile!

A Natale, regala l’adrenalina di un giorno sulle nevi del comprensorio Espace San Bernardo, in Valle d’Aosta, con il pacchetto “Skipass Gift Card” a 55 euro!

La Thuile



10. Natale sul Monte Rosa in resort con spa

Trascorri il Natale all’Alagna Mountain Resort&Spa con pacchetto per 2 persone e un minimo di 3 notti da 196 euro a notte!

Alagna Mountain Resort&Spa

11. Natale su misura a Livigno

Prenota almeno tre notti al Montivas Lodge di Livigno e scegli uno dei tre servizi gratuiti inclusi nel prezzo. Da 104 euro a notte!

Livigno



12. Capodanno in Valle d’Aosta: pacchetto in offerta

Capodanno in Valle d’Aosta con fiaccolata e fuochi d’artificio sulla neve, cena in baita col gatto delle nevi, soggiorno e cenone in agriturismo: 3 notti a partire da 524 euro!

Capodanno in Valle d'Aosta



13. Capodanno in quota al Carosello 3000 di Livigno

Per iniziare alla grande il 2023 prenota il tuo cenone al ristorante in cima al comprensorio del Carosello 3000, a Livigno. Menu esclusivo a 290 euro, bimbi 130 euro!

Livigno



14. Promo Capodanno a Bardonecchia

Pacchetto speciale con quattro giorni di neve e festa (con il team di Born to Ride), skipass compreso e non solo. Da 495 euro!

Bardonecchia



15. Regala un libro di montagna al femminile

È in libreria il nuovo libro di Chiara Todesco “Calore di lana e profumo di resina - La montagna delle donne”, edito da Monte Rosa Edizioni, con la prefazione di Irene Borgna. Ordinalo qui!