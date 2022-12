La Thuile svela il lato wild del Monte Bianco

La Thuile (Ao) propone tra dicembre e febbraio per le festività invernali esperienze e iniziative coinvolgenti dedicate a quanti desiderano fare un pieno di energie, beneficiando di montagna e natura, rigenerante la prima e selvaggia l’altra, meglio note come il lato wild del Monte Bianco.

Un ricco calendario di attività per grandi e piccini per rendere magica e coinvolgente la vacanza sulla neve in questo territorio di confine, posto a cavallo tra Francia e Italia, esteso e unico per bellezza paesaggistica e per vastità degli spazi.

La Thuile

Le attività dedicate ai bambini

Mercoledì 28 dicembre – Salone Arly, ore 16.00

Imprevisti di Natale - Spettacolo e animazione per bambini

Uno strabiliante e sorprendente show natalizio ad alto grado di interattività ambientato in un nuovo magico villaggio di Natale con le “renne”, pensato per il divertimento dei bambini.

Giovedì 29 dicembre – Maison Musée Berton, ore 17.00

L’albero nascosto - Laboratorio creativo per bambini da 6 anni

Molti oggetti artigianali nascono quasi magicamente da un pezzo di legno; l’artigiano sa come tirarli fuori, nascosti nella materia. I bambini saranno guidati a scoprire questa magia e diverranno protagonisti. Prenotazione obbligatoria; costo 3 euro a bambino - www.maisonberton.it

Sabato 31 dicembre – Scuola di sci, ore 18.00

Fiaccolata dei bambini

Fiaccolata dei bambini che scendono dalla pista dell’Edelweiss accompagnati dai maestri di sci con musica, animazione e cioccolata calda per tutti! Ecco l’occasione per far vivere ai propri bambini una importante emozione che li rende protagonisti di una mini-discesa sugli sci con le fiaccole ecologiche a led. Ritrovo di tutti i bambini che desiderano partecipare alle ore 17 presso la Scuola di Sci.

Venerdì 6 gennaio – Salone Arly, ore 17.00

“Questo Natale mi sono persa una renna” – Festa della Befana con il Mago J

Spettacolo ed animazione per bambini per festeggiare l’Epifania. Riuscirà il piccolo pubblico a ritrovare la renna? Sicuramente sarà coinvolto tra pasticci ed esperimenti, travestimenti e palloncini ribelli.

Lunedì 20 febbraio – Salone Arly, ore 16.00

Magie tutta da ridere – Carnevale dei bambini

Classico appuntamento con i bambini per festeggiare il Carnevale in maschera. Uno show magico e imprevedibile, ricco di gags e situation comedy da togliere letteralmente il fiato in uno show a tema “Circo” con animali “muppets” di stoffa!

Adagiata in una vasta conca alla confluenza di due torrenti e circondata da fitte foreste, La Thuile è dominata da alte montagne ed estesi ghiacciai 1/3 Che tu sia uno sportivo, un amante della buona tavola o della meditazione in alta quota, La Thuile è la tua libertà a portata di mano 2/3 A La Thuile i boschi incutono ancora rispetto, la neve cade dove le pare e il vento non chiede il permesso a nessuno 3/3 Previous Next

Le esperienze pensate per adulti e famiglie

Venerdì 30 dicembre – ore 17.30

Apres ski e fiaccolata dei maestri di sci

Appuntamento immancabile ed emozionante con i maestri della Scuola di Sci e il serpentone luminoso lungo la pista n. 2 fino davanti la scuola di sci. Una irrinunciabile occasione per incontrare e conoscere tutti i maestri della scuola di sci e far festa gustando vin brulè, cioccolata calda e ballando con la selezione musicale di DJ Steevo. L’arrivo previsto della fiaccolata è fissato per le ore 18.30.

Sabato 31 dicembre – Palco capoluogo, ore 23.30

Capodanno sulla neve ballando

Immancabile appuntamento che richiama tutti presso il palco centrale per una grande festa da cantare e ballare al ritmo dei più grandi successi. Un carico di energia per salutare il vecchio anno e festeggiare insieme l’arrivo del 2023.

Martedì 3 gennaio – Biblioteca comunale, ore 17.00

Petis soins d’hiver – Laboratorio di prodotti naturali a cura di Annie Vout (Maison des Anciens Remèdes)

Saranno realizzati e portati a casa da ciascun partecipante uno sciroppo per la tosse, una pomata alla calendula e miele, un unguento balsamico, una tisana depurativa, il tutto per affrontare con i rimedi naturali di una volta i disturbi stagionali legati al freddo.

Prenotazione obbligatoria; costo 20 euro a persona

Domenica 14 febbraio – Piazzetta Planibel, ore 14.00

San Valentino in carrozza

Oggi si festeggia la giornata degli innamorati, una carrozza accompagnerà le coppie per una passeggiata romantica tra incantevoli itinerari all’aria aperta.

E per le coppie che scelgono di festeggiare sugli sci, a fronte di uno skipass pagante il secondo è omaggio! Per informazioni: tel. 0165 884150

Giovedì 16 febbraio – Biblioteca comunale, ore 17.00

Coccole di San Valentino – Laboratorio di prodotti naturali a cura di Annie Vout (Maison des Anciens Remèdes)

Saranno realizzati e portati a casa da ciascun partecipante una tisana per la coppia, un cilindretto frizzante, un balsamo labbra e una crema solida per massaggio profumato stimolante per festeggiare in armonia San Valentino! Prenotazione obbligatoria; costo 20 euro a persona

Martedì 21 febbraio – Piste da sci, ore 16.30

Carnevale in maschera sulle piste – Buvette con trippa, DJ set e concorso in maschera

Scatta una foto in maschera sulle piste da sci di La Thuile e pubblicala sulla pagina Facebook La Thuile Aosta Valley - The Wild Side of Mont Blanc con l’hashtag #Wildcarnival. Dalle ore 16.30 presso la piazzetta Funivie distribuzione di trippa calda e bevande con Dj set e premiazione della maschera più bella delle categorie maschera sugli sci e maschera a piedi, sia per adulti che per bambini. Il regolamento del concorso sarà visibile sul sito www.lathuile.it / 0165 883049.

Il lato wild del Monte Bianco è anche archeologia, leggenda e mistero 1/4 La Thuile è la stazione sciistica più occidentale della Val d’Aosta 2/4 La Thuile in Patois significa losa: la tipica pietra piatta che caratterizza i tetti valdostani e che è tipica delle regioni del Monte Bianco 3/4 A La Thuile, come in Val d’Aosta in genere, si parla il Patios valdostano ed è proprio da questa antica lingua che prende il nome la località 4/4 Previous Next

Senza dimenticare le manifestazioni solidali

Sabato 21 gennaio – ore 9.00

Telethon

Lo skipass per tutti costerà € 45 anziché 51 (€ 90 anziché 102 per i 2 giorni, in caso di pernottamento a La Thuile tra sabato e domenica) - parte dell’incasso di sabato sarà devoluta a Telethon e sarà presente in piazzetta per distribuire cuori di cioccolato e raccogliere fondi per la ricerca.