Tutta la magia del Natale in Carinzia

Dove vivere la magia del Natale? Sicuramente in Carinzia, ma prima di portarvi a visitare i mercatini, vi invito a fare una passeggiata sul sentiero dell’Avvento nel Katschberg per riscoprire quello che dovrebbe essere il senso profondo del periodo. Un’esperienza ricca di significati, per chi li vuole trovare, ma soprattutto di semplicità: un carrozza trainata da cavalli che percorre un sentiero innevato nel bosco, una calda coperta, il silenzio rotto soltanto dal rumore degli zoccoli dei cavalli.

Velden in Carinzia

Il Natale in Carinzia lontani dalla frenesia

Siamo in una zona a circa 1700 metri di quota tra la Carinzia e il Salisburghese che ospita un magico villaggio natalizio, il Katschberger Adventweg, un sentiero ad anello illuminato da fiaccole lungo quasi due chilometri tra caratteristici masi ristrutturati dove andare alla scoperta delle tradizioni natalizie e vivere l’essenza del periodo lontano dalla frenesia degli acquisti del periodo: una calda bevanda offerta lungo il percorso nei vari punti di ristoro dove è possibile scaldarsi davanti al fuoco, musiche e canti, l’immancabile Stille Nacht, in italiano Astro del Ciel, uno dei più famosi al mondo. Di origine austriaca, è stato tradotto o adattato in più di 300 lingue e dialetti, inserito dall’Unesco nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Esso venne eseguito per la prima volta la notte del 24 dicembre 1818 durante la Messa di Natale a Oberndorf bei Salzburg, un piccolo villaggio a circa 20 chilometri da Salisburgo. Il sentiero dell’Avvento è aperto dal 25 novembre al 25 dicembre 2022 (escluso il 24 dicembre) tutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 20. Il sentiero rimane aperto anche giovedì 8 dicembre. Le carrozze partono ogni 15-30 minuti ed è consigliabile prenotare.

Natale in Carinzia

C'è un bosco magico sul fiume Drava

Stessa atmosfera natalizia anche nel bosco magico, Winter Wunder Wald, di Villach, grazioso villaggio affacciato sul fiume Drava, aperto fino al 19 febbraio 2023 nel giardino del Park hotel, ideato da Thomas Brezina, scrittore di libri per bambini e ragazzi. Fino al 24 dicembre nel centro storico rimane aperto il mercatino di Natale dove acquistare prodotti della tradizione artigianale e gastronomica locale illuminato dalle migliaia di luci che ricoprono il campanile della chiesa parrocchiale di St. Jakob. Attrattiva del periodo il trenino che si snoda lungo il centro della città, la pista di ghiaccio allestita nel piazzale del comune, senza dimenticare una sosta presso le tradizionali pasticcerie. Il mercatino dell’Avvento dopo Natale si trasforma in Mercatino di Capodanno, cambiano gli oggetti da acquistare, le statuine del presepe vengono sostituite dai maialini, tradizionale simbolo di portafortuna dei paesi di lingua tedesca.

Bancarelle di Natale a Villach

Carinzia, la regione dei mille laghi

La Carinzia è la regione dei mille laghi e quindi con il battello dell’Avvento sul lago Wörthersee si può organizzare la visita al mercatino del capoluogo della regione, Klagenfurt, nella piazza centrale davanti al municipio, presso la fontana del Lindwurm, una grande scultura di ardesia raffigurante un dragone alato divenuto simbolo della città. Ed ancora vivere l’Avvento sopra le nuvole ai piedi della torre panoramica Pyramidenkogel. Il mercatino sotto la Torre è aperto dal venerdì alla domenica, anche l’8 dicembre. Atmosfera suggestiva a Velden, Città degli Angeli. Luci ed ancora luci, sul lago galleggiano la gigantesca corona d’Avvento, il presepe e sul lungolago l’antico castello ora sede dell’hotel Falkensteiner illuminato da migliaia di luci. Anche nel caso dei mercatini dell’Avvento, la Carinzia si distingue per la sostenibilità: ogni località è facilmente raggiungibile in treno e in autobus, con le cabinovie e i battelli del lago.

Pyramidenkogel