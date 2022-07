Un tuffo nei laghi balneabili più belli del Tirolo austriaco

La Zillertal, principale tra le valli laterali del fiume Inn, in Tirolo, a mezz’ora da Innsbruck è una valle molto amata dagli italiani per le mille opportunità. Situata a poche ore dall’Italia è la destinazione perfetta per un’estate tutta da vivere all’aria aperta. In questa valle soleggiata e dall’ampio respiro è possibile combinare attività sportive con momenti di relax: il luogo ideale per piacevoli passeggiate nel verde dei sentieri di montagna, nella natura più rigogliosa, o per un tuffo rigenerante in uno dei laghi balneabili più belli del Tirolo austriaco. Qui dove turismo sostenibile e benessere vanno di pari passo, lontano dalle solite rotte, i laghi balneabili della Zillertal, con le loro acque trasparenti e invitanti, circondati da un paesaggio montano idilliaco, creano le condizioni ideali per una fresca estate in montagna, con la possibilità di fare bagni e giochi d’acqua proprio come se ci si trovasse al mare ma senza le spiagge affollate e la calura invivibile. Nella natura più rigogliosa e all’insegna della tranquillità totale, i laghi balneabili della Zillertal offrono scenari e opportunità diverse, offrendo ciascuno una propria peculiarità.



Il lago di Schlitters

Il lago di Schlitters si trova direttamente all’imbocco della valle Zillertal. La magnifica posizione, con un grande prato curato per prendere il sole, le passerelle, la vegetazione che ricorda quella di un parco, il laghetto dalla temperatura mite (circa 23 gradi) e dalla qualità dell’acqua eccellente, invitano a tuffarsi per un rinfrescante bagno fino a settembre inoltrato. Il lago di Schlitters è collocato proprio accanto alla pista ciclabile della Zillertal: pianeggiante e immersa nei campi, conduce per 31 km attraverso un ampio e soleggiato fondovalle lungo il fiume Ziller da Mayrhofen a Strass. In un angolo riparato del lago, accanto a un canneto fioriscono le ninfee. E c’è anche un Bar dove gustare un ottimo caffè.



Il lago di Aufenfeld

Il laghetto avventure di Aufenfeld, ad Aschau, è situato in posizione soleggiata e promette ore di puro divertimento alle famiglie con bambini e ragazzi, che possono contare su una meravigliosa cascata naturale, la bicicletta d’acqua e un trampolino, per tuffi adrenalinici nelle acque fresche e limpide del lago (circa 21 gradi): la sua superficie è di 5mila mq mentre il prato a disposizione dei bagnanti occupa invece una superficie di 10mila mq, con ampi spazi a disposizione. Ideale per gli amanti dello sport, il laghetto avventure di Aufenfeld offre due campi da beach volley, uno da pattinaggio e uno da basket e la possibilità di fare equitazione.



Il lago di Stumm

Stumm. Foto: Haun Manfred

Collocato al centro della Zillertal, il laghetto di Stumm, situato all’interno del parco acquatico Badewelt Stumm, struttura dotata di piscina, campi giochi e una soleggiata terrazza-ristorante, è la scelta ideale per chi è in vacanza con i bambini. Il laghetto naturale, piccolo ma molto carino, circondato da una zona alberata perfetta per rinfrescarsi, è dotato di una torre per i tuffi.

Stumm, Bochra See. Foto: Elisabeth Hauser



Zillertal: dove soggiornare. Montagna e relax di classe con green

Lo Sportresidenz Zillertal è un paradiso per chi ama la vacanza attiva senza rinunciare al piacere di un relax di classe. Situato a meno di 10 km dal lago di Schlitters, immerso nel silenzio e nel verde di un campo da competizione "Leading Golf Courses", lo Sportresidenz Zillertal non è solo un paradiso per i golfisti ma anche per gli escursionisti, i ciclisti e per chi ama il piacere di un relax senza eguali. Tutte le 33 camere e suite di questo boutique hotel di Uderns, nel cuore della Zillertal, sono studiate per regalare il massimo comfort e si distinguono per le linee pure e l’utilizzo di materiali naturali come il legno, la pietra locale e stoffe pregiate di ispirazione locale. Fiore all’occhiello sono l'attico e le suite premium (60 - 70 m²) con sauna panoramica privata.



E la Spa “Cloud 7”, distribuita su oltre mille m², disegnata da Matteo Thun, con diverse saune e un bagno di vapore. In più, una piscina a sfioro, sul roof, aperta e riscaldata. Tariffe da Euro 149,- per persona a notte.



Sportresidenz Zillertal

Golfstrasse 1 6271 Uderns (Austria)

Tel +43 5288 63000