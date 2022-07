Mauritius, una cucina con l’Italia nel cuore

Con le sue spiagge mozzafiato, i giardini tropicali ricchi di natura lussureggiante, il calore della cultura creola, Mauritius nell’Oceano Indiano è la scelta perfetta per una vacanza all’insegna del gusto e del relax.



La cucina italiana a Mauritius

L’isola di Mauritius, situata al largo della costa orientale dell'Africa, può a suo modo far vivere anche l’arte della cucina italiana grazie a veri e propri ambasciatori del gusto, che ogni giorno selezionano grandi materie prime per portare sulle tavole internazionali il nostro grande patrimonio culinario.



Dalle spiagge all’entroterra è tutto una scoperta

Arrivati sull'isola, oltre a rilassarsi sulle sabbie bianche, vellutate e confortevoli come quelle di Flic En Flac, ci si può anche avventurare nell’entroterra per scoprire paesaggi vulcanici, montagne e foreste lussureggianti, cascate e gole vertiginose, che ospitano centinaia di specie di uccelli colorati.



Il passato oscuro

Tuttavia, la bella Mauritius ha un passato oscuro. Fu colonizzata dai francesi, che trasportavano gli schiavi da altre parti dell'Africa per lavorare le piantagioni di zucchero dell'isola. Infatti, all'estremità sud-occidentale dell’isola esiste un luogo che ricorda questo passaggio storico triste per il popolo mauriziano: Le Morne Brabant, un'aspra montagna designata come patrimonio mondiale dell'Unesco, in quanto potente simbolo della lotta degli schiavi per la libertà.



Lux Grand Gaube, resort retrò-chic

Partendo da Port Louis, la vivace capitale dell'isola, ci dirigiamo verso la costa settentrionale e arriviamo nei pressi di un piccolo villaggio di pescatori, in cui sorge il Lux Grand Gaube, un grande e raffinato resort 5 stelle lusso.

Creole Smoke House Casa del Rum Banyan Tree



Di recente ristrutturazione da parte della designer britannica Kelly Hoppen, il resort, dallo stile minimale e retrò-chic, offre un autentico stile di vita mauriziano. Colori chiari, uso del legno e colori rilassanti completano un’esperienza confortevole unica e speciale.



Massima attenzione alla ristorazione

Il resort è noto per la sua attenzione al benessere e ad una ricercata e curata proposta eno-gastronomica, che include un favoloso ristorante peruviano, un ristorante turco sull'acqua e persino una casa del rum creata su un grande albero secolare, un banyan tree. Ogni aspetto viene curato per far vivere all’ospite momenti rilassanti, coccolati dal calore dello staff che lavora incessantemente al motto di “Feel like home”.



Numerose specialità della nostra cucina italiana

Incuriositi dalla grande varietà che emerge dai menu dei diversi ristoranti, veniamo colpiti dalla presenza di numerose specialità della nostra cucina italiana che, una volta assaggiate, ci hanno fatto dimenticare, per un attimo, di essere a più di 10mila km di distanza da casa. Dopo aver assaggiato un piatto di gustosi gnocchi e ravioli fatti in casa e un tiramisù veramente squisiti, chiediamo di poter esprimere il nostro apprezzamento allo chef e il suo staff.

Formaggi italiani da LUX Grand Gaube



In cucina Luca Casini

È questa l’occasione che ci porta ad incontrare e conoscere l’executive chef Luca Casini, arrivato da poco al Lux dopo tante importanti esperienze internazionali. Nel suo racconto si percepisce l’amore per la cucina e il desiderio di portare sulle tavole internazionali gli ingredienti e i sapori della cucina italiana che ama, utilizzando metodi di cottura tradizionali e con meno modifiche possibili. La sua principale mission è quella di ottenere e selezionare le migliori materie prime che arrivano direttamente dall'Italia, grazie a consolidati importatori locali, oltre all’uso di prodotti artigianali locali che gli assicurano un’altissima qualità e che noi abbiamo percepito in tutti i piatti.



Tante le eccellenze italiane in tavola

Lo chef Casini prosegue, condividendo con noi, ulteriori progetti a conferma dell’impegno nel portare avanti concetti di sostenibilità, stagionalità, km zero, utilizzo di verdure biologiche e coltivate in modo sostenibile da produttori locali, con la volontà di far crescere e abbracciare sempre di più le nostre eccellenze italiane. Per noi trovare prodotti come il formaggio Montasio, il Bastardo del Grappa, i grandi salumi emiliani, olio pugliese su tutte le tavole o l’aceto balsamico di Modena è stato veramente un incredibile valore aggiunto alla nostra esperienza di viaggio.

Gnocchi e pizza da LUX Grand Gaube



Tanti anche i prodotti locali

E poi ancora verdure e spezie raccolte dall’orto locale, miele prodotto nelle arnie interne al resort, farine italiane per una buonissima pizza e tutto questo da gustare in assoluto relax mentre le piante e le palme intorno ai tavoli aggiungono un tocco verde al blu di un panorama mozzafiato.



Rigenerati da tanta bellezza salutiamo le Mauritius, facendo i nostri complimenti a tutto lo staff e allo chef Casini che per noi è vero ambasciatore del cibo italiano e grazie a una grande passione e dedizione porta sulle tavole di questo incredibile paradiso terrestre il calore e i profumi della nostra cucina italiana.

LUX Grand Gaube

Coastal Road, Grand Gaube 30617, Mauritius

Tel +230 204 9191



Foto Credit: www.SoulFood-it.it