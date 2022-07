L’isola del cioccolato artigianale esiste! Ed è l’Irlanda!

Impossibile non associare la Giornata mondiale del Cioccolato (7 luglio) e l’Irlanda: secondo molte classifiche, con circa 7,9 kg a testa, l’Irlanda è il terzo Paese al mondo - dopo Germania e Svizzera - per quantità di cioccolato consumato pro capite e qualità delle sue produzioni. Sono moltissime le realtà rigorosamente artigianali, apprezzate anche per la loro combinazione con ingredienti accuratamente selezionati di origine locale, quali miele, frutta, sale atlantico, alghe, distillati e, ovviamente, con il pregiato e ricco latte irlandese.



Latte e cacao: invenzione irlandese!

E l’abbinamento tra latte e cacao, stando alle cronache, venne inventato nel XVII secolo proprio da un irlandese, il medico Hans Sloane: nel corso di un viaggio in Giamaica vide che gli abitanti del luogo mescolavano acqua e cacao e decise di provare a farlo con il latte per ottenere un risultato migliore. La cosa funzionò e nel 1750 un droghiere di nome Nicholas Sanders affermò di vendere la ricetta di Sloane del latte al cioccolato come elisir medicinale.



Alla luce di tutto questo amore per una delle sostanze in grado di generare gioia, per la Giornata mondiale del Cioccolato vale la pena fare un piccolo viaggio tra produttori storici e artigianali dell’Isola di Smeraldo: sono distribuiti in tutto il territorio e, in molti casi, oltre ad acquistare le loro creazioni, vale la pena andarli a trovare per osservare da vicino il loro lavoro. Ecco dunque una piccola guida degli indirizzi da non perdere.



Butlers Experience, Dublino: felicità che sa di cacao da 90 anni

Il viaggio non può che iniziare dalla capitale con uno dei nomi più noti: Butler, indiscutibilmente il fornitore della migliore cioccolata calda in Irlanda (vale la pena di provarla tutto l’anno) e che dispensa felicità che sa di cacao da ben 90 anni. Per coprire il segreto delle sue delizie dolci, lisce e setose, ideale è una delle visite di Butlers Chocolate Experience, nel centro di produzione di Clonshaugh, attivo dal 1932, a soli 20 minuti dal centro di Dublino, comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.



The Chocolate Company, Dublino: piccoli lotti di meraviglia

Un altro nome dublinese da segnare in agenda è quello di The Chocolate Company, produttore artigianale che crea tesori di dolcezza in piccoli lotti, procedimento che fa sì che le fave accuratamente selezionate, diano il meglio di sé in termini di fragranze e particolarità: la scelta e tutti i passaggi vengono fatti rigorosamente a mano, dalla tostatura alla macinatura. Il risultato è straordinario e permette di fare letteralmente un viaggio attorno al mondo con le loro incredibili tavolette monorigine dai nomi esotici che suonano come una promessa di delizia: Tanzania Kokoa Kamili (anche abbinato al sale marino), Costa Rica Nahua, Perù Marañon, solo per citarne alcuni. Immancabili abbinamenti particolari come quello della tavoletta infusa al gin irlandese.

The Taste Causeway Chocolate Experience da The Chocolate Manor, Castlerock, Foto: Clare Master



Wilde Irish Chocolates, contea di Clare: 80 tipi diversi di cioccolato con vista Wild Atlantic Way

La Wilde Irish Chocolates, che oggi ha un centro produzione situato sulle rive dell'incantevole Lough Derg, nella contea di Clare, è nata nella cucina di Patricia e Con Farrell nel 1997: attraverso un coinvolgente tour se ne ripercorre la storia, dai suoi umili inizi al perfezionamento del processo "dalla fava alla tavoletta", facendosi inebriare dagli irresistibili profumi di deliziose creazioni rigorosamente artigianali... Per momenti ancora più speciali, da non perdere l’esperienza Taste & Make, che permette di creare la propria tavoletta di cioccolato personalizzata. Tra le particolarità, la tavoletta con una lavorazione speciale di alghe della Wilde Atlantic Way e quella al caramello salato con fiocchi di sale atlantico prodotto in un luogo bellissimo come Achill Island.



Hazel Mountain Chocolate, contea di Clare: produzioni tra le più remote del mondo

Ancora Wild Atlantic Way, ancora contea di Clare, in uno dei suoi angoli più selvaggi: il tavolato calcareo del Burren. La sua speciale posizione rende Hazel Mountain Chocolate una delle piccole aziende più remote del mondo e anche per questa realtà la dimensione artigianale e locale è la cifra produttiva principale e le creazioni “dalla fava alla tavoletta” si caratterizzano per un packaging estremamente raffinato e per una maniacale attenzione anche per l’aspetto estetico. Molto interessante il tour proposto in cui si osservano tutte le fasi: dalla lavorazione delle fave grezze alla creazione di cioccolatini e tavolette. Speciale anche il loro caffè, votato tra quelli più belli d’Irlanda e progettato in collaborazione con il prestigioso Eliason Design Studio di Stoccolma.

Wilde Irish Chocolate Visitor Centre, Tuamgraney, Foto: Clare Master



The Chocolate Garden, contea di Carlow: impara a fare l’uovo e cerca il biglietto d’oro

Da Chocolate Garden si può cercare il biglietto d'oro proprio come Charlie Bucket di “Willy Wonka” e dedicarsi a una delle imprese più complesse che si possano tentare in una realtà artigianale: modellare un uovo di Pasqua, senza farsi mancare, nel corso della visita guidata e di questo laboratorio, invitanti degustazioni di diversi tipi di cioccolato pregiato, che aprono letteralmente una nuova dimensione di gusto e che aiutano a comprendere come dietro al termine generico di cioccolato si sveli un universo di sapori, profumi e abbinamenti. Come recita il nome, grazie all’ampio prato, ideale anche per una visita con i bambini.



Truffle Fairy, contea di Kilkenny: passione e raffinata magia bio dal 2005

Con sede nella contea di Kilkenny, nell’Ireland Ancient East, Truffle Fairy è nata nel 2005 da un’ispirazione della chef professionista Mary Teehan, maestra cioccolatiera irlandese che utilizza solo ingredienti di altissima qualità, di provenienza locale e biologici per preparare i suoi deliziosi cioccolatini e tavolette. Anche in questo caso il nome suggerisce una particolare atmosfera e la si percepisce immediatamente anche solo avvistando questo piccolo negozio che sa di magia. Il viaggio per raggiungerlo viene ripagato da una qualità eccelsa, fatta anche di collaborazioni con realtà strettamente locali come la distilleria Ballykeefe; i frutteti di Highbank , con i cui sciroppi vengono dolcificate alcune creazioni con cacao crudo, o la straordinaria torrefazione Bell Lane, che meriterebbe un capitolo tutto per sé.



Irlanda del Nord

NearyNógs Stoneground Chocolate Makers, contea di Down: sostenibilità con i primi artigiani dell’Irlanda del Nord

Fondata nel 2011 nei pressi delle spettacolari Mourne Mountains, NearyNógs Stoneground Chocolate Makers è la prima azienda produttrice di cioccolata artigianale “bean to bar” dell'Irlanda del Nord. Da sempre concretamente attenta alla sostenibilità, questa raffinata realtà è recentemente passata all’energia solare e la scelta delle fave di cacao si concentra sulla produzione etica per sostenere i piccoli coltivatori. Tra i punti forti della loro Master Craft Chocolate Experience, la condivisione dell’intero processo produttivo: tostatura dei semi, raffinazione a pietra e il temperaggio che trasforma le fave di cacao in deliziosi cioccolatini, tartufi, fudge e molto altro.



The Chocolate Manor, contea di Londonderry: esperienze creative con la maestra Geri Martini

Situato a Castlerock, sulla costa dell'Irlanda del Nord, bellissimo tratto di costa irlandese tra il famoso Giant's Causeway e la Wild Atlantic Way, nella contea di Londonderry, Chocolate Manor offre ai visitatori esperienze pratiche e laboratori guidati dalla maestra del cioccolato Geri Martin. A deliziare il palato, una serie di preziose prelibatezze ed esperienze artigianali, tra cui Truffle Shuffle, creazione di tartufi al cioccolato, e Savour The Flavour, per imparate a riconoscere e degustare. E se si è alla ricerca del regalo perfetto, ci sono le Chocolate Postcards Bars (cartoline di cioccolato), personalizzabili con messaggi e motivi a scelta per un dono davvero unico. Su richiesta anche laboratori ed esperienze private e personalizzate.



