Le 10 spiagge più “griffate” in Italia e nel mondo. Stilisti e lusso per le vacanze

Protagonista dell’estate 2022 è la sinergia tra moda e hôtellerie. Le maison del lusso conquistano le località marine più chic, personalizzando gli hotel a cinque stelle. L’intento è offrire soggiorni indimenticabili, vere e proprie experience di stile. Customizzando con le loro stampe iconiche le terrazze, le piscine, gli stabilimenti balneari e le aree relax di alberghi da sogno. Anche aprendo pop-up store esclusivi nei punti strategici delle più belle località. Dalla toile de jouy della maison di Lvmh, che ha vestito i Bagni Fiore di Portofino, alle stampe paisley che hanno impreziosito il Bagno Santa Maria a Forte dei marmi fino al pop-up store di Missoni all'interno di Le Carillon di Paraggi e non solo.

Bagni Fiore - Paraggi e Dior

È una delle spiagge più esclusive della riviera ligure, racchiusa in una piccola baia, con accesso proibito alle barche, che ha ospitato tante celebrità, da Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor a Maria Callas. A rendere unici questi Bagni, acquisiti lo scorso anno da Langosteria, gestiti in partnership con Belmond, ci ha pensato Dior. Personalizzando, con la sua collezione Dioriviera, in una versione verde del caratteristico motivo toile de Jouy, la zona bar e lounge con decorazioni in bambù, cabine da spiaggia, lettini, cuscini e ombrelloni.

Il rifacimento riguarda anche i giardini dello Splendido A Belmond Hotel, affacciati sulla baia di Portofino, che fanno da cornice alla pop-up spa "Jardin des Rêves Dior”. Al suo interno, nei due gazebo, è possibile prenotare trattamenti per la cura della pelle, effettuati con tecniche appositamente studiate. A celebrare ulteriormente il progetto anche la fragranza Escale à Portofino, rinnovata per l'occasione, che ha unito le note del cedro, bergamotto di Calabria e del petit-grain di Sicilia.

La Pop up spa dello Splendido A Belmond Hotel a Portofino

L'estate italiana è quindi un inno alla dolce vita grazie a Dior che ha in programma di esportare il suo stile in giro per il mondo.

Dalla terrazza dell'InterContinental Hua Hin Resort in Thailandia, con sedie a sdraio, ombrelloni e cuscini griffati dalla maison. Poi il ponte della Dior Tea House a Chengdu, in Cina, e il pop-up sulla spiaggia con un caffè a Montauk, New York. Infine la piscina, ribattezzata per l'occasione Dioriviera, del Sundara Beach Club del Four Seasons di Jimbaran, a Bali.

Bagni Fiore | Via Paraggi a mare, 1, 16038 Paraggi GE, Italia | Tel. +39 0185 284831

Le Carillon - Paraggi e Missoni

La famosa casa di moda ha lanciato il Missoni Resort Club, che prevede la personalizzazione di prestigiose destinazioni italiane ed internazionali. Ha iniziato “vestendo” i celebri bagni de Le Carillon di Paraggi, nella baia del promontorio di Portofino, customizzando gli spazi con l’iconico pattern del brand e creando un pop-up store. I colori del paesaggio circostante si sposano con le sfumature pensate da Missoni e i suoi iconici pattern, in un connubio tra estro e natura, celebrano la Dolce Vita. I cuscini e gli ombrelloni sono sfumati nelle diverse tonalità del mare e del cielo, accompagnati da morbidi teli fregiati con il celebre motivo a zig zag e il ricamo Missoni Resort Club. L’idea è di promuovere nel mondo il marchio italiano attraverso esclusive location, per vivere in pieno la filosofia del lifestyle Missoni.

Le Carillon Paraggi - Portofino | Via Paraggi a Mare, 10 Santa Margherita Ligure 16038 (GE) Liguria - Italia | Tel. +39 0185 286721

Le Carillon a Paraggi griffata Missoni

Hotel Punta Tragara - Capri ed Etro

Su quest’isola meravigliosa la maison ha personalizzato una delle camere del suggestivo Hotel Punta Tragara della collezione Manfredi Hotels. La dimora a picco sul mare, progettata da Le Corbusier ospita, infatti, la Pegaso Etro Suite, personalizzata con gli arredi della collezione Home. Tessuti con disegni cachemire in tante varianti differenti e materiali, come legno pregiato, bronzo spazzolato e marmo, completano e valorizzano questo angolo di paradiso. Le cromie delicate degli arredi, insieme al grigio vulcanico del pavimento e al bianco caprese delle pareti, esaltano l’incredibile panorama che si gode da lassù. Scenografico e simbolico, l’Albero della Vita, dipinto sulle pareti accoglie gli ospiti. Nell’area notte domina l’imponente letto Bombay, la cui testata, arricchita da borchie decorative, funge da separé con la zona guardaroba, uno spazio realizzato su misura e completamente accessoriato Etro. Anche la terrazza panoramica della suite è allestita con la collezione outdoor Etro Home Interiors, una linea di arredi da esterno che riprende i codici stilistici del brand.

Punta Tragara | Via Tragara, 57 - 80073 Capri (NA) | Tel. +39 081 8370844

Una stanza dell'Hotel Punta Tragara firmata Etro

Villa Passalacqua - Moltrasio e La Double J

Sul lago di Como, questa dimora, che nei secoli ha accolto autorevoli personaggi del mondo della musica, della letteratura, dell’arte e della politica, è diventata un lussuoso retreat con 24 suite, circondata da un incantevole giardino. Tutto grazie a Valentina De Santis e la sua famiglia d’imprenditori alberghieri, che hanno riportato in vita questa incredibile villa. L’antica serra trasformata in salotto, è stata “vestita” da JJ Martin, la fondatrice del marchio milanese La DoubleJ, rivestendo cuscini e poltroncine con tessuti stampati. Anche la zona a bordo piscina è stata ripensata con la direzione creativa di J.J. Martin che li ha decorati con tavoli dai piani di piastrelle artigianali, porcellane e oggetti in vetro di Murano. Immancabile gli ombrelloni e i cuscini personalizzati con la nuova stampa Fish Passalacqua.

Lake Como Luxury Resort | Passalacqua Hotel | Via Besana, 59, 22010 Moltrasio (Co) | Tel. 03144311

Villa Passalacqua e Double Jj

Bagno Santa Maria - Forte dei Marmi ed Etro

Dopo il tour di eventi tra Capri, Monaco, Dubai, Mykonos, Nicosia e Izmir, Etro ha fatto tappa a Forte dei Marmi per celebrare la stampa iconica Liquid paisley, presso il Bagno Santa Maria. In questo caso nella versione estiva con bubble pink, blu e citrus orange della capsule collection Liquid paisley beach. La proposta spazia dai caftani, costumi e pareo, chemisier fino a T-shirt, shorts in denim e felpe, senza dimenticare gli accessori, dalle bag, ai cappellini e le espadrillas.

Bagno Santamaria | Viale Italico, 9, 55042 Forte dei Marmi (Lu) |Tel. 058481177

Bagno Santa Maria a Forte dei Marmi griffato Etro

Panama Restaurant Beach Versilia - Pietrasanta e Borsalino

La più antica manifattura italiana, specializzata nella produzione di cappelli di lusso, ha segnato il suo ingresso nel settore dell’hospitality con l'apertura del primo beach club a Marina di Pietrasanta. L’esclusiva struttura riflette un concetto di lusso sofisticato, in cui stile e ricercatezza sono al servizio dell’accoglienza. Marmi pregiati, mobili in midollino, tonalità di sabbia, tortora e verde plasmano gli spazi nel segno del relax e del benessere raffinato. Ci sono 30 tende sulla spiaggia, una scenografica area Pool in marmo di Carrara con bar ottagonale, un corner Borsalino, dove sarà in vendita in esclusiva un Panama in edizione limitata, 2 aree Vip e un raffinato ristorante, guidato dall’executive chef Patrizio Giacomelli. Insomma, il Panama Restaurant Beach Versilia è il luogo dove vivere tutta la giornata, dalla colazione all’after-dinner, immersi nel design e nel glamour.

Panama Restaurant - Beach - Versilia | Lungomare Roma, 96, 55045 Pietrasanta (LU) Italia | Tel. +39 0584 1852600

Panama Restaurant Beach Versilia e Borsalino

Loulou – Ramatuelle e Burberry

Per celebrare il lancio della sua ultima collezione TB Summer Monogram, la casa di moda di lusso britannica, viaggia attraverso tutto il mondo con una serie di installazioni immersive, in iconiche località turistiche. Tra le mete di quest’anno il ristorante e beach club Loulou a Ramatuelle, vicino a Saint-Tropez, dove sdraio, cabanas, cuscini e ombrelloni si vestono dell'emblematico beige e dello stemma di Burberry. Presente anche un negozio pop-up del marchio, che offre una selezione della collezione TB Summer Monogram. Ultima tappa della campagna itinerante lo stabilimento balneare e ristorante alla moda Jondal, sulla spiaggia di Ibiza.

Loulou Ramatuelle Chemin Des Tamaris | Plage de Pampelonne, 83350 Ramatuelle | Tel. +33 (0)494798004

Ramatoulle e Burberry

Sunset Beach Hotel - Shelter Island e Marni

Il brand italiano collabora, per il secondo anno consecutivo, con il Sunset Beach Hotel di Shelter Island (New York), rivestendo gli spazi esterni ed interni dell’allestimento Marni Marine. Un tema, che ha un richiamo al mondo marinaio pop, con stampe ad acquerello che rivestono gli arredi dell’hotel. Grazie alle stampe e ai materiali provenienti dagli archivi del brand, l’esperienza di vivere questi ambienti e` immersiva e permette agli ospiti di vivere l’identita` Marni in equilibrio con lo scenario tropicale.

Sunset Beach Hotel | 35 Shore Road, Shelter Island Heights Ny 11965, Usa | Tel. +1 631-749-2001

Shelter Island e Marni

The Cone Club - Baja Sardinia e Johnr Richmond

Si tratta di un beach lounge privée che esprime le caratteristiche dall’animo rock and roll del designer inglese. The Cone Club, nel cuore della Costa Smeralda, fa parte del 7Pines Resort. Un’architettura dal look informale dove il glamour di uno stabilimento balneare privato si unisce all’esclusività di un ristorante. Dove viene proposta una cucina curata dagli chef Nicholas Han e Clemens Kriegerowski in collaborazione con produttori, coltivatori e pescatori locali. Lo staff del locale indossa outfit personalizzati, in fresco lino e denim, in linea con l'estetica di John Richmond. C’è anche un pop-up store con una selezione di capi e accessori: occhiali da sole, beachwear, teli da mare e borse estive.

7Pines Resort Sardinia | Loc. Li Mucchi Bianchi, Baja Sardinia 07021 Arzachena (SS) | Tel. +39 0789 99880

il Pop up store di John Richmond al 7Pines resort in Sardegna

Bagno Cesare - Forte dei Marmi e Culti Milano

Lo storico stabilimento balneare della Versilia, si è rifatto il look per la stagione 2022 con 26 tende esclusive e 14 signature cabin, nei toni del bianco e dell'écru. La novità è la presenza di dispositivi olfattivi di Scent Company che erogano silenziosamente Aramara, in cui il profumo del mare di unisce a quelli delle arance amare. È la fragranza più nota dell’archivio storico di Culti Milano da oltre 20 anni. L’esperienza olfattiva, poi, continua nell’esperienza mixology con Marco Begotti, bartender, abile nell’ interpretare la fragranza in formula cocktail, con la creazione di un CULTI cocktail che si accompagna alle prelibatezze in cucina di Dario Leonardi, sapiente autore dei sapori autentici e originari della Versilia. Naturalmente anche i teli, i cuscini e le sedute profumano della fragranza Tessuto, realizzata da Alessandro Agrati, fondatore di Culti Milano. Note profumate che richiamano le sete e i cotoni con fragranze di bergamotto, foglie di cassis e di cotone, gelsomino e musk.

Cesare Luxury Leisure Forte dei Marmi | Via Arenile, 58, 55042 Forte dei Marmi (LU) | Tel. 0584 1540008

Il Bagno Cesare di Forte dei Marmi