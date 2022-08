Notti da sogno: ecco 12 location originali per un soggiorno indimenticabile

Dalle case sull'albero agli igloo di vetro, dalle stanze nel faro a quelle nei Trulli di Alberobello o in un Sasso di Matera in stile Luxury. Gattinoni Travel ha selezionato diverse proposte di pernottamento in location insolite, sparse in tutto il mondo, in grado di trasformare il soggiorno stesso in un’esperienza di viaggio unica e completamente personalizzabile.

La casa sull'albero di Harads in Svezia

Harads è una località situata nel comune di Boden, nella contea di Norrbotten, in Svezia. È il villaggio principale della parrocchia di Edefors. Si può soggiornare al Tree Hotel, una struttura sul fiume di Harads caratterizzata dalle camere costruite sugli alberi. Questa casa sull'albero a 5 stelle si trova a 44,1 km da Havremagasinet e 46,2 km da Fortezza di Boden. Grazie a una vasca idromassaggio, una sauna, un servizio di noleggio biciclette e molti altri servizi ricreativi, il divertimento è assicurato.

Una stanza del Tree Hotel ad Harads in Svezia (foto Gattinoni.booking)

Una tenda hi-tech nella foresta di Monteverde

Monteverde si trova nella parte centro-settentrionale del Costa Rica ed è famosa per le sue foreste nebbiose, che sono una delle principali destinazioni del Costa Rica; foreste nuvolose, belle e tropicali circondate da verdi montagne. La Riserva di Monteverde comprende l'idea di tutta una foresta pluviale.

Al suo interno si trova il Chira Glamping Monteverde, una struttura che permette di muoversi agevolmente a piedi per scoprire le bellezze di Monteverde. In meno di un quarto d'ora puoi arrivare al Ficus La Raiz e al Monteverde Orchid Garden. Questa baita si trova a 4,8 km dalla Riserva Biologica di Monteverde e 6,8 km dal Parco Children's Eternal Rainforest. A disposizione per gli ospiti anche una grande terrazza e un giardino.

Una tenda hi-tech nel parco di Monteverde in Costarica (foto Gattinoni.booking)

La Sardegna che non ti aspetti dentro un faro

Un hotel 5 stelle all’interno di un faro è una meta consigliata per i più romantici. Le camere, dieci in totale, si affacciano sulla spiaggia di Domus de Maria, nel Sud della Sardegna dove ha sede il suggestivo Faro Capo Spartivento. Un piccolo scrigno lontano dai rumori del mondo, e avvolto dalla natura con lo sciabordio del mare a fare da colonna sonora. Per una dichiarazione d’amore perfetta si potrà scegliere di aggiungere al soggiorno una crociera al tramonto sul mare, con bollicine e degustazione di pesce.

Sardegna, l'Hotel a 5 stelle Capo Spartivento

Notte a Codrongianos in una tipica casa sarda

La Pinnetta Sarda si trova a Codrongianos a18 km da Sassari. Questa casa vacanze è stata realizzata all'interno di una tipica casa sarda. A vostra disposizione una piscina all'aperto e un giardino.

L'interno della tipica casa sarda a Codrogianos (foto Booking.com)

Avventure a Lanzarote in una yurta

A caccia di avventure? Perché non optare per un soggiorno in una yurta a Lanzarote da abbinare a una passeggiata a dorso di cammello ed esplorare i vulcani del Parco Nazionale di Timanfaya, oppure a un’escursione lontana dai percorsi turistici più battuti, addentrandosi nell’entroterra per scoprire il volto autentico dell’Isola.

Una Yurta a Lanzarote (foto Booking.com)

Il Bubble Hotel di Bali

Bali è una delle isole più famose dell'Indonesia. Situata tra Java e l'isola di Nusa Tenggara, Bali è una casa per 2,7 milioni di persone. L'isola è famosa per la sua miscela unica di paesaggi favolosi, bellissimi templi antichi, ricchezza di cultura e arte e anche le splendide spiagge.

Il Bubble Hotel Bali Ubud è una sorta di campeggio e si trova a Tampaksiring, in una posizione strategica per chi vuole girare l'isola in auto. Basteranno infatti 5 minuti al volante per arrivare a Tempio di Tirta Empul e in 5 minuti puoi essere a Palazzo Istana Kepresidenan Tampaksiring. Gli ospiti Avranno a disposizione un giardino da dove ammirare il paesaggio. Questo campeggio offre, inoltre, un'area picnic e un'area barbecue.

Il Bubble Hotl Bali Ubud (foto Gattinoni.booking)

Notte di fascino in un "Sasso di Matera luxury"

Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA nel centro storico permette di alloggiare a Matera, a soli 5 minuti a piedi da I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera e dal Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata. Questo hotel a 5 stelle e di 35 camere si trova a 8,3 km da Punto Panoramico di Matera e dei Sassi e 1,3 km da Cattedrale di Matera. Ci si può anche rigenerare presso la spa abbandonandosi ai benefici dei massaggi.

Una stanza dell'Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA a Matera

Riposare in un trullo di Alberobello

Alberobello è un comune italiano di 10 617 abitanti della città metropolitana di Bari, in Puglia. Celebre per le sue caratteristiche abitazioni chiamate "Tuguri" o Casedde", italianizzato con trulli che dal 6 dicembre 1996 sono tutelate dall'UNESCO quali patrimonio dell'umanità, fa parte della Valle d'Itria e della Murgia dei Trulli. Gattinoni propone un soggiorno ai Trulli fenice di Alberobello. Si tratta di una struttura di sole 7 camere, ma che mette disposizione molti servizi ricreativi, tra cui un servizio di noleggio biciclette, nonché una terrazza e un giardino per rilassarsi e ammirare il paesaggio.

Una stanza nei Trulli fenice di Alberobello (foto Gattinoni.booking)

Una notte al museo... sul mare

Chi non vorrebbe abitare in un’opera d’arte? In Sicilia, presso il Museo Albergo Atelier sul Mare, a Santo Stefano di Camastra, è possibile realizzare il sogno. 20 artisti internazionali hanno interpretato, attraverso il personale touch artistico, altrettante camere dell’hotel: capolavori unici di un museo vivo, in cui gli ospiti possono interagire con le opere custodite. Il filo artistico annoda l’escursione che si ispira ai romanzi di Stefania Auci, come ‘I Leoni di Sicilia’, per scoprire la Belle Époque palermitana.

Notte da sogno al Museo Albergo Atelier sul mare (foto sito Atelier sul mare)

Dormire in un igloo di vetro in Lapponia

In Lapponia c'è un villaggio turistico noto per il suo igloo di vetro a Sodankylä, Saariselkä, è il Wilderness Hotel Muotka & Igloos. Gli igloo di vetro sono tetti di vetro a cupola, camere d'albergo parzialmente coperte o cabine, che sono molto adatti per vedere l'aurora boreale in inverno. Wilderness Hotel Muotka & Igloos di Sodankyla dista circa 5 minuti di auto dal Parco nazionale di Urho Kekkonen. Questo hotel ecosostenibile dista 15 km da Ski Saariselkä Oy e 15 km da Saariselka Ski Resort.

Una notte all'Igloo di vetro in Lapponia (foto Gattinoni.booking)

Una notte al "botel"... di Praga per dormire sul fiume

A Praga, capitale della Repubblica Ceca, si puà dormire anche su un barcone lungo il fiume. Scegliendo Boat Hotel Matylda ci si può tranquillamente muovere a piedi per raggiungere il centro, infatti ti troverai a pochi passi dal Tancící Dum e a 7 minuti da Teatro Nazionale di Praga. Questo hotel a 4 stelle si trova a 1,6 km da Piazza di San Venceslao e 1,9 km da Orologio Astronomico di Praga. A disposizione c'è anche una terrazza da dove ammirare il paesaggio.

Una delle stanze del Boat hotel Matylda di Praga (foto Gattinoni.booking)

L'albergo diffuso di Scheggino

Torre Del Nera Albergo Diffuso & Spa a Scheggino (Comune umbro in provincia di Perugia) dista 15,7 km da Municipio di Spoleto e 20,7 km da Bagni Triponzo. Questo hotel con spa dista 23,7 km da Santuario di Santa Rita e 30,3 km dalla Cascata delle Marmore. Per chi cerca occasioni di svago in questo hotel da 16 camere, c'è a disposizione una spa, una piscina coperta e un campo da tennis all'aperto. Questo hotel dispone, inoltre, di il Wi-Fi gratuito, servizi di concierge e negozi in loco.

L'albergo diffuso di Scheggino (foto Gattinoni.booking)