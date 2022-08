Prima la fatica: bici e corsa. Poi, le delizie pugliesi per recuperare

L’acqua limpida e cristallina del sud, la stagione calda: sono le premesse perfette per una vacanza all’insegna del nuoto. Yuniqly è specializzato nella vacanza attiva e numerose sono le proposte legate a bicicletta e corsa. Ma le temperature alte invitano al refrigerio e, soprattutto, sarebbe un peccato non sfruttare un mare così bello! Ecco allora che accanto a bike e run, si affiancano nuove proposte create ad hoc per l’estate 2022. Swim Experience tra le insenature e le grotte marine lungo la costa di Monopoli e swimrun a Torre Guaceto. Il tutto accompagnato dalle specialità gastronomiche della Puglia.

Nuoto nelle acque cristalline

Swim Experience con focaccia pugliese

A nuoto tra insenature e grotte marine è la swim experience di Yuniqly per l’estate 2022. Guidati dallo Swim Leader Yuniqly, si parte dalla spiaggia di Porto Bianco di Monopoli e si nuota per 1 chilometro e mezzo circa lungo la linea di costa. Il percorso è un’occasione preziosa per godere, da un punto d’osservazione unico, la variegata morfologia della costa con le sue insenature e grotte marine. Dopo la virata, si fa ritorno al punto di partenza e qui lo staff Yuniqly si occuperà di rifocillare gli atleti turisti con ottime focacce tipiche cotte in forno a legna tradizionale.

Si riconosce dal profilo del castello e dalle antiche mura. Monopoli è una delle più belle cittadine dell’Adriatico grazie anche alla ricchezza del centro storico, un gioiello di architettura. Ma è sicuramente il suo mare limpido e cristallino, premiato con la Bandiera Blu, a richiamare tanti turisti. Il litorale si sviluppa per ben 13 km alternando cale sabbiose e scogliere. Tra le più suggestive, la spiaggia di Porto Bianco, scelta da Yuniqly per la swim experience, è una tranquilla caletta raggiungibile mediante rampe e scalette in legno.

È questo il plus di affidarsi a un tour operator del posto che conosce profondamente il territorio, che permette di raggiungere anche gli angoli più nascosti e godere delle sue eccellenze, tra cui quelle gastronomiche.

Corsa sulla spiaggia

Corsa e nuoto a Torre Guaceto

Avete mai provato lo swimrun? Si tratta di uno sport multidisciplinare che, come dice il nome, mette insieme nuoto e corsa a fasi alterne, senza zona di cambio. È un ottimo modo per mantenersi in allenamento, ma anche per godersi il territorio dai diversi punti di vista: terra ferma e acqua.

La proposta swimrun di Yuniqly consiste in un Training nella Riserva Naturale con partenza proprio dalla spiaggia della Riserva di Torre Guaceto. Guidati dallo Sport Leader Yuniqly, si alternano fasi di nuoto nel mare cristallino della Riserva Marina e tratti di corsa nei sentieri all’interno della Riserva Terrestre, in un percorso unico e suggestivo di circa 10 km. L’esperienza regala una fruizione innovativa dell’area protetta, sicuramente a basso impatto e all’insegna della sostenibilità.

Alla fine del percorso sportivo è previsto un pranzo al sacco sulla spiaggia della Riserva, preparato con prodotti locali a chilometro zero.

In sella tra le meraviglie regionali

E-bike Training con picnic tra gli ulivi

Per chi ama esplorare il territorio in bicicletta, continua per tutta l’estate l’E-Bike Training su percorso sterrato alla scoperta della Riserva Naturale di Torre Guaceto.

Il percorso si snoda per 15 km lungo i sentieri della Riserva. Con la bicicletta elettrica Bianchi si costeggia l’area marina protetta, per poi attraversare la fitta macchia mediterranea, preziosa custode della biodiversità, che rende quest’area un “luogo sacro” per ricercatori, fotografi ed eco-viaggiatori.

Il percorso termina con una meritata sosta culinaria: un picnic tra gli olivi secolari! Nel cestino da picnic solo prodotti locali di prima qualità, preparati in una cucina caravan dotata di acqua corrente, forno e pannelli solari. Coperte colorate, comodi cuscini e tavolini accolgono il turista. La mise en place è in ceramica, con posate e bicchieri in policarbonato.

Tra le specialità pugliesi da assaggiare: focaccia ripiena di verdure, puccia con capocollo di Martina Franca e ricotta, torta salata con pomodoro semisecco di Torre Guaceto e basilico.