Viaggio tra hotel storici alla scoperta dell'imperatrice Sissi

Durante questa estate e nel prossimo autunno è estremamente interessante percorrere la Strada di Sissi, alla scoperta di hotel legati alla storia dell’Imperatrice. Nel nostro viaggio attraverso gli hotel cari a Sissi, Elisabetta di Baviera (nata nel 1837 e assassinata a Ginevra il 10 settembre 1898, fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria), proponiamo di visitare tre hotel in Austria e uno in Svizzera, che sono anche facilmente prenotabili attraverso le agenzie di viaggio, direttamente e sulle maggiori piattaforme on-line.

Hotel Goldenes Schiff

Hotel Goldenes Schiff - Austria

Nel cuore del leggendario Salzkammergut, un’area dell’Austria ai piedi dell’imponente Dachstein, si trova la città imperiale di Bad Ischl attraversata dal fiume Traun. L’Hotel Goldenes Schiff, la cui storia risale al XVII secolo, si affaccia direttamente sul fiume Traun, un affluente del Danubio. A partire dall’anno 1821, quando era ancora una semplice locanda, portava il nome “Zum Goldenen Schiff“ (Alla nave d'oro). Il nome deriva dal fatto che l’Hotel a quei tempi serviva come alloggio per chi lavorava sui barconi e trasportava il sale, “l’oro bianco” del tempo, sul fiume Traun fino alle saline a Ebensee da Hallstatt e Bad Ischl. Dopo due anni di ristrutturazione, terminata nel maggio 2022, l’Hotel propone un nuovo look fresco e moderno, con nuove stanze dai colori tenui, tutto nel rispetto della tradizione storica dell’edificio.

Bad Ischl, la città imperiale ed ex residenza estiva della coppia imperiale, sarà la Capitale Europea della Cultura nel 2024. Da suggerire una visita della “Kaiservilla” circondata da un’ampio parco e del “Castello di Marmo” (Marmorschlössl), l’ex casa da tè e amato luogo di ritiro di Sissi. Consigliata anche la visita della storica pasticceria Zauner, fondata nel 1832 a Bad Ischl. La pasticceria è diventata un’istituzione in Austria, che costudisce la tradizione del caffé e dei dolci tipici della regione.

Hotel Goldenes Schiff | Bad Ischl | Adalbert-Stifter-Kai 3, 4820 Bad Ischl, Austria | Tel +43613224241

Villa Seilern Vital Resort

Nel XIX secolo, l'Imperatore Francesco Giuseppe e Sissi passavano l’estate nella storica e idilliaca città di Bad Ischl. Nel 1881 la contessa di Seilern fece costruire una villa a Bad Ischl, dove la coppia imperiale giá nel XIX secolo trascorreva le loro estati. Nell'ambiente elegante ed esclusivo della storica Villa Seilern è possibile passare le vacanze come al tempo degli imperatori.

La magnifica residenza estiva ha un design rigorosamente simmetrico, con una scalinata che conduce all’edificio neobarocco. Al secondo piano è ancora oggi visibile il grande stemma che ricorda Elisabeth Seilern. Le grandi dimensioni della villa erano necessarie per ospitare una famiglia nobile e il suo personale durante l'estate. Oggi l’edificio originale dell’epoca ospita il ristorante dell'Hotel e le sale destinate agli eventi.

Hotel Villa Seilern (foto sito Hotel Villa Seilern)

Nel Salzkammergut, Villa Seilern ha assunto un ruolo pionieristico ottenendo il “Green Toque”. Attualmente in Austria ci sono 30 aziende "Green Toque", caratterizzate da una cucina di alta qualità, che utilizza unicamente ingredienti regionali, erbe fresche, frumento integrale, succhi biologici locali naturali e appena spremuti. Villa Seilern offre gustosi menu gourmet e il menu "Green Toque" cambia ogni giorno.

Villa Seilern Vital Resort | Tänzlgasse 11, 4820 Bad Ischl, Austria | Tel. +43 6132 24132

Hotel Kaiserhof Wien

L'Hotel Kaiserhof Wien, un edificio storico di inizio secolo, è stato costruito nel 1896 ed era considerato uno degli hotel più moderni del tempo. Innovazioni come il riscaldamento centralizzato, l'elettricità e l'acqua corrente in tutte le stanze erano servizi di lusso all’epoca. L'arciduchessa Maria Teresa chiese all'Imperatore Francesco Giuseppe I di poter chiamare l'Hotel "Kaiserhof". L'edificio storico di inizio secolo è ancora immerso nel fascino della vecchia Austria. Il tradizionale Hotel Kaiserhof Wien si trova in una tranquilla strada laterale del vivace 4° distretto di Vienna, a soli 7 minuti a piedi dall'Opera di Stato, dalla Ringstrasse, dalla barocca Karlskirche e dalla stazione della metropolitana della piazza Karlsplatz. Le 74 camere e suite combinano l'architettura di inizio secolo con il comfort contemporaneo. Naturalmente, tutte le camere sono di altissima qualità e dispongono persino di materassi realizzati appositamente per la corte imperiale di Vienna.

Hotel Kaiserhof Wien

Hotel Kaiserhof Wien | Frankenberggasse 10, 1040 Wien, Austria | Tel +4315051701

Hotel Masson

In Svizzera, nel Villaggio di Veytaux adiacente a Montreux, si trova l’Hotel Masson, in origine una casa di viticultori, circondato dalle vigne. L'elegante edificio in stile Belle Epoque risale al 1829 e il suo interno riflette la storica e antica atmosfera. L’Hotel dispone di aree relax, con dipinti e mobili originali del XIX secolo. L'imponente scalinata in granito e i pavimenti in rovere creano una atmosfera sofisticata all’Hotel Masson. L’incantevole Hotel si trova in una splendida posizione panoramica ed e` uno dei piu` affascinanti e antichi di Montreux. Premiato per l’esemplare conservazione del corpo originale dell’edificio, è un esempio di storia di ospitalità alberghiera.

Hotel Masson

L’Hotel di Charme mette a disposizione 31 stanze, per un totale di 60 posti letto, arredate con gusto con mobili originali e comunque modernamente attrezzate. La vista è, secondo la posizione della camera, sul lago e sulle Alpi, sul Castello di Chillon, su Montreux e il Lago di Ginevra e sul paesino di Vetaux e la montagna di Rocher de Naye (2000m). Nel Ristorante “Elise” viene offerta una cucina genuina, con le marmellate e il pane fatto in casa. Ogni giorno viene proposto un menù di 4 portate a base di prodotti di stagione e il menu aggiuntivo “à la carte”, che comprende specialità della regione e classici della cucina internazionale.

Hôtel Masson Veytaux | Rue Bonivard 5, 1820 Veytaux, Svizzera | Tel. +41219660044