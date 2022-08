Ötztal, tutto in quota tra sport, benessere e cultura

In Ötztal, siamo in Tirolo, poco oltre il confine italiano, l’estate è all’insegna della “Ötztal Premium Card”, una tessera pensata per soddisfare le esigenze dei propri ospiti. Sono oltre 120 gli esercizi ricettivi che hanno aderito all’iniziativa. A partire da un solo pernottamento, l’ospite ottiene gratuitamente la “Ötztal Premium Card”, che permette di usufruire illimitatamente degli impianti di risalita, dei trasporti pubblici - la macchina privata riposa presso il proprio alloggio - delle entrate ai musei e alle attrazioni principali. Inoltre la tessera, che vale fino al 2 ottobre 2022, consente l’ingresso di 2 volte a settimana alle terme di Aqua Dome (escluso il mese di agosto), il complesso termale più innovativo e grande d’Austria e all’area balneabile di Area47, il parco outdoor più vasto d’Europa, all’insegna degli sport più cool e adrenalinici come canyoning, rafting, climbing e percorsi avventura.

E poi ancora accesso gratuito a tutti i laghetti balneabili e alle piscine della valle, settimanalmente escursioni guidate all’insegna della natura, visita al villaggio di Ötzi, la mummia preistorica rinvenuta sui ghiacciai poco sopra la vallata. Per gli amanti delle due ruote, il noleggio delle bici è gratuito per sbizzarrirsi su oltre 860 km di sentieri ben segnalati. E tanto altro.

Più semplice di così è impossibile. Al momento del check in verrà rilasciata la tessera, che vale da quel preciso istante, anche per un solo pernottamento, dalle pensioni private, agli appartamenti, agli hotels da 2 a 5 stelle.

Divertimento immersi nella natura

Novità a tutto gas





Dal 2 luglio c'è una grande novità: la pista da go-kart per scendere in valle: 7,3 chilometri di divertimento. A Sölden, l'attuale pista invernale per slittini è stata leggermente adattata a questo scopo e resa adatta all'estate per utilzzare speciali go-kart per raggiungere la valle. Dalla stazione intermedia della Gaislachkoglbahn (2.170 m) alla valle (1.366 m) si percorre questa divertente pista sulle tre ruote.





Fusione tra natura e design

La Premium Card permette anche di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto in valle. Tra le iniziative estive un percorso artistico attraverso tutta la vallata tirolese. Lungo la strada del Passo Rombo, che collega il Tirolo all’Italia, è stato creato il progetto “Le emozioni del Passo Rombo”: Cinque sculture architettoniche del noto architetto altoatesino Werner Tscholl, forniscono ai visitatori emozioni di viaggio toccando gli argomenti natura, storia, cultura e economia di questa regione alpina. Il “Museo del Passo” a quota 2509 offre impressioni sulla faticosa costruzione della strada del Rombo. Il “Granat” regala panorami spettacolari sull’adiacente Val Passiria. Sulla piattaforma panoramica “Ponticello” scopriamo i segreti degli insediamenti della Ötztal e l’opera “Contrabbandiere” è dedicata interamente al mondo avventuroso dei contrabbandieri, che passavano di qua per raggiungere la vicina Italia. E per finire un gigantesco “Telescopio” focalizza lo sguardo sulla natura circostante e sui ghiacciai.



Toccare il cielo con un dito



La Premium Card permette anche di utilizzare tutti gli impianti di risalita della Ötztal. Agli interessati di design si consiglia la salita in cabinovia al Wurmkogel per raggiungere il rifugio Top Mountain Star, gioiello architettonico creato su una strettissima cresta con strapiombi su entrambi i lati. Sul cucuzzolo della montagna troneggia una piattaforma circolare di 120 m², avvolta da un’ unica continua parete di vetro, che con condizioni ottimali può essere aperta, inglobando l’intera struttura nella natura circostante. Una costruzione lineare, in stile minimale ed essenziale, dove predominano materiali come: metallo, vetro e legno naturale. All’interno tramite il corridoio lungo tutto il diametro è possibile ammirare il panorama apino a 360° mentre sullo scorrimano sono illustrate in modo grafico le cime circostanti e sono riportati i nomi e le altitudini.

Vacanze per tutti

A Soelden invece si trova la nuovissima cabinovia Gaislachkoglbahn, con un design all’avanguardia a basso impatto ambientale e che presenta delle caratteristiche tecniche innovative. Lo studio di architettura Johann Obermoser di Innsbruck ha progettato per la stazione a valle un gigantesco scheletro di acciaio che avvolge tutto il corpo centrale. Tale costruzione futuristica è stata avvolta da una foglia trasparente di materiale plastico. In questo modo l’impatto ambientale è stato ridotto al minimo. Anche la stazione intermedia e a monte seguono lo stesso stile. Presso la stazione intermedia è stato aperto durante la scorsa stagione invernale il rifugio di design Falcon, che promette un’offerta culinaria molto varia e scorci panoramici sorprendenti.

Nella stazione a monte, posta a 2.174 metri si raggiunge il gioiello architettonico delle Alpi tirolesi, il rifugio Ice Q! All’interno della struttura troviamo un ristorante gourmet e una cantina d’eccellenza. A disposizione dei visitatori 132 posti a sedere al coperto e 80 sulle terrazze panoramiche. Le facciate sono in vetro e acciaio e garantiscono il riscaldamento autonomo alla struttura. Si tratta del ristorante di design più alto delle Alpi.

Bicicletta padrona delle strade

Accanto all’Ice Q! si trova 007 Elements, l’installazione cinematografica dedicata a James Bond 007. Quassù sono state girate alcune scene di "Spectre“, che sono documentate all’interno di questa attrazione, che è visitabile durante tutta l’estate per la gioia di tutti i fans del più celebre agente segreto. Tra le novità segnaliamo anche la ricostruzione del Top Mountain Crosspoint distrutto da uno spaventoso incendio lo scorso anno. Presso questo centro, situato ai piedi del Passo Rombo, si trova il museo di moto più alto d’Europa.

Benessere termale in quota



Il benessere nella splendida valle dell’Ötztal è firmato Aqua Dome, l’innovativo resort termale. La natura incontaminata di questa valle tirolese offre lo scenario spettacolare per ricaricare le batterie e staccare la spina. L’acqua termale che sgorga calda da una fonte situata a 1865 metri è l’ingrediente non più “segreto” delle 11 piscine. Qui si galleggia letteralmente nella tranquillità alpina. All’aperto o al chiuso, le piscine sono il toccasana per ritrovare la vitalità. L'emozionante centro termale, con i suoi mondi acquatici e la spa con numerose saune ha tutti i numeri per diventare il must dell’estate 2022 per chi cerca wellness e sport: 65mila metri quadri è il numero dello spazio del benessere.

Il centro benessere

Circondato da imponenti montagne e luoghi di forza, immerso nel calore primordiale dell’acqua termale, l'Aqua Dome ha come motto "Innalza il tuo spirito!" Il resort termale architettonicamente più imponente delle Alpi è considerato uno dei primi indirizzi privilegiati per il relax. Nell‘innovativa SPA 3000, ad uso esclusivo degli ospiti dell’hotel Aqua Dome, si diffonde il profumo aromatico delle erbe e dei fiori alpini, nei suoi 2mila metri quadrati vengono proposti agli ospiti le erbe dell‘Ötztal, minerali, fuoco e acqua, tipici e autentici del territorio.

La sauna alle erbe alpine, l’angolo delle tisane così come l’area rilassante della piscina decorata con muschio vero alle pareti rigenerano gli ospiti. Una sauna con cristallo dove sdraiarsi liberamente, lettini idromassaggio e ampi spazi relax si trovano al piano più alto delle terme. Attraverso la grande vetrata, gli ospiti possono lasciare vagare lo sguardo tra le montagne della Ötztal e sognare ad occhi aperti.