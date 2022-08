In cerca di una fuga d'amore? Il lago è sempre una buona idea

Intimità, servizi esclusivi e proposte su misura di coppia, da vivere immersi in paesaggi sublimi: il lago è la meta perfetta per una fuga d’amore, soprattutto in autunno, la stagione più romantica, quando la natura si ammanta di colori magici. Chi è alla ricerca di un soggiorno esclusivo, può stupire la dolce metà al Lido Palace di Riva del Garda (Tn), raffinato 5 stelle adults friendly hotel, dove la storia incontra il lusso contemporaneo e incanta con la sua posizione waterfront sul versante trentino del lago di Garda. Servizio concierge per esaudire ogni desiderio, dalle romantiche cene gourmet a lume di candela, sulla terrazza vista lago o in un riservato gazebo nello splendido parco punteggiato da alberi secolari, ai rituali di benessere da vivere insieme nella private spa, fino alle penthouse suite con vista panoramica a 180 gradi sull’immenso specchio d’acqua.

Lido Palace

Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo

Nel territorio bresciano l’idea per un soggiorno romantico è suggerita dal Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo di Clusane sul Lago (Bs), che domina dall'alto di una collina il Lago d'Iseo ed è immerso tra gli ulivi, in un parco di circa 70 ettari.

È la meta ideale per una full immersion nella natura, tra parchi, riserve e grotte, percorrendo i tracciati ciclabili o i sentieri che si snodano dalla montagna alle rive del lago. Da quest’anno il Relais ospita al proprio interno il rinomato ristorante Da Nadia dello chef, già stella Michelin, Nadia Vincenzi che propone per cena deliziosi piatti di pesce.

Romantik Mirabella

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

In Alto Adige i laghi di montagna incantano con i loro riflessi e i fiti boschi da cui sono incorniciati. Il lago di Carezza, protagonista di svariate leggende della Val d'Ega, è una chicca imperdibile, soprattutto se vissuta con un soggiorno al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (Bz), che dista soltanto pochi chilometri. Immerso in un parco naturale di 45mila mq nel cuore delle vette dolomitiche, con vista spettacolare del Latemar e del Catinaccio, offre un'ospitalità ritagliata su misura ma dal calore familiare, ottima cucina del territorio e un centro benessere di 1500 mq.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Romantik B&B Art Hotel Jagdhof

Il Romantik B&B Art Hotel Jagdhof è una casa dallo spirito antico, che si affaccia su un giardino mediterraneo e sul Lago di Caldaro (BZ), dove la famiglia Atz accoglie da tre generazioni e dove ogni stanza racconta una storia ed ognuna è diversa dall’altra. Il cuore dell’hotel è la storica cantina Torgglkeller che celebra la locale cultura del vino, a cui sono legati tanti eventi e visite guidate tra le cantine. A disposizione mountain bike, city bike e e-bike e la Bellavita Spa che offre una benefica piscina coperta e riscaldata con acqua marina e una piccola area saune.

Romantik B&B Art Hotel Jagdhof

Skyview Chalets

Infine la vista sul lago di Dobbiaco (Bz) e sul cielo stellato è unica dagli esclusivi glass cube degli Skyview Chalets. Alle comodità di interni che vantano saune private a raggi infrarossi o jacuzzi idromassaggio sul terrazzo panoramico, si combina un’offerta escursionistica pressoché infinita, che inizia appena varcata la porta e segue i sentieri dei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies. Nella camera da letto le pareti e il tetto di vetro, annullano la distanza con l’esterno. La colazione, biologica e a base di prodotti locali, viene servita direttamente davanti la porta dello Chalet. La vista sul Lago di Dobbiaco è fantastica anche dal ristorante “Il Fienile”, in cui assaporare piatti tipici altoatesini reinventati con prodotti a Km zero.

Skyview Chalets

Tenda Safari ai laghi Nabi

In Campania, laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio (Ce), è un luogo “isolato dal mondo”, un intimo rifugio ed esempio di turismo sostenibile. La meraviglia comincia al Nabi Resort&Glamping, con l’originale esperienza di dormire nelle eleganti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i comfort, oppure negli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna, per sognare sotto le stelle. Gli alloggi che coniugano la libertà del campeggio con i servizi e il lusso dell’hotel. La novità è la Tenda Safari con una spiaggia riservata con accesso diretto al lago, un grande patio esterno con vasca idromassaggio, divano e poltroncine, il letto da cui ammirare una vista mozzafiato.

Tenda Safari ai laghi Nabi

Con Slow Drive - azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente, con sede a Padenghe sul Garda (Bs) e sul Lago di Lecco (Lc) - si parte alla scoperta dei magnifici dintorni, a bordo di una spider decappottabile o di un'auto d’epoca, in completa autonomia, per vivere un’esperienza di viaggio personale.