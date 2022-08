Sette castelli in Italia dove vivere notti da fiaba

Se un tempo dormire all’interno di un castello era un privilegio riservato ai nobili, che oltretutto - con buona pace di chi sogna ad occhi aperti - dovevano probabilmente fare i conti con un ambiente non esattamente accogliente e di charme, oggi chiunque può pronunciare altezzosamente la frase “vado a ritirarmi nelle mie stanze”, con la garanzia di trovare dietro la porta una camera davvero degna di una famiglia reale. Gli imponenti muri di pietra costruiti con l’ambizione di proteggere i signori del maniero dagli attacchi esterni sono in alcuni casi diventati strenui difensori del relax e del benessere, involucro impenetrabile di luoghi esclusivi in cui la storia incontra il design e il wellness, spesso inseriti in contesti naturali da favola.





Castello di Tabiano

Con il massimo rispetto per la storia, la sostenibilità ambientale e il legame con il territorio, un superlativo lavoro di ristrutturazione ha trasformato il borgo alle pendici del Castello di Tabiano (Pr) in un Relais de Charme immerso nel verde. Se all’esterno niente è apparentemente cambiato, le antiche stanze di contadini e artigiani sono diventate in realtà camere e appartamenti completi di tutti i comfort.

Rose, limoni e melograni circondano gli edifici, che celano anche due piscine, un centro benessere ricavato in una grotta naturale, casali e un apprezzato ristorante all’interno dell’ex Caseificio.



Castello di Tabiano | Via Castello 1, 43039 Salsomaggiore Terme (PR) | Tel. +393488955378

Su una collina a pochi km da Spoleto e dalle Fonti del Clitunno, sorge il piccolo borgo medievale di Campello Alto (Pg), crocevia delle più belle città dell’Umbria. Nella struttura diffusa Relais Borgo Campello, composta dal Castello e dal Convento - risalenti agli anni tra il Mille e il XV secolo - si soggiorna nelle antiche dimore dei nobili e nelle celle dei monaci, rivisitate con un tocco di design minimalista, e ci si immerge completamente nella vita del luogo.

Relais Borgo Campello

Chi è alla ricerca del benessere trova nella private spa tra le antiche mura un rifugio intimo in cui rigenerarsi. I massaggi relax e i trattamenti estetici, si possono anche fare in coppia e all’aperto, con vista sulla vallata, con la bella stagione.

Relais Borgo Campello | Via del Palazzetto, 3 – 06042 Campello sul Clitunno (PG) | Tel. +393285986170

A dispetto di un’apparenza che dichiara apertamente le origini remote e un legame strettissimo col passato, chi attraversa la porta d’ingresso di Castel Maurn a San Lorenzo di Sebato, tra Val Pusteria e Val Badia (Bz), si trova al cospetto di una struttura che ha saputo mantenere il gusto per le radici in un’affascinante alternanza di dettagli rétro e innesti contemporanei.

Castel Maurn

Con affreschi e dipinti autentici, le suite uniscono l’atmosfera incantata a spazi moderni e cura dei particolari. Per aumentare il livello del soggiorno, la colazione viene servita in suite ed è possibile richiedere uno chef personale per una cena esclusiva.

Castel Maurn | Palù 39 | 39030 San Lorenzo di Sebato (BZ) | Tel. +39 0474 835311

Frutto della magnifica maestria della famiglia Spigaroli, l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr) nasce sui resti di un castello trecentesco edificato sulla golena del Po. I fratelli Luciano e Massimo Spigaroli ne hanno ricavato un piccolo mondo dedicato all'ospitalità, alla ristorazione e alla storia contadina, per far conoscere questi luoghi magici intrisi di tradizioni.

Antica Corte Pallavicina

La corte ospita 11 camere di charme, che combinano armoniosamente arredamenti antichi a pezzi di design e a elementi rustici, pavimenti in cotto originale, soffitti con le travi a vista o a cassettoni (del '500), trame preziose, camini, vasche da bagno che campeggiano nella stanza da letto e vista rasserenante sulla campagna intorno. Sopra le cantine di stagionatura più antiche al mondo, l’omonimo ristorante è il regno dello chef stellato Massimo Spigaroli, ideatore della cucina gastro-fluviale.





Antica Corte Pallavicina | Strada del Palazzo Due Torri, 3 Loc. Polesine Parmense (PR) 43016 | Tel. +390524936539

La frazione di Semivicoli appartiene al comune di Casacanditella in provincia di Chieti, Abruzzo, a 365 metri di altitudine.

Il Castello di Semivicoli (foto profilo Facebook)

Da qui l’occhio si apre tra la bellezza della Maiella, montagna distante 20 km innevata fino ad aprile, ed il blu profondo dell’adriatico, che dista 20 minuti.

Adatto ad ogni esigenza, il Castello di Semivicoli offre molti modi per soddisfare il cliente con un personale esperto pronto a consigliare il meglio. Dalle degustazioni all’aperto ai corsi di cucina personalizzati, dalle proposte su misura per un giorno speciale ai pacchetti omaggio da regalare a chi si desidera.

Al castello si accompagnano gli ospiti in una visita guidata dei vigneti, per comprendere e apprezzare il processo di vinificazione che parte dal lavoro della terra e delle viti per arrivare ad essere vino, attraverso un lavoro costante e paziente.

Per il completo relax, immersa in un uliveto e nel cuore di oltre 300 mq di un’area dedicata alle attività, la piscina si presta anche a degustazioni di olio e vino, unendo il piacere del gusto a quello della vista, grazie ad un panorama che mostra il mare e la montagna al contempo.

Castello di Semivicoli | Via S. Nicola, 24, 66010 Semivicoli, Casacanditella (CH) | Tel. +390871890045

Il Castello di Limatola, che sovrasta l’antico borgo medioevale, si trova a guardia della valle solcata dal fiume Volturno, tra il massiccio del Taburno, il monte Maggiore ed i monti Tifatini. Sorge su una collina che sovrasta il Borgo, in posizione strategica. Venne edificato dai Normanni sui resti di un’antica torre longobarda.

Il Castello di Limatola fonte Wikimedia

Al 1277 risalgono gli interventi promossi da Carlo I d’Angiò, da riconoscersi negli ambienti a volte ogivali contigui alla parte più antica della struttura corrispondente al mastio di forma rettangolare.

Ai Conti Della Ratta, feudatari di Limatola dal 1420, sono ascrivibili gli interventi sulla cinta muraria più esterna e di ristrutturazione ed ampliamenti attuati in alcuni ambienti sulle scale e sulle logge, di gusto rinascimentale.

Nel secondo decennio del XVI secolo, Francesco Gambacorta e Caterina Della Ratta effettuarono interventi sulle strutture difensive e sulla Chiesa palatina di San Nicola che conserva però l’originario portale romanico.

Durante il Rinascimento, importanti lavori di ristrutturazione lo trasformarono da dimora militare.