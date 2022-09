Autunno, tutti in vigna: apre Rebe, il nuovo sentiero del vino tra Bolzano e il Renon

Proprio sul pendio che collega Bolzano con l’Altipiano del Renon, in particolare con il piccolo agglomerato di masi chiamato Signato, c’è da oggi un nuovo sentiero del vino: Rebe (ovvero “vigna”) è una piacevole passeggiata di circa 400 metri di dislivello che per circa un’oretta e mezza si snoda tra i filari, in parte sulla vecchia strada romana che parte dai possedimenti del maso Waldgries, e che si aggiunge ai tanti, tantissimi percorsi tra i vigneti che fanno di questo territorio una meta prediletta per eno-appassionati. Il percorso è costellato da una decina di interventi artistici ad opera del gardenese Filipp Moroder Doss, ciascuna dedicata ad un particolare tema, dall’irrigazione alle varietà di vino, a metà fra la lode alla tecnica e un senso quasi religioso del lavoro nei campi. Fra un’opera e l’altra sono state inserite anche delle tabelle con la narrazione del paesaggio, dei vitigni tipici, delle zone di coltivazione Doc e dei siti culturali che lambiscono il sentiero. Prossimamente saranno anche organizzati percorsi tematici con la narrazione dei luoghi e dello spirito che li anima da secoli. Il nuovo sentiero del vino sarà una tappa obbligata per gli amanti di Bacco: qui, una sosta di degustazione nelle varie cantine nei pressi del percorso è certamente d’obbligo.

La visita al nuovo “landmark” tra le vigne si aggiunge ai tanti appuntamenti del calendario enogastronomico che, da settembre a dicembre, valgono più di un soggiorno in questo magico angolo dell’Alto Adige. Bolzano e il Renon, poi, distano solo 12 minuti di funivia e tra piste ciclabili, trenino e piacevoli camminate, è possibile visitare entrambe... senza macchina.

(foto Alex Filz)

Winesafari sulle orme di vini esclusivi

Venerdì 7 ottobre un’occasione da non perdere: un viaggio luculliano alla scoperta della Strada del vino, un vero e proprio safari tra i vigneti in compagnia di osti competenti che, tra una mescita e l’altra, raccontano storie e aneddoti fornendo preziose informazioni storico-culturali sul paese, la sua gente e il buon vino che qui viene prodotto. Dalle ore 8.30 alle 18.30, costo € 160 a persona con viaggio in autobus con guida esperta, visite alle cantine, degustazioni, menù di degustazione e un aperitivo serale in vigna (iscrizioni entro il mercoledì precedente, info@suedtiroler-weinstrasse.it).

L'Altipiano del Renon (foto Manuela Tessaro)

Bacchus Urbanus

A ottobre, ogni sabato, torna il tradizionale appuntamento con questo particolare trekking urbano lungo percorsi che attraversano le zone produttive dei due vini autoctoni di Bolzano, il Santa Maddalena e il Lagrein. Un’escursione a tema di circa 3 ore con visita e degustazione guidata presso alcune cantine produttrici del pregiato nettare. Massimo 25 partecipanti, costo € 18 a persona, con prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente (info@bolzano-bozen.it).

Le vigne intorno a Bolzano (foto Clemens Zahn)

Non c'è autunno senza Törggelen

Inutile dire che da queste parti autunno fa rima con Törggelen: la celebrazione, che affonda le sue radici nel Medioevo e si protrae da ottobre fino all’inizio dell’Avvento, è una vera e propria festa in onore della fine della vendemmia (la parola deriva dal latino torquere, torchiare, e si riferisce alle uve appena pressate). Oggi l’antica tradizione si rivive andando di maso in maso (o meglio nelle tradizionali “Buschenschänke”, le tipiche locande contadine) ad assaggiare specialità come speck, Kaminwurzen, castagne arrostite, Schlutzkrapfen, zuppa d’orzo, e ovviamente il vino novello. Tra gli appuntamenti speciali in programma sul Renon da non perdere le escursioni guidate previste il 30 settembre e il 28 ottobre in compagnia dell’Ambasciatore del gusto altoatesino Franz Wenter: si attraversano i vigneti del Renon e si degustano i bianchi e rossi autoctoni. Ma immancabile anche una delle piacevoli passeggiate con Sepp Lamprecht lungo un tratto del celebre “Sentiero del castagno”, circa 4 ore di camminata con sosta pranzo tra boschi di latifoglie colorate e castagneti secolari (info@renon.com).

Vino e castagne

Alla scoperta dello Speck Alto Adige IGP

Un’occasione imperdibile per scoprire il centro storico di Bolzano e uno dei prodotti più tipici del territorio: lo Speck Alto Adige IGP. La visita guidata del centro storico, proposta in collaborazione con il Consorzio Tutela Speck Alto Adige, viene abbinata alla degustazione di due diverse tipologie di speck presso un produttore locale e in una locanda tradizionale, dove potrete conoscere meglio la storia, il processo di produzione e i criteri di qualità di questo particolare salume. Accompagnerà l'assaggio un calice del vino di Bolzano, il Santa Maddalena. Una passeggiata di circa 2 ore, costo € 18 a persona, con prenotazione entro le ore 12 del giorno della visita (info@bolzano-bozen.it).

Apfelfesta, mele & co.

Dal 27 al 30 ottobre si terrà a Bolzano la prima edizione della Festa della Mela, un evento interamente dedicato alla Mela Alto Adige IGP e a tutto ciò che riguarda questo prodotto di eccellenza del territorio. In piazza Walther verranno presentate le diverse varietà di mele, nonché i prodotti derivati dalla lavorazione delle mele, dall’aceto al Gin, dalla cosmesi alla carta mela. Un’offerta gastronomica di qualità con proposte di piatti dedicati all’evento, un ricco programma di appuntamenti musicali e un angolo con giochi e laboratori per i più piccoli. Non mancherà l’allestimento decorativo a tema a cura dell’Associazione Floricoltori e installazioni artistiche a cura di lvh-apa. L’evento è organizzato dall’Azienda di Soggiorno, in collaborazione con il Consorzio Mela Alto Adige e con il patrocinio del Comune di Bolzano (info@bolzano-bozen.it).