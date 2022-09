La Val d'Ega guarda già all'inverno con nuovi impianti e nuove piste

L’estate non è ancora finita e già la Val d’Ega (Bz) comincia a dare qualche anticipazione su ciò che aspetta chi sceglierà la sua neve per un inverno indimenticabile. Paradiso delle Dolomiti che da sempre accoglie e vizia un pubblico internazionale di appassionati di sci e snowboard, lo Ski Center Latemar si presenterà all’appuntamento con la stagione 2022-2023 - che qui inizierà, come da tradizione, in notturna sulle piste di Obereggen venerdì 25 novembre - con due novità: l’avveniristica seggiovia “Campanil” di Pampeago, dotata di 29 seggiole da 6 posti ciascuna e la seconda variante della pista “Zanggen II” ad Obereggen.

Il progetto della nuova Campanil



La nuova Campanil

Pensata per sostituire lo storico impianto di risalita e frutto dell’investimento sostenuto dalla società Pampeago Itap, la nuova arrivata consentirà di coprire la distanza tra i 1940 metri della stazione a valle - ubicata a pochi metri dagli impianti che conducono alle piste Pala Santa e Obereggen - e i 2052 metri della stazione a monte in 1 minuto e 40 secondi, tempo ampiamente dimezzato rispetto a quello necessario in precedenza: un dislivello di 112 metri cruciale per permettere alle 2650 persone che potrà trasportare ogni ora di ridiscendere attraverso una pista azzurra nuova di zecca lunga 700 metri, servita da un impianto di innevamento ad hoc.

È un tracciato per quei principianti che hanno superato il livello di un “Campo Scuola” e che potranno così progredire gradualmente verso piste un po' più impegnative. Dalla nuova Campanil, si potrà scendere direttamente verso Pampeago ovvero imboccare il collegamento per Obereggen o Predazzo. Sabato 26 novembre apriranno gli impianti di Predazzo e Pampego con l’assoluta novità della seggiovia “Campanil” e altri importanti interventi sulla pista dedicata al self time.





Lo spettacolo del Latemar

La nuova variante della Zanggen

La seconda novità dell’inverno 2022-23 sarà la realizzazione, da parte della società impianti Obereggen Latemar SpA, della seconda variante della pista “Zanggen”, sviluppandosi sul tracciato della vecchia seggiovia Reiterjoch sostituita alcuni anni fa dall’omonima seggiovia a 8 posti. La nuova pista “Zanggen II” ha un dislivello di 118 metri, lunghezza 387 metri, larghezza tra i 20 e i 50 metri, pendenza massima 44%. Obiettivo della nuova variante: fornire un'ulteriore possibilità agli appassionati di dilettarsi su una nuova pista e, nel contempo, permettere a giovani agonisti, viste le caratteristiche della “Zanggen II”, di svolgere impegnativi allenamenti.