Dimore storiche per un soggiorno ricercato

Il paradosso di un momento tanto atteso come le vacanze è che spesso ci si trova a doversi accontentare, adattandosi a soluzioni che, per quanto accessoriate e pittoresche, sembrano ridimensionare i sogni di chi per mesi ha vagheggiato di fughe non solo dalla routine quotidiana ma anche da uno stile di vita che tende a ridurre gli spazi. È allora forse il caso di scardinare la regola, salendo sull’onda di una tendenzache vede alcuni gioielli dell’ospitalità offrire la prenotazione non di una singola camera e nemmeno di un intero piano ma di tutta la struttura, con l’utilizzo di piscine e spa private e la possibilità di un servizio a cinque stelle con chef e maggiordomo. Perché, a volte, pensare in grande si rivela il vero segreto di un meritato benessere.

Gatschhof

Proprietario del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (Bz), Stephan Pramstrahler ha immaginato il Gatschhof come parte di un progetto da sogno, dove la declinazione contemporanea e lussuosa del maso si integra con la vocazione espositiva ed esperienziale di Gallaria. Nel cuore dell’Alpe di Siusi (Bz), l’antica struttura ha fornito la solida base per un’oasi di benessere che ha il dono della leggerezza, con 4 spaziose suite immerse nel verde in un’atmosfera di privacy assoluta e relax totale che d’estate si riflette nel panoramico laghetto balneabile Infinity con idromassaggio e in inverno si rivive mentalmente durante il breve viaggio sulla navetta privata verso la cabinovia che porta al complesso sciistico dell’Alpe di Siusi. È un trionfo dell’inconsueto, della classe e della fantasia, un’opera d’arte dell’ospitalità che può essere riservata in esclusiva.

Gatschhof Handwerkerzone 1 - 39040, Proves (Bz)





Baglio Occhipinti



Volando vertiginosamente verso sud, ci si imbatte in un progetto altrettanto originale ma chiaramente agli antipodi sul piano paesaggistico. A Vittoria (RG), Baglio Occhipinti è un gioiello di integrazione, recupero e valorizzazione della tradizione della Val di Noto. Nata dal desiderio di ristrutturare l’antica cantina della proprietà di famiglia, la struttura si è trasformata in un posto fatto per restare e per scoprire se stessi, riadattandosi al ritmo lento e inarrestabile della natura e della luna, delle vigne e dei campi di grano antico di Tumminia.

La Sicilia è la protagonista assoluta, in quella che era una fattoria fortificata con ampio cortile e in cui oggi si può oziare a bordo vasca di una piscina depurata con sale per ridurre l’uso del cloro, circondata da alberi da frutta e da un agrumeto di oltre 300 anni e inserita in un giardino mediterraneo. Il Baglio Occhipinti accoglie anche con la formula “in esclusiva” che consente di riservare tutte le camere per sé e i propri familiari, con la facoltà di personalizzare i servizi: un’opportunità unica per vivere il Baglio come una villa privata con piscina ma con tutti i comfort di un hotel. Sono sempre inclusi accoglienza con il facchinaggio delle valigie e conciergerie telefonica.

Baglio Occhipinti C.da Fossa di Lupo Strada Vittoria Pedalino Km 5, 4 - 97019, Vittoria (Rg)





Romantik Relais d’Arfanta

Nell’intimità delle colline del Prosecco, il Romantik Hotel Relais d’Arfanta di Tarzo (Tv) è un segreto mediterraneo a ridosso delle Alpi, dove il silenzio e i profumi della natura avvolgono una visione fatta di eleganti salotti, giardino con piscina e suggestive panoramiche sui vigneti circostanti. Già di per sé immaginata come un’esclusiva meta di fuga dall’ordinario, la struttura può anche essere interamente prenotata da persone alla ricerca di occasioni speciali, che si assicurano così l’opportunità di godere di tutti i suoi spazi, comprese l’area benessere, la cucina, la Sala del Larin, la sala Bellavista e le 7 splendide suites.

Durante il soggiorno (di minimo 3 notti per un numero di ospiti variabile tra 10 e 24), viene comunque garantita l’assistenza di uno staff discreto e premuroso, sempre disponibile a fornire indicazioni per vivere al meglio la villa e il territorio, organizzare corsi di cucina tenuti da uno chef stellato, passeggiate, itinerari in mountain bike, tour, visite e molte altre attività.

Romantik Relais d'Arfanta via Molinetto 18 - 31020 Arfanta - Tarzo (Tv)