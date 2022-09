Sport, divertimento e buon cibo nell'autunno di Courmayeur

È il mantra dell’autunno a Courmayeur: “Ti portiamo qui”. E “qui” è una parola in codice che significa bellezza, natura, grandi spazi aperti, pareti di roccia vertiginose e villaggi di montagna. Racchiude sensazioni vivide, un brindisi tra le vette, il profumo del pane nero appena sfornato, il rosso e il giallo ramato delle foreste, il fruscio delle foglie sotto le ruote della mountain bike, il tepore del camino.

Tanti gli eventi autunnali di Courmayeur. Foto: Skude



Settembre

Sport

Una grande grande festa dedicata a tutte le attività che si possono praticare ai piedi del Monte Bianco: il 25 settembre a partire dalle 15, atleti o aspiranti tali di ogni età sono accolti al Courmayeur Sport Center da istruttori qualificati per Porte aperte allo sport, pronti a presentare i programmi del 2022-2023. Un’occasione per provare gratuitamente calcio, danza, sci, fitness, arti marziali, pattinaggio, arrampicata e perfino musica.



La natura selvaggia e incontaminata dell’area del Monte Bianco è il terreno d’elezione di alcuni tra i più famosi trail mondiali, che ogni anno richiamano non solo una foltissima schiera di appassionati, ma anche i più grandi runner internazionali. Archiviate con successo le ultime edizioni dell’Ultra Trail du Mont Blanc e del Tor des Géants, sono in arrivo le manifestazioni che chiudono la stagione, come la Courmayeur Mont Blanc Challenge: dal 26 settembre al 31 ottobre ci si mette alla prova sui sentieri dell’Utmb, confrontandosi con i tempi di percorrenza degli atleti, per comporre una classifica virtuale.



Green

Per chi desidera cambiare il mondo un piccolo gesto alla volta, partendo da Courmayeur e le sue foreste, sabato 24 settembre, in località Peuterey, in Val Veny, c’è l’appuntamento con Clean Up Tour: si ammira il panorama in veste autunnale e si raccolgono, insieme ad altri volontari, i rifiuti abbandonati nella natura. La differenziazione e il rito della pesatura del “raccolto” chiudono la giornata.



Ottobre

Sport Outdoor

Grande l’attesa circonda l’Arrancabirra, competizione a sfondo goliardico che dopo due anni di stop forzato riprende quota e torna l’8 ottobre ad animare i sentieri sopra Courmayeur. Tema scelto per il 2022, Jurassic Bear, ovvero preistoria e dinosauri. Quest’anno sono attesi alla linea di partenza corridori da undici nazioni, perfino da Thailandia e Nuova Zelanda.

La magia dell'autunno a Courmayeur. Foto: Mario Oliva



Food

A Dolonne e La Saxe, piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, torna Lo Pan Ner il 15 ottobre: si cuociono le pagnotte a base di farina di segale nei forni di villaggio, usati dalla collettività da generazioni, come un rito antico da praticare intorno al fuoco.

E per gli amanti dei distillati il 18 ottobre torna Skyway Cocktail Competition: una sfida avvincente dedicata ai barmen organizzata da Abi Professional Valle d’Aosta. I partecipanti realizzeranno dal vivo i loro cocktail inediti nella cornice di Skyway Monte Bianco, la funivia che collega Courmayeur alle vette più alte d’Europa. La finalissima si svolgerà sulla terrazza panoramica, a quota 3.466 mentre per la premiazione delle 18 – con degustazione di ricette locali in abbinamento – si scenderà al Jardin de l’Ange.



Il mese si chiude con un weekend ricco di esperienze da vivere: sabato 29 ottobre, al Jardin de l’Ange, viene organizzato l’ultimo appuntamento con Courmayeur Food Market, il mercato en plein air di prodotti agricoli locali. Il giorno dopo, domenica 30 ottobre, al vicino Parco Bollino va in scena – a partire dalle 15 – la castagnata d’autunno organizzata dal Comité de Courmayeur, dedicata a uno dei frutti simbolo della stagione, presente anche in molte ricette.



Trekking con le guide alpine

Le giornate si accorciano, i panorami si saturano di calori caldi, in contrasto con l’aria più fresca: è il momento perfetto per esplorare boschi e sentieri. Le Guide Alpine di Courmayeur propongono giornate di trekking, arrampicata, ed iniziazione all'alpinismo per vivere pienamente l’incanto di questa stagione, con particolari proposte dedicate agli Under 14 e alle famiglie.



I più avventurosi possono invece prenotare, insieme alle Guide, un’escursione guidata sui ghiacciai, al cospetto delle vette. Il territorio ha molto da offrire anche agli amanti delle due ruote: Courmayeur Experience ha in serbo, per loro, una proposta disegnata su misura, che include noleggio di bike ed e-bike, shuttle tour tra l’hotel e le pendici del Monte Bianco, e soprattutto affascinanti tour in bicicletta in compagnia dei maestri della Federazione Ciclistica Italiana.



Divertimento al parco avventura

Anche il Parco Avventura si basa sulle funi, pur non superando i 20 metri di altezza: si prova il brivido di scoprire, in completa sicurezza, itinerari allestiti tra pini alti anche 20 metri, passando da un albero all’altro con carrucole, ponti tibetani, funi e reti. Il Parco propone percorsi adatti ad ogni età e livello di abilità.



Paradiso per gli amanti del golf

Quanto al golf, a Courmayeur, è un altro sport outdoor che permette di immergersi in una dimensione fatta di benessere e natura: in Val Ferret, il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses invita a fare pratica sulle nove buche godendosi il sole autunnale, fino al 3 ottobre.



Palestra, pattinaggio e arrampicata

Il Courmayeur Sport Center, anche in autunno, è la “casa” di chi pratica attività agonistiche e non solo, un luogo dove ricaricare le pile e avere a propria disposizione spazi e attrezzature, a partire dalla palestra interna, realizzata in partnership con Technogym, dotata di strumenti di ultima generazione, per tenersi in forma anche in vacanza praticando a scelta pesistica o corsi di pilates, yoga, kettlebell e spinning.



Lo Skating Club Courmayeur, inoltre, propone lezioni fino ad aprile, sulla grande pista di pattinaggio utilizzata per allenamenti, gare e grandi eventi, mentre da settembre a novembre, nella struttura per l’arrampicata indoor – una delle più grandi e complete d’Italia, gestita dalle Guide Alpine di Courmayeur – principianti ed esperti possono cimentarsi con funi e imbragature sulle 20 nuove vie, appena inaugurate, tra quarto grado e 8B. Infine, per chi ama il tennis, Courmayeur propone, fino al 2 giugno, lezioni e corsi per atleti di ogni livello, anche completi esordienti.



Soggiorno di charme

Anche senza salire molto di quota, i colori dell’autunno sono una fonte di ispirazione: lo spettacolo della natura si può catturare con la macchina fotografica o per mezzo della creatività. Fino al 1° novembre all’Auberge de la Maison gli ospiti possono – su prenotazione, con un soggiorno di due notti – regalarsi una passeggiata in compagnia di una guida in Val Ferret, alla scoperta del foliage, oppure imparare a realizzare ghirlande decorative di foglie, bacche e rami insieme a un’esperta di floral design. E per affrontare i primi freddi, dalle 16 in poi, gustare tisane e bevande calde con l’Alpine Tea Time: una coccola a base di infusi profumati, miele, camino acceso, biscotti fatti in casa, tartine e assaggi.



A caccia di grandi vini

Per gli amanti del vino vale la pena di visitare la Cave Mont Blanc, che ha ridato vita ai vitigni sulle pendici delle montagne e produce i vini bianchi più alti d’Europa, come spumanti con metodo classico, vendemmie tardive e anche distillati: immancabile la degustazione finale.



Scoprire tante curiosità sulla città

Un’altra esperienza originale è legata al Tor Culture, una pratica guida che raccoglie esperienze e curiosità su Courmayeur. Facendo un giro – “tor”, nel patois locale – del centro abitato, attraverso edifici, targhe e testimonianze del passato si entra in contatto con questo patrimonio di memorie e storie affascinanti, associate a personaggi storici e ad eventi particolari. Tra i luoghi preferiti dagli abitanti della località, troviamo anche la Biblioteca Comunale, piccolo scrigno di libri e memorie, che ospita incontri, attività e una sezione storica, e il Courmayeur Cinema, che propone una programmazione che include sia i titoli del momento che le pellicole più adatte ai bambini, con tanti film di animazione.

Tanti gli sport nella natura autunnale. Foto: Gianmarco Caroti



Toccare il cielo con funivia Skyway Monte Bianco

E per chi vuole sfiorare il cielo con un dito, circondati da vette, picchi, ghiacciai perenni, è possibile viaggiare sulle cabine trasparenti e panoramiche della funivia Skyway Monte Bianco, una meraviglia accessibile a tutti fino a novembre (esclusi i giorni dal 7 all’11). Fino al 25 settembre, invece, è valida la proposta Panoramic Mont Blanc. Si viaggia sospesi a una fune, ammirando il Monte Bianco da ogni angolazione e attraversando il confine tra Italia e Francia: da Punta Helbronner si supera il ghiacciaio del Flambeau e si arriva all’Aiguille du Midi.



Immancabili terme

Infine, per rilassarsi dopo tante emozioni, ci sono le QC Terme Pré Saint Didier a pochi minuti da Courmayeur: un’oasi di silenzio e benessere immersa in un panorama che lascia senza fiato.