Foliage da “prospettive” uniche in Alto Adige, Austria e Lombardia

Il classico appuntamento autunnale sulle Alpi è con il foliage: da sempre la natura affascina con i suoi colori e la sua capacità di trasformare i paesaggi ed i panorami. Ma il foliage diventa una vera e propria esperienza se ammirato da un punto di vista insolito.

Ecco alcune proposte per vedere il foliage da prospettive speciali.



Sulla pista della coppa del mondo di sci

Escursione sull'Hahnenkamm. Foto: Michael Werlberger

Quando i primi raggi di sole illuminano le cime delle Alpi di Kitzbühel, vale la pena alzarsi presto e, scarponcini e zaino in spalla, partire per una delle più entusiasmanti salite di questa affascinante cittadina del Tirolo austriaco. Il sentiero che da valle percorre tutta l’Hahnenkamm e attraversa la mitica Streif, la celebre e tanto temuta pista da sci protagonista assoluta della Coppa del Mondo, è lungo 8.5 km (circa 2 ore e mezza) ma il tragitto offre scorci davvero impagabili: gli alberi cambiano colore, l’aria si fa più pulita e il panorama lascia senza fiato. E una volta arrivati in vetta si viene ricompensati con un’abbondante colazione “a un passo dal cielo”.



Dalla Skypool con vista a 360 gradi

La nuova skypool dell’hotel Winkler

L’acqua tiepida è come un abbraccio: dalla nuova skypool dell’hotel Winkler la vista spazia a 360 gradi sulle montagne punteggiate dai colori dell’autunno. Si sale in ascensore in questo luogo “adults only” e lo spettacolo della natura è un palcoscenico infinito, proprio come l’infinity pool dove ci si immerge e da dove lo specchio d’acqua sembra non avere confini. L’autunno si dilata per chilometri e il tempo si ferma nel silenzio di questo spazio benessere. Dopo il bagno, ci si può rilassare sulle chaise longue e aspettare il tramonto.



A Livigno, in sella alla mountainbike

Il foliage visto da una bici

Il Montivas Lodge del gruppo Lungolivigno è l’indirizzo preferito dagli sportivi. Il concept è dinamico: nel grande open space gli ospiti si ritrovano per condividere la loro passione, che sia l’escursionismo o la bicicletta. Ogni giorno vengono organizzate gite sia a piedi sia in bicicletta per scoprire questo angolo di Valtellina. L’autunno colora già da metà settembre i pendii delle montagne: la cittadina è situata a 1800 metri di altitudine e qui l’autunno arriva prima. Con la mountainbike, insieme alla bike guide che ogni giorno accompagna gli ospiti del Montivas, decine di chilometri di sentieri si svelano in tutta la loro bellezza autunnale.



Dall’idromassaggio nel bosco

Forest Sauna dello Josef Mountain Resort

Non c’è punto di osservazione migliore della Forest Sauna dello Josef Mountain Resort di Avelengo, sopra Merano, per godersi il bellissimo spettacolo degli alberi dalle foglie rosso-ocra che circondano l’hotel: qui, in questa suggestiva dependance che “sconfina” letteralmente nel bosco, immersi nell’acqua riscaldata della piscina sulla sky terrace con ben 11 postazioni idromassaggio, godersi il foliage in totale relax riconcilia corpo e mente e regala una sensazione di benessere totale e unica.



Dal cerchio energetico

Cerchio energetico. Foto: Sven Roscher

In Tirolo, nel Kufsteinerland, l’autunno regala ancora più energia alla natura: in questa bellissima regione, immersa nell’incantevole valle dove scorre il fiume Inn, ci sono numerosi angoli dove fare il pieno di energia. Facilmente raggiungibili in quanto situati sui sentieri ben segnalati, le postazioni energetiche permettono di fare una pausa rilassante nella natura. A Riedenberg, nei pressi del lago Thiersee, ci si può ad esempio dondolare nel cerchio di legno, immerso nel bosco. Il profumo è intenso, la tranquillità domina sovrana e il relax è garantito.



A cavallo sulle Dolomiti

A cavallo nei dintorni dell'Hotel Tyrol. Foto: IDM Südtirol Alto Adige Hansi Heckmair

Tra le esperienze esclusive che l’Hotel Tyrol, elegante “casa” di montagna di Selva in Val Gardena (Bz), organizza per i propri ospiti l’escursione a cavallo per ammirare i meravigliosi colori d’autunno è senza dubbio tra le più richieste. Una passeggiata di 2 ore in sella, tra i boschi e le imponenti cime dolomitiche, alla scoperta della valle dal Monte Pana fino al confine del grande altipiano dell’Alpe di Siusi, è un’occasione unica per ammirare la bellezza della natura in modalità slow aggiungendo a questa emozione uno spirito di libertà ineguagliabile.



Dalla vasca onsen sulla terrazza

La vasca onsen del Silena

In giapponese significa “sorgente termale” ed indica le polle d'acqua calda che i numerosi vulcani regalano alle isole del Giappone. Senza spingersi troppo ad Est, però, l’esperienza dell’onsen si può provare anche in Alto Adige. Dove? Al Silena, retreat hotel adagiato sull’altipiano di Valles, in Val Pusteria: qui, sulla terrazza panoramica che lascia lo sguardo libero di spaziare tra i prati verdi e le alte cime dolomitiche, è stato ricreato un bellissimo ed intimo angolo zen, con tanto di bonsai, pietre laviche e un’esclusiva vasca onsen. Immergersi nell’acqua calda, abbandonarsi al relax totale in un’atmosfera quasi onirica, godendo del silenzio e della vista spettacolare sulle montagne dai colori autunnali è un’experience davvero unica.



Foliage con spettacolare transumanza

Transumanza in Tirolo Foto: Alpbachtal Tourismus, Gabriele Grie+ƒenb+Âck

Il foliage è spettacolare già di per sé, ma quando si aggiunge la tradizionale transumanza lo spettacolo è doppio. Succede in Tirolo: questa consuetudine secolare attira moltissime persone alla ricerca dell’autenticità. Le sfilate del bestiame addobbato a festa che rientra nelle stalle per l’inverno, i pastori e la gente del posto nei loro bellissimi costumi tradizionali, la musica e l’allegria arricchiscono di bellezza i paesaggi autunnali delle valli tirolesi. Un rito unico, un'occasione di festa per tutta la comunità. Colori, ornamenti e campane celebrano così il rientro “a casa”, con l’auspicio che il viaggio sia sicuro. Le contadine dei villaggi servono ciambelle, il dolce tipico “kiachl” e altre prelibatezze, alcune delle quali sono preparate solo in questo momento speciale.



