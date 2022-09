Alpin Royal, benessere e divertimento per chi ama stare in compagnia

Il Resort Hotel Alpin Royal è un luogo iconico dove vivere una vacanza magica con le persone che più si amano e con le quali condividere l’esperienza fatta di piaceri per il corpo e per la mente. Nel quattro stelle superior della Valle Aurina in Alto Adige il soggiorno è sinonimo di convivialità, di amicizia e di amore. Per l’autunno, infatti, numerose le idee su misura per le amiche, per gli appassionati di golf e per una luna di miele originale.

Qui il tempo viene scandito tra esperienze outdoor e coccole indoor nella Royal Spa, un’area wellness di oltre mille mq. e, a conclusione di giornata, non mancano i momenti più gustosi, quelli dedicati al gusto, con una cucina legata al territorio, da degustare nel ristorante gourmet. L’Alpin Royal è la perfetta sintesi dei piaceri della vita all’interno del quale ogni ora è un istante di felicità, è un momento di gioia per ritrovare sé stessi; gli istanti si susseguono lentamente e gli ospiti possono scegliere come vivere la giornata.

Il soggiorno è una continua evoluzione durante la quale si può decidere di camminare al fresco in mezzo alle verdi distese ai piedi delle Alpi le cui vette si innalzano verso il cielo e scompaiono nel buio della notte creando un paesaggio magico e lunare. Entrare nel bosco e perdersi lungo i sentieri che caratterizzano la Valle Aurina e, poi, sfidarsi sul green del Golfclub Pusteral, rientrare e nuotare in piscina, lasciarsi trasportare dalle acque e dai vapori nell’area wellness, concedersi attimi di bellezza con trattamenti esclusivi, respirare a pieni polmoni e finire la serata a tavola per degustare le specialità del territorio. La Valle Aurina è la destinazione ideale per una fuga con le amiche e gli amici che amano sfidarsi a golf, ma diventa anche un luogo del cuore dedicato alle coppie che si sono giurate amore eterno, trascorrendo l’ideale luna di miele al Resort Alpin Royal.

Relax al centro

Weekend tra amiche?

Chiacchiere, coccole, cure per sè stesse. Il gioco delle tre “C” quello delle chiacchiere, delle coccole e delle cure riservato alle amiche che si vogliono scambiare confidenze. Il pacchetto Giorni di benessere per signore è l’idea per trascorrere giornate dedicate all’amicizia e al riposo, senza trascurare l’aspetto fisico. Durante la vacanza tra amiche ci si può immergere in un mondo fatto di attenzioni personalizzate da vivere nella Royal Spa, avvolte da mille attenzioni e seguite dalle professioniste che sapranno consigliare le migliori cure per un corpo perfetto, il tutto facendo scorrere le ore senza curarsi del tempo che passa. La proposta Giorni di benessere è un sogno durante il quale perdersi tra massaggi e piccole attenzioni per il palato.

Quattro giorni di beauty routine da vivere nell’area Wellness & Spa. Il rituale include un trattamento profondo per il viso per rigenerare le cellule e rafforzare i tessuti. Si tratta di un trattamento bioenergetico che agisce in profondità per donare alla pelle nuova energia, rendendola più luminosa per un effetto anti-aging. Per il corpo, un massaggio rilassante per un effetto profondo, con olii essenziali da scegliere insieme alla cliente, tra un ventaglio di aromi. La giornata di benessere si completa con la “Raffinata cura per le mani”, perché nessuna donna sa rinunciare alla perfezione. Manicure (senza smalto) con peeling delicato e impacco idratante alle mani.

Chiacchiere e relax

Luna di miele... Royal

L’autunno in Valle Aurina offre anche una proposta dedicata a chi vuole festeggiare il momento più bello della vita di coppia: Luna di miele all’Alpin Royal perché il matrimonio deve restare un momento indelebile da ricordare per tutta la vita. La settimana di Cupido diventa amore, gusto, piaceri per la vita. Sette notti con trattamento Royal inclusive e utilizzo dell’Area Wellness & Spa con un regalo di benvenuto “Luna di miele”, a cui si abbinano champagne, deliziosi biscottini, praline e fiori. E, per i più esigenti, è anche possibile chiedere il room service per la colazione o per una cena esclusiva con menù di gala a lume di candela. Nella proposta è incluso un cerimoniale di bellezza con il Bagno del Serraglio, per un effetto riequilibrante, detox e di riattivazione del metabolismo. Al termine la pelle apparirà più morbida e vellutata.

Romanticismo al potere

Per sportivi, soprattutto amanti del golf

La Valle Aurina e l’Alpin Royal sono il luogo ideale per un'infinita possibilità di attività: arrampicata, escursioni, mountain bike, trekking, footing nei boschi e soprattutto golf. L’hotel infatti propone la clinic Golf Beginners, un’idea per avvicinare gli appassionati al green. È infatti possibile iscriversi a un corso di formazione per principianti avanzati, godendo di tutti i servizi dell’hotel. Sette notti con trattamento Royal inclusive e utilizzo dell’Area Wellness & Spa. All’arrivo un esclusivo regalo di benvenuto firmato Bvlgari, con champagne accompagnato da deliziosi biscottini e praline. Il programma prevede cinque giorni intensivi di golf (14 ore), il corso adatto per chi desidera conseguire la "qualifica di giocatore". Il corso comprende la lezione con ferri, chipping, pitching, tiri dal bunker, dal rough, putt, la compilazione della scorecard, il calcolo del punteggio secondo Stableford, le regole e l'etichetta. L'ultimo giorno si giocheranno alcune buche al Golfclub Pusteral.

E poi, lo sport

Nel pacchetto è compreso il range fee, il noleggio dei ferri, le palline per la pratica e, al termine l’attestato di partecipazione.

Amore, chiacchiere, sport e tanti servizi personalizzati, il viaggio all’Alpine Royal è senza dubbio un’idea da annotare per un viaggio in autunno e, magari, per l’inverno dove l’attrezzatura da golf lascia il posto agli sci e alle racchette da neve.

Resort Hotel Alpin Royal

frazione Costa Molini, 98 - 39030, Valle Aurina (Bz)

Tel 0474 651070