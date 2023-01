Alla scoperta della Tokyo gourmet tra Ginza e Tsukiji

Tokyo è, per i buongustai, una destinazione a cui non rinunciare. In pochi posti come nella capitale del Giappone l'offerta gastronomica riesce a coniugare al meglio la tradizione con un'importante spinta innovativa e con la maestria dei suoi chef. A testimonianza di questa eccellenza c'è anche la Guida Michelin 2023, che nella città del Sol Levante ha individuato 149 ristoranti a una stella, 39 a due stelle e 12 a tre stelle. Il numero complessivo sale a 422, se si contano le menzioni Bib Gourmand, Michelin Green Star e Michelin SpecialAward. Ginza, elegante quartiere del lusso, ospita due indirizzi da non perdere.

Ginza di notte

Makiyaki Ginza Onodera di Keiichi Terada

Makiyaki Ginza Onodera, è un innovativo ristorante di Ginza Gochome, a una stella Michelin, caratterizzato dal caldo aroma affumicato del fuoco di legna. Al timone vi è Keiichi Terada, chef con una lunga esperienza sia in Giappone che in Francia, nonché con una specializzazione nella cucina basca e nella cacciagione. Il suo curriculum vanta ristoranti di prim’ordine di Tokyo, come Quintessence (tre stelle), Tirpse (una stella) e Den (due stelle). Da Onodera, Terada reinterpreta classici della cucina francese, aggiungendo innovazioni e sofisticate tecniche culinarie giapponesi, con ingredienti di stagione preparati con cura, sfruttando il calore del fuoco che arde all’interno di un forno di argilla di Larnage. Sul menu spiccano il wagyu di Kumamoto e la cheesecake alla basca: tenerissimo il primo, croccante all’esterno e cremoso all’interno la seconda, sono entrambi cotti nel forno a legna. Degna di nota è anche la carta dei vini, che comprende ben 150 etichette.

Makiyaki Ginza Onodera 1/3 Keiichi Terada 2/3 Il wagyu di Kumamoto 3/3 Previous Next

Ginza Kuki, ristorante di cucina kaiseki

Sempre a Ginza, si trova Ginza Kuki, un ristorante di cucina kaiseki imperniata intorno al tema “fermentazione e maturazione”: alimenti fermentati, come il miso e la salsa di soia, sono sapientemente incorporati nei piatti. Nel menu compaiono così l’eccellente sukiyaki con wagyu di Ozaki e miso e la croccante orata con mousse di miso, ma l’offerta si rinnova ogni mese, con gli ingredienti più freschi e di prima qualità. Chi varca la soglia di Ginza Kuki è invitato ad assaporare una fusione unica tra le tecniche tradizionali e i sapori stagionali di tutto il Giappone che si possono trovare solo tra le sue eleganti mura. Con le sue finiture in legno, il ristorante proietta una tranquilla atmosfera giapponese in un ambiente moderno. Sono disponibili posti a sedere al bancone, tavoli e posti privati per un massimo di otto persone, per questo è consigliato prenotare in anticipo.

Ginza Kuki

Alla scoperta di Ginza tra Tsukiji e i tempi buddisti

Ginza è conosciuta in tutto il mondo come la zona di Tokyo dei grandi magazzini storici, dei brand di lusso e dei ristoranti di grido. Da aprile a settembre e da ottobre a marzo, nei pomeriggi dei fine settimana Ginza Dori diventa pedonale, consentendo di passeggiare guardando le vetrine o di sostare tranquillamente nelle terrazze dei locali. Se lo struscio domenicale e lo shopping mettono appetito, ma non si vogliono spendere cifre astronomiche, da Ginza si può raggiungere, in circa dieci minuti di cammino, Tsukiji. Nonostante lo storico mercato interno sia stato trasferito nel 2018, il mercato esterno continua ad accogliere tantissimi visitatori ogni giorno, già a colazione, con pesce freschissimo. Per chi non ama i sapori di mare, esiste un’ampia scelta di bar, tavole calde e caffè aperti da mattina a sera, lungo le strade circostanti. Infine, chi si trova in zona la mattina può approfittarne per assistere alla preghiera e visitare lo Tsukiji Honganji, un tempio buddhista costruito negli anni ’30 in un’interessante commistione di stili, che spaziano dalle influenze indiane al déco occidentale. Una perla rara di architettura, simbolo dell’ecletticità di Tokyo, da scoprire tra un assaggio e l’altro.