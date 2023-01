I soggiorni incantati di Les Collectionneurs per un inverno da favola

Vivere un inverno diverso in suggestive località d'Italia e pure in Savoia, in Francia. In territori ricchi di storia ed attrattive, punti di riferimento per chi vuol trascorrere il periodo invernale in luoghi magici. Alcune coinvolgenti esperienze arrivano dalla community di Les Collectionneurs, idee che permettono ai viaggiatori di collezionare ricordi indimenticabili, grazie alla calda accoglienza degli albergatori e alle attenzioni a tavola dei ristoratori, godendo della scenografia unica di borghi, città d’arte e vette innevate. Les Collectionneurs suggerisce alcune esperienze, in Italia e in Savoia, per programmare le prossime festività natalizie oppure da regalare nell’elegante versione “cofanetto” o nel più pratico “e-voucher”.

Una camera dell‘Hotel Paganelli di Venezia

Le esperienze di Les Collectionneurs in Val Chiavenna

Partiamo dal Nord Italia, dove troviamo neve, relax e cucina d’eccellenza a sole due ore da Milano. In Valchiavenna, nella nota località sciistica di Madesimo, i viaggiatori possono soggiornare nel comfort dello Sport Hotel Alpina – Il Cantinone e scoprire la cucina d’autore dello chef patron Stefano Masanti. L’inconfondibile stile alpino caratterizza gli ambienti comuni, le 8 junior suite, recentemente rinnovate, e la sala del ristorante Il Cantinone. Qui, Masanti in cucina propone un menù esclusivamente a base di prodotti di provenienza locale, scelti per la loro qualità e freschezza. Questa filosofia ‘green’ ha fatto sì che, al già confermato riconoscimento di una Stella Michelin, si aggiungesse quest’anno anche l’ambita Stella Verde. Il soggiorno si completa con un’ampia scelta di attività outdoor e di momenti relax da trascorrere tra il centro benessere e la piscina interna. Tariffe a partire da 139 euro per la camera doppia, menu da 70 euro a persona.

La piscina dello Sport Hotel Alpina di Madesimo

Sport Hotel Alpina | Via Antonio De Giacomi, 41, 23024 Madesimo SO | Tel. 034356120

Le proposte di soggiorno in Val d’Aosta

In Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, il Café Quinson a Morgex (vicino ad Aosta e poco distante da Courmayeur) è un albergo-ristorante nato dalla passione e dall'esperienza di Constance e Thomas che nel 1910 decisero di lasciare Parigi per tornare nel proprio villaggio natale. Al Café Quinson, una dimora dell’17° Secolo, i viaggiatori sono accolti in ambienti dalla calda atmosfera di montagna, possono soggiornare in una delle 6 camere in cui legno e pietra si fondono con armonia, ognuna con il nome di uno dei vigneti circostanti. Al ristorante, lo chef patron Agostino Buillas, propone piatti gourmet, frutto di una ricerca appassionata, dai toni moderni e tradizionali allo stesso tempo. È una cucina genuina quella del Cafè Quinson, che segue il ritmo delle stagioni, si basa su prodotti freschi, locali, e in cui trovano spazio le erbe aromatiche e i fiori commestibili dell’orto biologico. La ricca cantina di vini e liquori, provenienti da tutto il mondo, completa l'offerta. Da provare: il pane e i dolci che lo chef prepara ogni giorno! Tariffe a partire da 200 euro per la camera doppia, menu da 100 euro a persona. Passiamo il confine francese per goderci una pausa rilassante e gourmet nel cuore del Domaine des Sybelles.

Una camera del Cafè Quinson di Madesimo

Café Quinson - Hôtel de Charme | Piazza Principe Tomaso, 10, 11017 Morgex AO | Tel. 0165809499

L’immancabile fascino di Venezia

Non può mancare il fascino di una spettacolare città d’arte: vicino a Piazza San Marco a Venezia, l’Hotel Paganelli si trova in una posizione ideale per godere di una vista privilegiata sull'isola di San Giorgio e andare alla scoperta delle bellezze monumentali e architettoniche della Serenissima. Monica Bianchini, la proprietaria, invita i viaggiatori a rilassarsi in una della dieci camere, tutte armoniosamente allestite e pensate per unire al fascino della laguna le comodità contemporanee. Da non perdere, le due suggestive altane, le tipiche terrazze veneziane, dalle quali ammirare in totale privacy la bellezza del bacino. Autenticità e carattere sono anche le caratteristiche del ristorante a due passi dell'hotel, Sestante. Il menù dello chef si ispira ai gustosi prodotti del territorio italiano accompagnati dagli arrivi della stagione. Tariffe a partire da 77 euro per la camera doppia.

L'esterno dell'Hotel Paganelli di Venezia

Hotel Paganelli | Riva degli Schiavoni, 4182, 30122 Venezia VE | Tel. 0415224324

Un relais bio nel cuoe del Salento

Un relais bio, anche dog friendly, nel cuore del Salento può essere una bella idea per trascorrere le feste al sud. Situato a Villa Convento, a dieci minuti dalla città di Lecce, Filippo de Raho Agri Bio Relais è una dimora rurale che racchiude un tranquillo hotel-ristorante, non lontano dall'effervescenza delle città salentine circostanti. In mezzo a campi di ulivi e fichi, 5 camere arredate con gusto e 2 suite permetteranno di riposare dopo una giornata di visite turistiche. Un bellissimo giardino, una cappella affascinante, un bar, un ristorante e uno staff premuroso, guidato dall’affabile Filippo Cavaliere, sapranno rendere l'esperienza speciale. In cucina, il team de Il Ristorantino Filippo de Raho lavora con generosità e precisione. I prodotti locali vengono valorizzati e le stagionalità rispettate. Buono a sapersi: anche i cani sono ammessi! Tariffe a partire da 95 euro per la camera doppia. Tutte le destinazioni e le proposte cadeau sono disponibili qui.

Filippo de Raho Agri Bio Relais situato a Villa Convento in Puglia

Filippo de Raho - Agri Bio Relais | in fondo, Via N. Rizzo, 73100 Villa Convento LE | Tel. 3889992817

I soggiorni in Savoia

A Saint-Sorlin-d'Arves, in Savoia, ai piedi del Col de la Croix-de-Fer, si trova Les Cèdres Hotel, un caratteristico albergo di montagna con accesso diretto alle piste. Grazie alla sua posizione privilegiata, gli amanti della montagna potranno godere appieno della bellezza delle Alpi innevate e della vista sulla valle, trovare un caldo rifugio negli eleganti ambienti interni e nelle confortevoli 26 camere. Gli appassionati della buona tavola potranno sperimentare il ristorante bistronomico, un mix tra una cucina tipica di un bistrot e la filosofia di un gastronomico, per vivere un'esperienza culinaria senza precedenti. Il cordiale proprietario, Omar Abodib, invita a trascorrere momenti di relax al centro benessere e a non perdere la terrazza panoramica. Tariffe a partire da 80 euro per la camera doppia.

Piatti del Les Cèdres Hotel di Saint-Sorlin-D'Arves

Les Cèdres , Hôtel - Restaurants - Spa | 698 Chemin des Près Plans, 73530 Saint-Sorlin-d'Arves, Francia | Tel. +33479597021