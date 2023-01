Sull'Etna a caccia di vini d'autore

L’Etna nel panorama italiano, anzi europeo, è unico, perché vulcano, alto ben m 3.350, attivo con frequenti e spettacolari colate laviche, perché nelle sue pendici insistono attraenti borghi, perché nei suoi terreni cresce un’agricoltura di alto pregio, perché è terra di vigneti, storici palmenti (le cantine rustiche di una volta quando le uve si pestavano coi piedi), affascinanti cascinali di campagna oggi sede di aziende e cantine vinicole e specialmente perché dai suoi vigneti che si spingono fin oltre i mille metri di quota si producono apprezzati vini Doc da uve autoctone, addirittura di gran moda e tanto richiesti.



Paradiso per gli enoturisti

Diventa pertanto logico che l’Etna sia frequentata meta di turismo, spesso colto, curioso e amante dei vini e dei prodotti agricoli del territorio. Così ormai sono molte le aziende che si dedicano all’enoturismo sia con visite e degustazioni, sia con accoglienza di tipo alberghiero, principalmente come affittacamere e bed&breakfast. In tutte si ha la possibilità di acquistare bottiglie magari facendosele spedire. Diventa un buon canale di vendita e specialmente di fidelizzazione del cliente che una volta conosciuta personalmente l’azienda e apprezzandone i vini, continuerà ad acquistarli. Ne abbiamo selezionato alcune.

La vista dell'Etna dalla barricaia di Donnafugata



Al-Cantara, il vino abbraccia l’arte

La prima è Al-Cantara. Siamo a Randazzo (Ct) nell’estremo versante nord del vulcano, a confine col fiume Alcantara. Un’azienda di proprietà di Pucci Giuffrida, un distinto commercialista con l’aplomb da altri tempi, amante dell’arte e della letteratura siciliana dialettale a cui piace scoprire poeti e scrittori quasi dimenticati.

Il museo di Al-Cantara



Questa sua passione Giuffrida l’ha trasferita nell’azienda creando in vecchi locali in pietra un interessante e unico museo con circa 400 piccole opere d’arte a tema vinicolo di artisti contemporanei che spesso hanno anche disegnato i capolavori delle etichette delle bottiglie. Il turista che visita l’azienda, su prenotazione nei contatti del sito, si immerge nei vigneti con sullo sfondo l’Etna che sbuffa, partecipa a degustazioni anche abbinate a semplici prodotti del territorio e visita il museo guidato da un esperto collaboratore. Se è fortunato, o un gruppo numeroso lo richiede per tempo, si può godere della guida appassionata e competente del proprietario, capace col suo racconto di coinvolgere e commuovere anche recitando le poesie che hanno ispirato i nomi dei vini. In questo video una visita completa dell’azienda.



Donnafugata, tra le più famose cantine dell’Etna

L’azienda marsalese Donnafugata, tra le più note della Sicilia, della famiglia Rallo, che spazia in tutta l’isola con quattro tenute, ha fatto dell’enoturismo un vero business con un sito dedicato dove prenotare, cominciando da anni con l’evento “vendemmia notturna” nel trapanese. Siamo in territorio di Randazzo (Ct) nel versante nord con 35 ettari di vigneti e la cantina etnea accoglie con visite e degustazioni di vario tipo dalla più semplice a veri brunch dove il cibo si accompagna ai vari vini.

Vendemmia da Donnafugata



A proposito di questi, le degustazioni possono comprendere anche famosi vini di altre tenute, tutte si concludono col vino dolce siciliano più noto ed apprezzato il Ben Ryè passito di Pantelleria. Accanto alla cantina c’è un agriturismo e un buon ristorante, di altrui proprietà, così per un’immersione più totale nel territorio ci si può fermare per più giorni.



La Gelsomina, immersione totale nel vino del vulcano

La Gelsomina costituisce la tenuta sul vulcano di Cantine Ermes, il colosso isolano delle cooperative con territori anche in Puglia e Veneto. Siamo nel versante nordest, a Presa, frazione di Piedimonte Etneo (Ct), un paesaggio unico, che spazia dal mare al vulcano, sottolineato da un anfiteatro naturale dove insistono gradoni in pietra con le viti che si affacciano su un laghetto. Sono 15 ettari di cui 11 vitati.

La Gelsomina



Oltre alle degustazioni e alle visite, possibili su prenotazione anche per una singola persona, si può effettuare un vero soggiorno con quattro mini appartamenti soppalcati e due camere nel corpo principale dove esiste la piccola cantina con barricaia e dove si possono allestire delle cene riservate. Tutti i fabbricati sono ricostruiti filologicamente con pietra lavica creando un’atmosfera che trova il clou nelle serate estive con eventi a tema che richiamano un pubblico selezionato. Si prenota dal sito.



Cantine Nicosia, due location per l’enoturismo

Cantine Nicosia, storica azienda etnea della famiglia Nicosia nel versante sud a Trecastagni (Ct), 50 ettari di vigneti e una particolare caratteristica, ossia l’enoturismo si sviluppa in due siti: nella cantina dentro il centro abitato e nella tenuta di Monte Gorna, a pochi minuti, con antichi fabbricati, dove spicca un vecchio palmento, con un panorama mozzafiato in mezzo ai vigneti. In entrambi l’aspetto architettonico è notevole.

L'Osteria di Cantine Nicosia



Oltre ai vini fermi, non solo etnei, spiccano anche tre eccellenti spumanti metodo classico. Si inizia con le visite, si prosegue con le degustazioni accompagnate da pane fino ad arrivare a veri pranzi o cene nell’Osteria, un buon ristorante aperto al pubblico, all’interno dell’azienda, con eccellente cucina sia tradizionale sia moderna dove “il vino non accompagna il cibo, ma lo guida”. Visite anche a Monte Gorna, che è particolarmente di fascino. Sul sito le informazioni per prenotare anche solo il ristorante.



Murgo, la prima a imbottigliare uno spumante a metodo classico

Murgo, l’azienda familiare del Barone Scammacca del Murgo risale al 1860 ed è stata la prima sull’Etna a imbottigliare uno spumante metodo classico. La Tenuta San Michele, dove c’è l’azienda e buona parte dei 30 ettari di vigneti si trova tra Santa Venerina (Ct) e Zafferana (Ct), a sud-est della cima, e in uno dei fabbricati è stato ricavato un agriturismo con ristorante, 15 camere e piscina per poter offrire ai visitatori la possibilità di vivere i vigneti, visitare la cantina e di potere alloggiare, degustare, pranzare e cenare in azienda con i vini Murgo Etna Doc e da altre tenute, che accompagnano il menu fisso, ampio, che cambia giornalmente con cibo alla sicula, semplice ma curato. I turisti possono limitarsi alle semplici degustazioni a partire da cinque vini fino ai pasti nell’agriturismo dove l’abbinamento col cibo valorizza gli ottimi vini della casa. Si prenota nel sito.

Murgo, l’azienda familiare del Barone Scammacca del Murgo



Cinque cantine che producono grandi vini, ognuna con la sua personalità, con i propri servizi a disposizione dei visitatori che hanno il piacere di trascorrere qualche ora o più giorni immersi in un territorio unico, facendo godere lo spirito e il corpo gustando quello che di buono sa produrre questo angolo di Sicilia.



Gli indirizzi



Al-Cantara

Strada provinciale 89 C/da Feudo S. Anastasia - 95036 Randazzo (Ct)

Tel 095 222644



Donnafugata Cantina Randazzo

Contrada Statella - 95036 Randazzo (Ct)

Tel 095 7991949



La Gelsomina

Via San Giovanni Bosco Presa - 95017 Piedimonte Etneo (Ct)

Tel 349 1540589



Cantine Nicosia

Via Luigi Capuana 65 – Trecastagni (Ct)

Tel 095 7806767



Murgo

Via Zafferana 13 - 95010 Santa Venerina (Ct)

Tel 095 950520