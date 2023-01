A Courmayeur il design va sul Monte Bianco

La 3ª edizione di Courmayeur Design Week-end è in programma dal 9 al 12 febbraio. Quattro giorni di mostre, dibattiti, installazioni e progetti firmati da studi di architettura con il coinvolgimento di marchi del design italiano e internazionale. Il tema di quest’anno è verso(la)meta: una scomposizione giocosa del Metaverso che vuole essere un invito a indagare la contemporaneità virtuale senza perdere il contatto con la realtà.? L’evento è organizzato dallo Studio Coronel in partnership con Courmayeur Mont Blanc, con il patrocinio di Adi- Associazione per il disegno industriale, di Fondazione Altagamma e con la collaborazione di Courmayeur Mont Blanc Funivie e Skyway Monte Bianco.

La cabinovia Dolonne diventa un'installazione - Foto Francesca Pavesi

Il design nell'aria

Un design come non si è mai visto. La telecabina Dolonne per Plan Checrouit accoglie e trasporta i frequentatori dell’alta quota verso il mondo del design con video che fluttuano nel paesaggio alpino e raccontano, nel breve tragitto, ricerca, tradizione e sperimentazione: ogni cabina ha un suo brand, ogni brand la sua storia. Un’occasione per scoprire poltrone, sedie, lampade e carte da parati che quest’anno, per la prima volta grazie alla realtà aumentata, appaiono anche sulle piste da sci, nuovi modi di conoscenza, fruizione e condivisione di contenuti, a zero impatto ambientale.

Una quattro giorni ad alto tasso di intensità di eventi

Caccia al tesoro in pista

Le aziende partner di Courmayeur Design Week-end hanno personalizzato le telecabine. Si sale così in quota in queste originali ambientazioni, mentre ci si immerge nei contenuti virtuali proposti dai brand e accessibili tramite QR code. Le piste sono diventate invece terreno di una divertente caccia al tesoro: dischi segnaletici a bordo pista aprono le porte a esperienze in realtà aumentata, sviluppate con la consulenza tecnica della startup Dos Design open spaces. Basta inquadrare il QR code riportato su ogni supporto per accedere a Instagram e posizionare l’oggetto dove si desidera, con le angolazioni e le dimensioni più disparate, creando scenari inaspettati in cui una poltrona arriva a svettare tra le montagne circostanti. Arredi di un paesaggio imbiancato, reale e virtuale al contempo, con cui è possibile interagire, scattando e condividendo immagini.

Il Monte Bianco sovrasta Courmayeur - Foto Lorenzo Belfrond 1/2 Le vetrine del centro ospitano oggetti di design - Foto Francesca Pavesi 2/2 Previous Next

Programma ricco e stimolante

Percorso espositivo open air anche in centro con le vetrine delle boutique che ospiteranno una selezione di oggetti di design scelti dall’architetto Giulio Cappellini, Compasso d’Oro alla Carriera nel 2022, in collaborazione con l’architetto e designer Ilaria Marelli. Ci sarà spazio anche per la fotografia, grazie alla collaborazione con Fondazione 3M che, dopo Parigi e Milano, porterà a Courmayeur la mostra collettiva ‘Il rigore dello sguardo’, con opere in bianconero e a colori di artisti di epoche diverse, tra i quali Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Piergiorgio Branzi e Franco Fontana (Grand Hotel Royal & Golf). Un programma molto ricco di mostre, installazioni, incontri e dibattiti animerà l’edizione 2023 di Courmayeur Design Week-end.

www.designweek-end.it